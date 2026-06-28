FIFA World Cup 2026: 52 वर्षांची प्रतीक्षा संपली! World Cup मध्ये काँगोने रचला इतिहास; आता थेट इंग्लंडशी भिडणार

DR Congo qualify for FIFA World Cup Round of 32: फिफा विश्वचषक २०२६ ची धूम सध्या जगभरात पाहायला मिळत आहे. या स्पर्धेत अनेक मोठे विक्रम आणि उलटफेर घडत असतानाच, आता आफ्रिकेतील छोट्या देशांपैकी एक असलेल्या डीआर काँगोने ऐतिहासिक कामगिरी करत संपूर्ण फुटबॉल विश्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे..२०२६ च्या फिफा विश्वचषकात डीआर काँगोने इतिहास रचला आहे. तब्बल ५२ वर्षांनंतर विश्वचषक खेळणाऱ्या डीआर काँगोने उझबेकिस्तानचा ३-१ असा पराभव करत पहिल्यांदाच राउंड ऑफ ३२ मध्ये धडक मारली आहे. आता बाद फेरीत त्यांचा सामना बलाढ्य इंग्लंड संघाशी होणार आहे..Fifa World Cup 2026 : ख्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या नावाची फक्त 'हवा'! बलाढ्य पोर्तुगालला ५२ वर्षांनी वर्ल्ड कप खेळणाऱ्या काँगोने रडवले, धक्कादायक निकाल.सामन्याची सुरुवात मात्र काँगोसाठी निराशाजनक झाली होती. १०व्या मिनिटाला उझबेकिस्तानच्या एल्डोर शोमुरोदोव्ह याने गोल करत संघाला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. मध्यांतरापर्यंत ही आघाडी कायम होती. त्यामुळे काँगोवर पराभवाचे सावट दिसत होते..मात्र दुसऱ्या हाफमध्ये काँगोने जबरदस्त पुनरागमन केले. ६८व्या मिनिटाला योआने विसा याने पेनल्टीवर गोल करत सामना १-१ असा बरोबरीत आणला. त्यानंतर ७८व्या मिनिटाला बदली खेळाडू फिस्टन मायेले याने शानदार गोल करत काँगोला २-१ अशी आघाडी मिळवून दिली. सामना संपण्याच्या अगदी शेवटच्या क्षणी इंज्युरी टाईममध्ये पुन्हा एकदा योआने विसा चमकला. त्याने वैयक्तिक दुसरा गोल करत काँगोचा ३-१ असा ऐतिहासिक विजय निश्चित केला..या विजयासह डीआर काँगोने ग्रुप K मध्ये ३ सामन्यांत ४ गुण मिळवत सर्वोत्तम तिसऱ्या क्रमांकाच्या संघांमध्ये स्थान मिळवले आणि राउंड ऑफ ३२ मध्ये धडक मारली. विशेष म्हणजे, १९७४ नंतर (तेव्हा देशाचे नाव झैरे होते) काँगोने प्रथमच विश्वचषकाच्या बाद फेरीत प्रवेश केला आहे..FIFA World Cup 2026: कतारवर विजय मिळवून बोस्नियाची आगेकूच; कॅनडाला नमवून स्वित्झर्लंड अव्वल.आता १ जुलै २०२६ रोजी अटलांटा येथे होणाऱ्या राउंड ऑफ ३२ च्या सामन्यात काँगोसमोर इंग्लंडचे मोठे आव्हान असणार आहे. ऐतिहासिक विजयामुळे काँगोच्या चाहत्यांमध्ये सध्या आनंदाचे वातावरण असून, आता त्यांची नजर इंग्लंडविरुद्ध आणखी एका मोठ्या उलटफेरीकडे लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.