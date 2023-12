Relay Running: टीम स्पोर्टिफायची धानोरी ते पाचगणी रिले उत्साहात; शहरवासियांत फिटनेस जागृतीसाठी अनोखा उपक्रम

पुणे : शहरांमध्ये फिटनेसप्रती जागरुकता निर्माण व्हावी यासाठी टीम स्पोर्टिफाय या रनिंग ग्रुपनं पुण्यातील धानोरी ते पाचगणी अशी धावण्याच्या रिले शर्यतीचं आयोजन केलं होतं. ११२ किमी अंतरावरील या शर्यतीत २१ धावपटू सहभागी झाले होते. १० तास ८ मिनिटांनी ही शर्यत पूर्ण झाली. स्पोर्टिफाई संघाचे प्रशिक्षक विजय बनसोड यांनी रिले शर्यतीचे नियोजन व मार्गदर्शन केलं. (Dhanori to Panchgani Relay of Team Sportify Unique initiative for fitness awareness among city people)