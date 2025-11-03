क्रीडा

महिला वर्ल्ड कपच्या ५२ वर्षांच्या इतिहासात कुणाला जमलं नव्हतं, दीप्तीने केला विश्वविक्रम

भारताची अष्टपैलू महिला क्रिकेटर दीप्ती शर्मा हिने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या अंतिम सामन्यात फलंदाजी आणि गोलंदाजीत कमाल केली. अर्धशतकासह तिनं ५ विकेट घेत भारताच्या विजयात मोलाची भूमिका बजावली.
Deepti Sharma’s Record Breaking Performance Leads India To World Cup Glory

सूरज यादव
Updated on

शफाली वर्मा आणि दीप्ती शर्मा यांच्या कामगिरीच्या जोरावर महिला वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात भारतानं दक्षिण आफ्रिकेला ५३ धावांनी नमवलं. यासह भारतीय महिला क्रिकेट संघानं पहिलं वहिलं विश्वविजेतेपद पटकावलं. या सामन्यात दीप्ती शर्मानं फलंदाजी आणि गोलंदाजीतही कमाल केली. तिने अर्धशतक झळकावल्यानंतर पाच विकेटही घेतल्या. संपूर्ण स्पर्धेत केलेल्या चमकदार कामगिरीच्या जोरावर तिला प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कारही देण्यात आला.

