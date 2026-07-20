FIFA World Cup: स्पेनच्या सेलिब्रेशनमध्ये ट्रम्प यांची 'बिनधास्त' एन्ट्री! फिफा अध्यक्षांनी ओढून करावं लागलं बाजूला, Video Viral

FIFA World Cup Spain Victory News: तब्बल १६ वर्षांनंतर स्पेनने पुन्हा एकदा फिफा वर्ल्ड कपवर नाव कोरले आहे. रविवारी न्यू जर्सीमध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात गतविजेत्या अर्जेटिनावर स्पेनने १-० अशी मात केली आणि फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेचे विजेतेपद पटकाविले. शेवटच्या क्षणापर्यंत अत्यंत रोमांचक सामना झाला. पण अखेरच्या क्षणी स्पेनच्या फेरान टोरेसने संधीचा फायदा उठवित बहारदार गोल केला आणि स्पेनच्या संघाने एकच जल्लोष केला. दरम्यान, या सामन्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) त्यांच्या कृतीमुळे पुन्हा चर्चेत आले. .Fifa World Cup Final: फुल राडा... अर्जेंटिनाचे खेळाडू हाणामारीवर उतरले, स्पेनच्या खेळाडूचा गळा दाबला, एकाला उचलून आपटले Video.या सामन्यात ९० मिनिटानंतरही ०-० अशी बरोबरी होती. त्यानंतर भरपाई वेळेतील पूर्वार्धातही ०-० ही कोंडी फुटली नव्हती. मात्र उत्तरार्धात टोरेसने स्पेनसाठी गोल नोंदवला आणि विजयावर शिक्कामोर्तब झाले. सामन्याच्या उत्तरार्धातील भरपाईवेळेत अर्जेंटिनाच्या एन्झो फर्नांडेझला रेडकार्ड मिळाल्याने त्यांना दहा खेळाडूंसह जादा वेळेत खेळावे लागले होते. त्याचा स्पेनने फायदाही घेतला. मात्र स्पेनने संपूर्ण सामन्यातच अतिशय आक्रमकपणे चढाया करत अर्जेंटिनाच्या बचावाची परीक्षा पाहिली होती. अखेर स्पेनने २०१० नंतर पुन्हा एकदा विजेतेपद मिळवले आहे. अर्जेंटिनासाठी अंतिम सामन्यात लिओनेल मेस्सीला फारशी चमक दाखविण्याची संधी मिळाली नाही,हे अर्जेंटिनाच्या पराभवाचे प्रमुख कारण ठरले..स्पेनने विजेतेपद मिळवल्यानंतर त्यांचा कर्णधार रोड्री आणि संघ पोडियमवर ट्रॉफी स्वीकारण्यासाठी सज्ज होते. यावेळी ही ट्रॉफी देण्यासाठी ट्रम्प आणि फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फँटिनो (Gianni Infantino) आले आणि त्यांनी ती ट्रॉफी रोड्रीच्या हाती सोपवली. त्यानंतर रोड्रीला ती ट्रॉफी संघासह उंचावून सेलीब्रेशन (Celebration) करायचे होते, पण ट्रॉफी दिल्यानंतर ट्रम्प स्पेनच्या खेळाडूंची भेट घेत होते, त्यामुळे रोड्री थांबला होता. त्यानंतर ट्रम्प थोडे बाजूला गेल्यानंतर स्पेनच्या खेळाडूंनी ट्रॉफी उंचावली. पण त्यावेळीही ट्रम्प फार दूर न जाता स्पेनच्या संघाजवळच उभे होते..Kolhapur FIFA Football Craze : अख्खं कोल्हापूर रात्रभर जागतं होतं! अर्जेंटिना-स्पेन फायनलसाठी शहरात मोठी स्क्रीन, फुटबॉलप्रेमींनी भर पावसात लुटला आनंद; पाहा खास फोटो.ट्रम्प पोडियमपासून दूर जात नसल्याचे पाहात जियानी इन्फँटिनो यांनी वेळेच भान राखत लगेचच त्यांना तिथून बाजूला होण्याची विनंती केली. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत असून त्यावर विविध प्रतिक्रियाही उमटत आहेत..दरम्यान, अमेरिका या वर्ल्ड कपचे यजमान असल्याने ट्रम्प या वर्ल्ड कपमध्ये बराच रस घेतानाही दिसले आहेत. त्यांनी अमेरिकेचा स्ट्रायकर फॉलारिन बालोगुन याला मिळालेले रेड कार्ड तात्पुर्ते रद्द करण्यासाठी हस्तक्षेप केला होता. ही विनंती इन्फँटिनो यांनी स्वीकारल्याने बालोगुन बेल्जियमविरुद्ध उपउपांत्यपूर्व फेरीत खेळला होता. यावरून ट्रम्प आणि इन्फँटिनो यांच्यावर मोठी टीकाही झाली होती. दरम्यान, ट्रम्प यांची अंतिम सामन्यातील उपस्थितीही चर्चेत राहिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.