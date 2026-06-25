FIFA World Cup: पुढचा प्रश्न घ्या... रोनाल्डोची मेस्सी, एम्बापेशी तुलना करणाऱ्या प्रश्नावर चिडचिड

Cristiano Ronaldo press conference: आदल्या दिवशी लिओनेल मेस्सी आणि किलियन एम्बापे प्रत्येकी दोन गोल करत असताना ख्रिस्तियानो रोनाल्डो यानेही आपण या दोघांच्या तुलनेत मागे नसल्याचे सिद्ध केले. परंतु, सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत मेस्सी आणि एम्बापे यांच्याशी तुलना करणाऱ्या प्रश्नावर चिडचिड केली. आधुनिक युगातील सर्वोत्तम फुटबॉलपटू कोण हा वादातील प्रश्न आहे. .Cristiano Ronaldo Record: ६० वर्ष एकाच व्यक्तीच्या नावे होता विक्रम, रोनाल्डोने ३३ मिनिटांत मोडला! गोलरक्षकाला गंडवलं Video तुफान Viral.. मेस्सीही मागे पडला.लिओनेल मेस्सीचे घेतले जाणारे नाव रोनाल्डोला आवडत नाही, हे वारंवार सिद्ध झालेले आहे. यंदाच्या विश्वकरंडक स्पर्धेत मेस्सी आणि एम्बापे पहिल्या सामन्यापासून फॉर्मात आले. मात्र, रोनाल्डोला त्यात मागे पडला होता. अखेरीस मंगळवारी रात्री झालेल्या सामन्यात त्याने दोन गोल केले. सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत अर्थात लिओनेल मेस्सीच्या कामगिरीबाबत रोनाल्डोला प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर नाराज झालेल्या रोनाल्डोने उत्तर टाळत दुसऱ्या पत्रकाराकडे बोट दाखवून पुढचा प्रश्न...अशी विचारणा केली..या सामन्यात रोनाल्डोने गोल करून तो खेळलेल्या सहाही विश्वकरंडक स्पर्धेत गोल करण्याचा विश्वविक्रम केला. अशी कामगिरी अजून कोणालाही करता आलेली नाही. त्यामुळे पत्रकार परिषदेत या विक्रमाचा संदर्भ देत मेस्सीच्या गोलाबाबत प्रश्न विचारले जाणे स्वाभाविक असल्याचे बोलले जात आहे. रोनाल्डोला प्रश्न विचारण्यासाठी आणखी एका पत्रकाराने परवानगी विचारली, यावर उत्तर देताना रोनाल्डो हसत हसत म्हणाला, ते तुझ्या प्रश्नावर अवलंबून आहे. नाहीतर मी उत्तर देणार नाही. .या विश्वकरंडक स्पर्धेत अर्जेंटिना आणि पोर्तुगाल यांच्यात अंतिम सामना होऊ शकतो का, असाही प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना रोनाल्डो म्हणतो, या प्रश्नाला काही अर्थ नाही. पण, जर तसे झाले तर तो सामना सर्वोत्तम असेल.अशा अधिकृत पत्रकार परिषदेनंतर ‘मिक्स झोन’ असा एक प्रकार असतो. त्यात सामना गाजवणारा खेळाडू आणि पत्रकार यांच्यात संवाद होत असतो. त्यातही रोनाल्डोला मेस्सी आणि एम्बापे यांच्याशी तुलना करणारे प्रश्न वारंवार विचारण्यात आले, अर्थात रोनाल्डोची चिडचिड झाली. मला इतरांशी काही देणेघेणे नाही, असे सांगत तो निघून गेला. पण त्या अगोदरच्या प्रश्नांवर त्याने काही सडेतोड उत्तरे दिली..Fifa World Cup 2026 : ९० मिनिटं, पुतळ्यासारखा उभा राहतो हा माणूस; कोण आहे Michel Nkuka Mboladinga? तो असं का करतो? Video .पहिल्या सामन्यात त्याला गोल करता आला नव्हता. त्यामुळे त्याच्यावर टीका झाली होती. यासंदर्भात विचारले असता...मी परत आलोय, मी माझ्या क्षमतेवर आणि देवावर विश्वास ठेवतो, टीका करणे ही लोकांची सवय आहे आणि मलाही त्याची सवय झाली आहे, असे तो काहीसे रागा रागातच म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.