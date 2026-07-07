क्रीडा

Portugal vs Spain : स्वप्न तुटले! ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा वर्ल्ड कप प्रवास संपला! पोर्तुगालला माजी विजेत्या स्पेनकडून पराभवाचा धक्का

Portugal vs Spain FIFA World Cup 2026 result Marathi News: फिफा वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये फुटबॉलविश्वाला भावूक करणारा क्षण पाहायला मिळाला. माजी विश्वविजेत्या स्पेनने पोर्तुगालचा पराभव करत ख्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या विश्वचषक मोहिमेचा शेवट केला.
Cristiano Ronaldo World Cup journey ends

Cristiano Ronaldo World Cup journey ends

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Portugal vs Spain Cristiano Ronaldo World Cup journey ends : ४१ वर्षीय ख्रिस्तियानो रोनाल्डो याचा फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील प्रवास संपुष्टात आला. २०१०च्या विजेत्या स्पेनने मंगळवारी मध्यरात्री पोर्तुगालवर १-० असा विजय मिळवला आणि रोनाल्डोचे वर्ल्ड कप विजयाचे स्वप्न धुळीस मिळवले. रोनाल्डोच्या चाहत्यांसाठी हा सर्वात मोठा धक्का होता, कारण सहा वर्ल्ड कप स्पर्धा खेळल्यानंतर रोनाल्डो पुन्हा २०३० मध्ये खेळताना दिसेल, याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे जगातील सर्वोत्तम फुटबॉलपटूमध्ये गणला जाणाऱ्या रोनाल्डोचे वर्ल्ड कप विजयाचे स्वप्न अधुरेच राहिले.

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