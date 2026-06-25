क्रीडा

FIFA World Cup: पुढचा प्रश्न घ्या... रोनाल्डोची मेस्सी, एम्बापेशी तुलना करणाऱ्या प्रश्नावर चिडचिड

Ronaldo Fumes Over Messi and Mbappe Comparisons: फिफा विश्वकरंडकात दोन गोल करून विक्रम मोडूनही मेस्सी-एम्बापेच्या तुलनेवर विचारलेल्या प्रश्नांमुळे रोनाल्डो चिडला. सहाही विश्वकरंडक स्पर्धांत गोल करणारा तो पहिला खेळाडू ठरला.
Cristiano Ronaldo press conference

Cristiano Ronaldo press conference

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Cristiano Ronaldo press conference: आदल्या दिवशी लिओनेल मेस्सी आणि किलियन एम्बापे प्रत्येकी दोन गोल करत असताना ख्रिस्तियानो रोनाल्डो यानेही आपण या दोघांच्या तुलनेत मागे नसल्याचे सिद्ध केले. परंतु, सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत मेस्सी आणि एम्बापे यांच्याशी तुलना करणाऱ्या प्रश्नावर चिडचिड केली. आधुनिक युगातील सर्वोत्तम फुटबॉलपटू कोण हा वादातील प्रश्न आहे.

Cristiano Ronaldo press conference
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