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Cristiano Ronaldo Retires: ख्रिस्तियानो रोनाल्डोची आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून तडकाफडकी निवृत्ती

Cristiano Ronaldo Retired: पोर्तुगालचा फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. त्याने आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे.
Cristiano Ronaldo announces retirement from International football after 23-year career

Cristiano Ronaldo announces retirement from Portugal national team

Sakal

Pranali Kodre
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Ronaldo announces retirement from international football: फुटबॉल चाहत्यांसाठी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. पोर्तुगालचा दिग्गज फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने अचानक एक धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. त्याने आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. त्यामुळे ४१ वर्षीय रोनाल्डोने अखेर २३ वर्षांच्या कारकि‍र्द संपल्याने एका पर्वाचा अंत झाल्याची भावना फुटबॉल वर्तुळात आहे. रोनाल्डोने इंस्टाग्रामवर भावनिक व्हिडिओ शेअर केला आहे.

Cristiano Ronaldo announces retirement from International football after 23-year career
Cristiano Ronaldo Retirement News: "होय, हा माझा शेवटचा वर्ल्ड कप होता, पण..."; रोनाल्डोची निवृत्तीबाबत मोठी घोषणा; म्हणाला, मी माझे सर्वस्व दिले...
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