महिला वर्ल्ड कपच्या ५२ वर्षांच्या इतिहासात कुणाला जमलं नव्हतं, दीप्तीने केला विश्वविक्रम

शफाली वर्मा आणि दीप्ती शर्मा यांच्या कामगिरीच्या जोरावर महिला वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात भारतानं दक्षिण आफ्रिकेला ५३ धावांनी नमवलं. यासह भारतीय महिला क्रिकेट संघानं पहिलं वहिलं विश्वविजेतेपद पटकावलं. या सामन्यात दीप्ती शर्मानं फलंदाजी आणि गोलंदाजीतही कमाल केली. तिने अर्धशतक झळकावल्यानंतर पाच विकेटही घेतल्या. संपूर्ण स्पर्धेत केलेल्या चमकदार कामगिरीच्या जोरावर तिला प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कारही देण्यात आला..दीप्ती शर्मानं महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये २०० पेक्षा जास्त धावा आणि १५ विकेट घेतल्या आहेत. यासह तिने विश्वविक्रमही केला. महिला वनडे वर्ल्ड कपच्या कोणत्याही स्पर्धेत २०० पेक्षा जास्त धावा आणि १५ पेक्षा जास्त विकेट घेण्याची कामगिरी करणारी ती पहिली महिला खेळाडू ठरलीय. ५२ वर्षांच्या महिला क्रिकेटच्या इतिहासात असं पहिल्यांदा घडलं आहे. इतकंच नाही तर दीप्तीनं वर्ल्ड कपमध्ये पाच किंवा त्यापेक्षा खालच्या क्रमांकावर खेळताना तीन वेळा ५० पेक्षा जास्त धावा केल्या. अशी कामगिरी करणारी ती तिसरी खेळाडू ठरलीय. याआधी हरमनप्रीत कौर आणि अॅश्ले गार्डनर यांनी असा विक्रम केलाय..दीप्ती शर्माने २०१४मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच तिच्या एकदिवसीय क्रिकेट कारकिर्दीला सुरुवात केली होती. आतापर्यंत १२१ सामने खेळताना तिने १०३ डावात ३७ च्या सरासरीने २ हजार ७३९ धावा केल्या आहेत. यात १८ अर्धशतकं, १ शतकाचा समावेश आहे. गोलंदाजीतही तिने ११९ डावात १५७ विकेट घेतल्या आहेत. यात २० धावात ६ विकेट ही तिची सर्वोच्च कामगिरी राहिलीय. .Women's World Cup Final : जगात भारी, आपल्या पोरी! शफाली वर्माने मोडला सेहवागचा २२ वर्षांपूर्वीचा विक्रम, दीप्ती शर्माचा विश्वविक्रम.महिला एकदिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कपमध्ये भारताने दक्षिण आफ्रिकेवर दणदणीत विजय मिळवला. दीप्ती शर्माच्या अष्टपैलू कामगिरीच्या जोरावर दक्षिण आफ्रिकेला सहज मिळवलं. निर्णायक क्षणी दीप्तीने विकेट घेत भारताच्या ऐतिहासिक विजयात मोलाची भूमिका बजावली.