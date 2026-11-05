Cristiano Ronaldo Retires: ख्रिस्तियानो रोनाल्डोची आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून तडकाफडकी निवृत्ती

Ronaldo announces retirement from international football: फुटबॉल चाहत्यांसाठी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. पोर्तुगालचा दिग्गज फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने अचानक एक धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. त्याने आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. त्यामुळे ४१ वर्षीय रोनाल्डोने अखेर २३ वर्षांच्या कारकिर्द संपल्याने एका पर्वाचा अंत झाल्याची भावना फुटबॉल वर्तुळात आहे. रोनाल्डोने इंस्टाग्रामवर भावनिक व्हिडिओ शेअर केला आहे. .Cristiano Ronaldo Retirement News: "होय, हा माझा शेवटचा वर्ल्ड कप होता, पण..."; रोनाल्डोची निवृत्तीबाबत मोठी घोषणा; म्हणाला, मी माझे सर्वस्व दिले....रोनाल्डोने आगामी आंतरराष्ट्रीय ब्रेकनंतर संघापासून दूर राहणार असल्याचे जाहीर केले. या घोषणेमुळे क्रीडा इतिहासातील अत्यंत उल्लेखनीय प्रवासाचा शेवट होत असून आता पोर्तुगालच्या फुटबॉलमधील नवे पर्व सुरू होणार आहे. रोनाल्डोने पोर्तुगीज फुटबॉलमध्ये एक असाधारण वारसा मागे ठेवला आहे. रोनाल्डोने त्याच्या निवृत्तीच्या व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे की 'मी या जर्सीसाठी माझे सर्वस्व दिले आहे, याची जाणीव ठेवून मी अत्यंत स्वच्छ मनाने निरोप घेत आहे.'.रोनाल्डो आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधील सर्वाधिक गोल करणारा आणि सर्वाधिक सामने खेळणारा खेळाडू आहे. वयाच्या १८ व्या वर्षी २००३ साली त्याने एक उदयोन्मुख खेळाडू म्हणून पोर्तुगाल संघात पदार्पण केले होते. त्याने आत्तापर्यंत पाच फिफा वर्ल्ड कप ६ युरोपियन चॅम्पियशी स्पर्धांमध्ये पोर्तुगालने प्रतिनिधित्व केले आहे..त्याने आत्तापर्यंत आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये २३४ सामन्यांत १४६ गोल केले आहेत. त्याने २००४ मध्ये UEFA Euro स्पर्धेत ग्रीसविरुद्ध पहिला आंतरराष्ट्रीय गोल केला होता. त्याने आत्तापर्यंत १० वेळा गोलची हॅट्रिकही पोर्तुगालसाठी साजरी केली.रोनाल्डोसाठी आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये २०१६ हे वर्ष अत्यंत खास ठरले. त्याने पोर्तुलागचे नेतृ्त्व करताना फ्रान्समध्ये झालेल्या UEFA Euro 2016 स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकले होते. रोनाल्डोने फिफा वर्ल्ड कपमध्ये ११ गोल केले आहेत..Cristiano Ronaldo marriage : १० वर्ष डेट, ५ मुलं... अखेर ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने केलं लग्न; कोण आहे Georgina Rodríguez? .दरम्यान, रोनाल्डोने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की २०२६ चा फिफा वर्ल्ड कप त्याचा अखेरचा वर्ल्ड कप असणार आहे. या वर्ल्ड कपमध्ये पोर्तुगालला सेमीफायनलही गाठता आली नाही. तरी रोनाल्डोने आणखी काही काळ पोर्तुगालसाठी खेळत राहण्याचा विचार केला होता.पण, अलिकडच्या काळात नॉर्वेविरुद्धच्या नेशन्स लीग सामन्यादरम्यान रोनाल्डोला बेंचवर बसवल्यानंतर मुख्य प्रशिक्षक जॉर्ज जीझस यांच्यासोबत झालेला वाद बराच चर्चेत राहिला. अखेर रोनाल्डोने आंतरराष्ट्रीय फुटबॉललाच निरोप दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.