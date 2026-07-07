FIFA WORLD CUP: वर्ल्डकप स्पर्धेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हस्तक्षेप; अमेरिकेचा हुकमी खेळाडू बालोगुनचे ‘रेड कार्ड’ फिफाकडून तात्पुरते रद्द

वॉशिंग्टन/सिएटल: ‘महाशक्तीचा हस्तक्षेप’ यापासून आता अत्यंत्य प्रतिष्ठेची विश्वकरंडक स्पर्धाही अपवाद राहिलेली नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड टम्प यांनी हस्तक्षेप करून त्यांच्या संघातील प्रमुख खेळाडू फोलारिन बालोगुन याला देण्यात आलेले रेड कार्ड तात्पुरते रद्द केले आहे. त्यामुळे बेल्जियमविरुद्धच्या सामन्यात खेळण्यासाठी त्याचा मार्ग मोकळा झाला..फोलारिन बालोगुन याचे रेड कार्ड रद्द करण्याची विनंती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली आणि फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फांटिनो यांनी ती मान्यही केली. अमेरिका संघाचे उपांत्य फेरीतील प्रतिस्पर्धी बेल्जियमकडून तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आली. फिफाच्या शिस्तपालन समितीच्या या निर्णयावर विरोधी प्रतिक्रियाही उमटल्या..Pune Rain: पुण्यात मुसळधार पावसाचा कहर; वाघोली-लोहगाव रस्ता बंद, खासगी कंपनीची बस अडकली, सकाळपासून घडलेल्या घटना!.फिफा ही जगातील सर्वात मोठी संघटना आहे, मात्र त्यामध्येही राजकीय ताकद वापरली गेल्यामुळे संतापही व्यक्त करण्यात आला. फिफा स्वतःचाच निर्णय कसा बदलू शकते याबाबतही आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले..ट्रम्प यांच्या विनंतीनंतर फोलारिन बालोगुनचे रेड कार्ड कोणत्या कारणावरून रद्द केले याची विचारणा करण्यासाठी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने प्रयत्न केला, परंतु फिफाकडून त्याला कोणताच प्रतिसाद देण्यात आला नाही..गुरुवारी झालेल्या सामन्यात अमेरिकेने बोस्निया हर्झेगोविना संघाचा २-० असा पराभव केला. या सामन्यात अमेरिकेच्या बालोगुन याने जाणीवपूर्वक आपला बूट बोस्निया संघाचा बचाव खेळाडू तारिक मुहरेमोविक याच्या गुडघ्यावर मारला. व्हिडिओ रिप्ले पाहिल्यानंतर रेफ्रींनी बालोगुनला रेड कार्ड दाखवून सामन्यातून बाहेर काढले..Chhatrapati Sambhajinagar: मराठवाड्यात ऊन-सावलीच्या खेळात मध्येच कधीतरी रिमझिम, अलर्टमध्येही पावसाची पाठ; दीड ते तीन मिमी नोंद.या रेड कार्डमुळे तो पुढच्या सामन्यात खेळू शकणार नव्हता. रेड कार्ड देण्यात यावे इतका तो मोठा फाऊल नव्हता असे समर्थन अमेरिका संघाचे प्रशिक्षक मॉरिसिओ पोचेटिन्हो यांनी केले होते. बालोगुनला देण्यात आलेल्या रेड कार्डचे पुनरावलोकन केले जाऊ शकते का, अशी विचारणा करणारा दूरध्वनी ट्रम्प यांनी इन्फांटिनो यांना केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली, पण फिफानेने रेड कार्ड न रद्द करता त्याला खेळायची परवानगी दिली. फिफा शिस्तपालन संहितेच्या कलम २७ नुसार, सामन्यांवरील बंदीची अंमलबजावणी एका वर्षाच्या कालावधीसाठी स्थगित करण्यात आली आहे, असे फिफाने एका निवेदनात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.