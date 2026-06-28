क्रीडा

FIFA World Cup 2026: 52 वर्षांची प्रतीक्षा संपली! World Cup मध्ये काँगोने रचला इतिहास; आता थेट इंग्लंडशी भिडणार

DR Congo qualify for FIFA World Cup Round of 32: डीआर काँगोने फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये उझबेकिस्तानवर 3-1 असा शानदार विजय मिळवत 52 वर्षांनंतर प्रथमच बाद फेरी गाठली. आता राउंड ऑफ 32 मध्ये त्यांचा सामना इंग्लंडशी होणार आहे.
FIFA World Cup 2026

FIFA World Cup 2026

esakal

Varsha Balhe
Updated on

DR Congo qualify for FIFA World Cup Round of 32: फिफा विश्वचषक २०२६ ची धूम सध्या जगभरात पाहायला मिळत आहे. या स्पर्धेत अनेक मोठे विक्रम आणि उलटफेर घडत असतानाच, आता आफ्रिकेतील छोट्या देशांपैकी एक असलेल्या डीआर काँगोने ऐतिहासिक कामगिरी करत संपूर्ण फुटबॉल विश्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

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