Elina Svitolina Interview : युक्रेनच्या एलिना स्वितोलिनाचे पतीसोबत ग्रँडस्लॅम जिंकण्याचे स्वप्न! न्यूयॉर्कमधील अनुभवाबद्दल मारल्या गप्पा

Elina Svitolina latest interview and tennis news: युक्रेनची स्टार टेनिसपटू एलिना स्वितोलिनाने अमेरिकन ओपन ( US OPEN 2026 ) स्पर्धेत एकेरी व मिश्र दुहेरीत सहभाग घेतला आहे. महिला एकेरीत तिने तिसऱ्या फेरीत प्रवेश मिळवला आहे आणि मिश्र दुहेरीत ती तिचा पती गाएल याच्यासोबत उपांत्य फेरीपर्यंत पोहोचली होती. या स्पर्धेत दाखल होण्यापूर्वी युक्रेनच्या या स्टार टेनिसपटूकडून फार अपेक्षा नव्हत्या, परंतु तिने मिश्र दुहेरीत अंतिम ४ मध्ये प्रवेश करून सर्वांना अचंबित केले आणि या यशात तिच्या पतीचा खूप मोठा वाटा आहे. JioStar ने 'सकाळ क्रीडा'साठी घेतलेल्या Exclusive मुलाखतीत स्वितोलिनाने या स्पर्धेतील तिचा अनुभव सांगितला आहे. .न्यूयॉर्कमध्ये खेळण्याचा अनुभव आणि पतीसोबत कोर्टवर घालवलेले खास क्षण याबाबत मनमोकळेपणाने JioStar सोबत संवाद साधला. पतीसोबत एकाच कोर्टवर खेळण्याचा अनुभव तिच्यासाठी निश्चितच विशेष होता, मात्र त्यासोबत दबाव आणि नर्व्हसनेसही जाणवत होता, असे स्वितोलिनाने सांगितले. US Open 2026 स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण JioHotstar व Star Sports वर होत आहे. या वर्षी कारकीर्दितील सर्वोत्तम टेनिस तू खेळतेस, या प्रश्नावर स्वितोलिना म्हणाली, "हो, मला वाटतं मी चांगले सामने खेळले, चांगल्या स्पर्धा खेळल्या, आणि अर्थातच या वर्षी काही स्पर्धा जिंकल्यामुळे माझा आत्मविश्वास खूप वाढला आहे. त्यामुळे वर्षाच्या शेवटच्या ग्रँड स्लॅममध्ये प्रवेश करताना माझा मूड खूप चांगला आहे. मी इथे जास्तीत जास्त चांगली तयारी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून मला इथे उत्तम खेळण्याची चांगली संधी मिळावी.".स्वितोलिना तिचा पती गोएल मॉनफिल्स याच्यासोबत अमेरिकन स्पर्धेच्या मिश्र दुहेरीत उतरली होती आणि तिने उपांत्य फेरीपर्यंत मजल मारली होती. उपांत्य फेरीच्या सामन्यात या जोडीला बेलिंडा बेनसिच व फ्लॅव्हिओ कोबोली यांच्याकडून ४-५ ( ७-९), ४-१, १०-५ असा पराभव पत्करावा लागला. गोएलसोबतच्या अनुभवाबद्दल तिने सांगितले की," हो, या वेळी ते थोडं वेगळं होतं. पतीसोबत कोर्टवर काही तास घालवायला मिळाले याचा मला आनंद झाला. आनंदापेक्षा तो खूपच उत्सुकतेचा आणि चिंतेचा क्षण होता असं मी म्हणेन, कारण सुरुवातीला आम्ही कोणत्याही अपेक्षांशिवाय खेळत होतो, पण जेव्हा तुम्ही उपांत्य फेरीत पोहोचता, तेव्हा तुम्हाला काय करायचं आहे याबद्दल तुम्ही खूप सतर्क असता. पण हो, आमच्यासाठी कोर्ट शेअर करणं आणि त्या मोठ्या लढती खेळणं हा खरोखरच एक विशेष क्षण होता.".US Open 2026 साठी न्यूयॉर्कमध्ये खेळण्याचा अनुभव कसा होता? स्वितोलिना म्हणाली,"मला याचा खूप आनंद मिळतो. मला इथे खेळायला खूप आवडतं कारण यामुळे मला माझ्या क्षमतेच्या पलीकडे जाऊन खेळण्याची प्रेरणा मिळते आणि जास्तीत जास्त क्षमतेने सामना करण्याची ताकद मिळते. तुम्ही लहान असताना याच गोष्टीचं स्वप्न पाहिलेलं असतं.".माझ्या सामन्यांदरम्यान इतके लोक, इतके चाहते आणि युक्रेनचे झेंडे पाहणं अद्भुत असतं. कठीण प्रसंगात या गोष्टींमुळे मला एक छोटासा आधार आणि खूप आनंद मिळतो. लोक माझ्यासाठी जल्लोष करताना पाहून मला खूप छान खेळण्याची प्रेरणा मिळते आणि माझ्या देशासाठी खरोखरच चांगलं खेळण्याचं प्रोत्साहन मिळतं, असेही ती पुढे म्हणाली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.