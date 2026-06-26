FIFA World Cup 2026 मध्ये सर्वात मोठा उलटफेर! इक्वाडोरकडून बलाढ्य जर्मनीचा गेम अन् राष्ट्राध्यक्षांनी थेट सुट्टीच केली जाहीर

Massive FIFA World Cup Upset,Ecuador vs Germany : फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत गुरुवारी (२५ जून) मोठा उलटफेर पाहायला मिळाला. इक्वेडोर संघाने चार वेळच्या विजेत्या जर्मनीला २-१ अशा फरकाने पराभूत करत इतिहास घडवला. या सामन्यापूर्वी इक्वेडोरचे आव्हान कायम राहिल की नाही, याचीही खात्री नव्हती. मात्र त्यांनी जर्मनीला पराभूत करत ग्रुप ई मध्ये (Group E) तिसरा क्रमांक मिळवला. यामुळे अंतिम ३२ संघांमध्ये पोहचण्यासाठी सर्वोत्तम तिसऱ्या क्रमांकावरील ८ संघांमध्ये त्यांचाही समावेश झाला. यामुळे इक्वेडोरने आपले आव्हान कायम ठेवले. तब्बल २० वर्षांनंतर इक्वेडोरने साखळी फेरीचा अडथळा पार करत नॉकआऊट फेरीत (Knock Out Stage) प्रवेश केला आहे. यंदाच्या स्पर्धेतील हा आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा धक्कादायक निकाल मानला जात आहे. .FIFA World Cup Round of 32: अर्जेंटिना, फ्रान्स, ब्राझीलसह १२ संघ बाद फेरीत पोहोचले; पोर्तुगालचे गणित बिघडले, जाणून घ्या Scenario.जर्मनीने ई गटातून अव्वल क्रमांकासह आधीच नॉकआऊट फेरीत प्रवेश केलेला होता. त्यामुळे या सामन्यात त्यांना वर्चस्व ठेवून पुढे जाण्याची संधी होती. पण त्यांना ती साधता आली नाही आणि इक्वेडोरने करो वा मरोच्या या सामन्यात बाजी मारली. जर्मनीने नॉकआऊटसाठी पात्र ठरल्यानंतरही इक्वेडोरविरुद्ध सर्वोत्तम संघ मैदानात उतरवला होता. त्यांनी सुरुवातही आक्रमक केलेली. सामन्याच्या दुसऱ्याच मिनिटाला जर्मनीकडून लेरॉय सानेने पहिला गोल केला. पण इक्वेडोरनेही हार मानली नव्हती. त्यांनी निर्भीडपणे खेळ केला..इक्वेडोरकडून ९ व्याच मिनिटाला निल्सन अंगुलोने पहिला गोल केला आणि बरोबरी साधली. त्यानंतर दोन्ही संघ बराचवेळ आघाडी घेण्याच्या प्रयत्नात होते. पण अखेर इक्वेडोरच्या गोन्झालो प्लाताला यश मिळाले आणि त्याने ७७ व्या मिनिटाला दुसरा गोल केला. यानंतर मात्र उर्वरित वेळेत इक्वेडोरने आघाडी कायम राखण्यासाठी बचाव करताना जीवाची बाजी लावत खेळ केला. अखेर जेव्हा सामना संपल्याची शिट्टी वाजली तेव्हा मात्र संपूर्ण स्टेडियममध्ये इक्वेडोरच्या चाहत्यांचा जल्लोष पाहायला मिळाला. इक्वेडोरचे खेळाडू आणि सपोर्ट्स स्टाफने मोठ्या प्रमाणात आनंद साजरा करताना दिसले. या दोन गोलने त्यांना पुढच्या फेरीत जाण्यासाठी मार्ग मोकळा करून दिला..Fifa World Cup 2026: दक्षिण आफ्रिकेने इतिहास रचला, Mumbai Indians कडूनही जोरदार सेलिब्रेशन; दोघांचं नेमकं काय कनेक्शन?.राष्ट्राध्यक्षांकडून देशात सुट्टी जाहीरइक्वेडोर देशाचे अध्यक्ष डॅनियल नोबोआ (Daniel Noboa) यांनी राष्ट्रीय फुटबॉल संघाने फिफा वर्ल्ड कप २०२६ च्या नॉकआऊट फेरीसाठी पात्रता मिळवल्याच्या निमित्ताने देशात थेट सुट्टी जाहीर केली आहे. त्यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये इक्वेडोरच्या खेळाडूंचे आणि प्रशिक्षक सेबास्टियन बेकासेसे यांचे आभारही मानले. त्यांनी त्यांचे आभार मानताना म्हटले की टीकेला मागे सोडत आणि कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढून देशाला आनंद दिला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुट्टी जाहीर केली जात आहे..पहिल्या दोन सामन्यात विजय नव्हताइक्वेडोरला पहिल्या सामन्यात ०-१ असा आयव्हरी कोस्टकडून पराभवाचा धक्का बसला होता. त्यानंतर कुराकाओविरुद्ध ०-० अशी दुसऱ्या सामन्यात बरोबरी झाली. त्यामुळे त्यांच्यासाठी जर्मनीविरुद्धचा सामना निर्णायक होता. हा सामना जिंकून त्यांनी आता नॉकाआऊट फेरी गाठली आहे. दरम्यान वर्ल्ड कपमध्ये जर्मनीविरुद्ध पिछाडी भरून काढत विजय मिळणारा इक्वेडोर हा युरोपाबाहेरचा दुसराच संघ आहे. यापूर्वी असा पराक्रम २०२२ मध्ये जपानने केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.