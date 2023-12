Manoj Jarange: भुजबळांच्या दबावाखाली येऊ नका, अन्यथा पश्चाताप होईल; मनोज जरांगेंचा फडणवीसांना इशारा

Manoj Jarange : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंनी दिलेला अल्टिमेटम २४ डिसेंबर रोजी संपणार आहे. यापार्श्वभूमीवर अद्याप ठोस कृती सरकारनं केलेली दिसत नाही, असा आरोप मनोज जरांगे यांनी केला आहे.

तसेच एका कोणाच्या दबावाखाली येऊ नका, अन्यथा तुम्हाला पश्चाताप होईल, असा इशारा जरांगेंनी फडणवीसांना लगावला आहे. (Maratha Reservation Manoj Jarange waring to Devendra Fadnavis says dont influence pressure of Chhagan Bhujbal)