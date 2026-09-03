क्रीडा

Elina Svitolina Interview : युक्रेनच्या एलिना स्वितोलिनाचे पतीसोबत ग्रँडस्लॅम जिंकण्याचे स्वप्न! न्यूयॉर्कमधील अनुभवाबद्दल मारल्या गप्पा

Elina Svitolina interview US Open 2026: युक्रेनची स्टार टेनिसपटू एलिना स्वितोलिनाने न्यूयॉर्कमध्ये खेळण्याचा अनुभव आणि पतीसोबत कोर्टवर घालवलेले खास क्षण याबाबत मनमोकळेपणाने संवाद साधला.
Elina Svitolina interview US Open 2026

Elina Svitolina and Gael Monfils playing mixed doubles at the 2026 US Open

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Elina Svitolina latest interview and tennis news: युक्रेनची स्टार टेनिसपटू एलिना स्वितोलिनाने अमेरिकन ओपन ( US OPEN 2026 ) स्पर्धेत एकेरी व मिश्र दुहेरीत सहभाग घेतला आहे. महिला एकेरीत तिने तिसऱ्या फेरीत प्रवेश मिळवला आहे आणि मिश्र दुहेरीत ती तिचा पती गाएल याच्यासोबत उपांत्य फेरीपर्यंत पोहोचली होती. या स्पर्धेत दाखल होण्यापूर्वी युक्रेनच्या या स्टार टेनिसपटूकडून फार अपेक्षा नव्हत्या, परंतु तिने मिश्र दुहेरीत अंतिम ४ मध्ये प्रवेश करून सर्वांना अचंबित केले आणि या यशात तिच्या पतीचा खूप मोठा वाटा आहे. JioStar ने 'सकाळ क्रीडा'साठी घेतलेल्या Exclusive मुलाखतीत स्वितोलिनाने या स्पर्धेतील तिचा अनुभव सांगितला आहे.

Loading content, please wait...
sports
tennis
tennis player
Tennis Tournaments
US Open 2025
Marathi News Esakal
www.esakal.com