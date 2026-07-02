FIFA World Cup: आधी संघाचा पराभव अन् पत्रकार परिषदेत कोचला मिळाली वडिलांच्या निधनाची बातमी; Video

FIFA World Cup 2026, DR Congo vs England: फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत अनेक लहान देशांनी त्यांच्या अफलातून कामगिरीने सर्वांना प्रभावित केले आहेत, याच आफ्रिकेतील डीआर काँगो या देशाचाही समावेश आहे. तब्बल ५ दशकांनंतर फिफा वर्ल्ड कपमध्ये पुनरागमन करणाऱ्या काँगोने उपउपांत्यपूर्व फेरीतही (Round Of 32) प्रवेश केला होता. पण बुधवारी (१ जुलै) त्यांना रोमांचक सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध २-१ गोल फरकाने पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे डीआर काँगो संघाचे आव्हान संपले. मात्र त्यांच्या मोहिमेचा शेवट अत्यंत भावूक झाला, कारण आधीच पराभव झाल्यानंतर काँगोच्या प्रशिक्षक सेबास्टियन देसाब्रे (Sebastien Desabre) यांना पितृशोक झाल्याची बातमी अचानक समजली. .IND vs ENG, T20I: 'तू काय करतोय यार ईशान...', अभिषेक शर्मा थर्ड अंपायर निर्णय देत असताना का वैतागला? Video Viral.या सामन्यात काँगोने सुरुवात चांगली केली होती. त्यांच्याकडून ब्रायन सिपेंगाने ७ व्याच मिनिटाला गोल केला होता. त्यांनी ही आघाडी जवळपास ७५ व्या मिनिटापर्यंत ठेवली होती. पण शेवटच्या १५ मिनिटात इंग्लंडचा अनुभवी हॅरी केनने गेम फिरवला, त्याने ७५ व्या मिनिटाला बरोबरी साधणारा गोल केला, तर ८६ व्या मिनिटाला दुसरा गोल करत इंग्लंडला आघाडीवर नेले. त्यानंतर मात्र काँगोला इंग्लंडची आघाडी मोडता आली नाही आणि त्यांना निराशाजनक पराभव झाला..या पराभवामुळे त्यांचे आव्हान संपले, तर इंग्लंडने उपांत्यपूर्व फेरीत (Round of 16) प्रवेश मिळवला. या पराभवानंतर काँगोचे फ्रेंच प्रशिक्षक सेबास्टियन पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित होते. ते प्रश्नांची उत्तरं देत होते. पण त्यावेळीच अचानक संघाच्या मीडिया मॅनेजरने पत्रकार परिषदेत व्यत्यय आणून गंभीर घोषणा केली. मीडिया मॅनेजरने फ्रेंचमध्ये घोषणा केली की 'धन्यवाद,पण आम्हाला हे जाहीर करायचे आहे की प्रशिक्षकांच्या वडिलांचे निधन झाले आहे. त्यांच्यासाठी आमची सहानुभूती आहे.'.ही घोषणा करताच काँगोचे प्रशिक्षक काही क्षण चकीत झाले होते. त्यानंतर ते 'Merci' (धन्यवाद) म्हणत उठून पत्रकार परिषद सोडून निघून गेले. त्यामुळे पत्रकार परिषदही थांबली. या घटनेनंतर फुटबॉल चाहत्यांकडून आणि फुटबॉल विश्वातून त्यांच्याप्रती भावूक संदेश मिळत आहेत..IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीला लवकरात लवकर खेळवा, तो... रवी शास्त्री स्पष्ट इशारा; गावसकरांनी केलं मोठं भाष्य.दरम्यान १९७४ नंतर पहिल्यांदाच फिफा वर्ल्ड कप खेळणाऱ्या डीआर काँगो संघाने पहिल्यांदा बाद फेरी गाठली होती. त्यामुळे त्यांच्यासाठी बाद फेरीत खेळणे ऐतिहासिक होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.