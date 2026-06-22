FIFA World Cup 2026: पोटासाठी कारखान्यात मजुरी अन् स्वप्नासाठी फुटबॉल... दुहेरी लढाई लढणारा पोरगाच ठरला जर्मनीचा 'तारणहार'

२० जून २०२६ ची रात्र जर्मनी फुटबॉल संघ फिफा वर्ल्ड कपमध्ये अस्तित्वाची लढाई लढत होते. याच सामन्यात अचानक मैदानात एक खेळाडू येतो आणि साधारण अर्धातासात असा काही खेळ करतो की जर्मनीला थेट बाद फेरीत पोहचवतो, ज्याच्यामुळे पुन्हा एकदा जर्मनीच्या विश्वविजेतेपद जिंकण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. आज जागतिक स्तरावर आपल्या कौशल्याच्या जोरावर चमकणाऱ्या या खेळाडूने १२ वर्षांपूर्वी कारखान्यात घाम गाळत होता. हा खेळाडू म्हणजे जर्मनीचा २९ वर्षांचा डेनिझ अंडाव. पोटासाठी मजुरी आणि स्वप्नासाठी फुटबॉल अशी दुहेरी लढाई लढत तो इथपर्यंत पोहचला आहे. .Fifa World Cup 2026: ९२ वर्षानंतर पहिला विजय... इजिप्तसाठी मोहम्मद सलाह हिरो ठरला; संघासाठी वर्ल्ड कपमध्ये नोंदवले सर्वाधिक गोल.जर्मनीने २०१४ मध्ये फिफा वर्ल्ड कपचे विजेतेपद पटकावले होते. त्यावेळी साधारण १७ वर्षे वय असलेला अंडाव कारखान्यात मजुरी करत होता आणि मजुरीनंतर स्वप्नासाठी फुटबॉलही खेळत होता. तो पहाटे ४ वाजता उठून कारखान्यात जायचा आणि ८ तास काम करायचा. त्यानंतर सेमी प्रोफेशनल फुटबॉलही खेळायचा. फुटबॉलमधून पुरेशी कमाई होत नसल्याने त्याला मजुरी करावी लागली होती. पण ही मेहनत करत त्याने जर्मनी संघात जागा मिळवण्यापर्यंत मजल मारली..मात्र, जर्मनीचे प्रशिक्षक ज्युलियन यांनी त्याच्यावर फारसा भरवसा दाखवला नाही, त्यामुळे त्याला सुरुवातीपासून खेळण्याची संधी दिली गेली नाही. तो सर्वाधिक वेळ बेंचवरच बसून काढतो. परंतु, शनिवारीही तो आयव्हरी कोस्टविरुद्धच्या सामन्यात जर्मनीच्या सुरुवातीच्या ११ खेळाडूंमध्ये नव्हता. .त्याला ५९ व्या मिनिटाला बदली खेळाडू म्हणून मैदानात पाठवण्यात आलं. त्यावेळी जर्मनी सामन्यात ०-१ अशी पिछाडीवर होते. आयव्हरी कोस्टच्या संघाने जर्मनीला चांगलंच सतावलं होतं. त्यातच जर्मनीचा डिफेंडर निको श्लोटरबेक जखमी होऊन बाहेर झाले आहेत. तसेच जर्मनीचे दोन प्रयत्नही असफल ठरले होते..Fifa World Cup 2026 : यमाल दे धमाल! स्पेनच्या Lamine Yamal ने इतिहास घडविला; पेले यांच्यानंतर तोच... मेस्सीचाही विक्रम मोडला.पण ६८ व्या मिनिटाला अंडवसोबत मैदानात आलेल्या नदीम अमीरीने मैदानाच्या डाव्या बाजूने आयव्हरी कोस्टच्या बॉक्समध्ये एक लांब क्रॉस दिलाला. तो चेंडू अंडवपर्यंत पोहोचला. त्यानेही संधी साधली आणि हेडर मारत जर्मनीला पहिला गोल करून दिला. ९० मिनिटे संपली तेव्हा १-१ अशी बरोबरी होती. त्यानंतर भरपाई वेळेत पुन्हा अंडवने गोल केला आणि जर्मनीला विजयासह बाद फेरीचं तिकीटही मिळवून दिले. अंडवने आत्तापर्यंत या वर्ल्ड कपमध्ये २ सामन्यांत ३ गोल आणि दोन असिस्ट केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.