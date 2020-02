INDvsNZ : दुबेने करून दिली ब्रॉडची आठवण; सोशल मीडियावर होतोय ट्रोल!

INDvsNZ : माऊंट मौगानुई : चारही बाजूंनी गवताच्या टेकड्यांनी वेढलेल्या येथील मैदानावर भारत-न्यूझीलंडमध्ये झालेला पाचवा आणि अखेरचा टी-20 सामना भारताने जिंकला. आणि पाच सामन्यांच्या मालिकेत न्यूझीलंडला व्हाईट वॉश देत धुरळा उडवला.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

याबरोबरच टीम इंडियाने किवीजच्या भूमीवर मालिका विजयही साजरा केला. न्यूझीलंडमध्ये टी-20 मालिका जिंकण्याचा पराक्रम टीम इंडियाने पहिल्यांदाच केला आहे. मात्र, या विजयानंतर क्रिकेट फॅन्सनी ऑलराउंडर शिवम दुबेला सोशल मीडियावर ट्रोल करण्यास सुरवात केली आहे.

- सेहवागचे धोनीवर गंभीर आरोप, म्हणाला...

We were Expecting Shivam Dube to be Another Yuvraj Singh and what we got instead is Stuart broad.#NZvIND #INDvsNZ pic.twitter.com/48DuDQd2V8

— Awarapan (@KingSlayer_05) February 2, 2020