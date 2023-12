MNS on Nawab Malik: 'नवाब'चा 'जवाब' द्या किंवा नका देऊ पण ढोंगीपणाचा 'नकाब'...; मनसेचा फडणवीसांना टोला

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नवाब मलिक यांनी अधिवेशनात हजेरी लावल्यापासून राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. मलिकांवर देशद्रोहाचे आरोप असल्यानं त्यांना महायुतीत घेता येणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतील आहे.

यावरुन विरोधीपक्षानं फडणवीसांवर निशाणा साधला आहे. मनसेनं देखील फडणवीसांना टार्गेट करत आधी तुमचा ढोंगीपणाचा नकाबचा जवाब द्या असं म्हटलं आहे. (MNS on Nawab Malik matter challenge to Devendra Fadnavis to gives answer)