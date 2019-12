IPL 2020 : लिलावात मिळाले 7.75 कोटी; खेळाडू म्हणतोय, 'आनंद पोटात माझ्या माईना रं माईना'!

कोलकाता : इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल)चा लिलाव गुरुवारी (ता.19) कोलकाता येथे पार पडला. या लिलावात अनेक भारतीय तसेच परदेशी खेळाडूंवर कोटींची बोली लावली गेली.

या दरम्यान, दिल्ली कॅपिटल्सने आपल्या ताफ्यात वेस्ट इंडिजचा तुफानी सलामीवीर शिमरॉन हेटमायरला दाखल केले आहे. त्यासाठी कॅपिटल्सने तब्बल 7.75 कोटी मोजले आहेत. आपल्याला आयपीएलच्या लिलावात मिळालेली किंमत ऐकून हेटमायर चक्क नाचू लागला आहे. याचा एक व्हिडिओ दिल्ली कॅपिटल्सने आपल्या ट्विटर पेजवरून पोस्ट केला आहे.

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून वेस्ट इंडिजचा संघ भारताच्या दौऱ्यावर आला आहे. त्याअगोदर झालेल्या कॅरेबियन प्रीमियर लीगमध्ये 12 सामन्यात 440 धावांची बरसात केली आहे. यावेळी त्याचा स्ट्राईक रेट होता 148.14.

त्यानंतर भारताविरुद्धच्या टी-20 आणि एकदिवसीय सामन्यात हेटमायरने तुफानी खेळी साकारल्या आहेत. त्यात एका शतकी खेळीचा समावेश आहे.

