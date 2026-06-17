FIFA 2026 : एका रात्रीत हीरो बनला, पण आईला आणायला पैसे नाहीत; केप वर्देच्या गोलरक्षकाची खंत; कोण आहे वोझिन्हा?

अॅटलांटा, ता. १६: विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धा कोण गाजवणार? सुपरस्टार लिओनेल मेस्सी, ख्रिस्तियानो रोनाल्डो, एम्बापे मैदानात उतरण्याअगोदर पदार्पण करणाऱ्या केप वर्दे या छोट्याशा देशाचा ४० वर्षीय गोलरक्षक वोझिन्हा एका रात्रीत आणि एका सामन्यात हिरो ठरला. माजी विजेत्या स्पेनविरुद्ध त्याने केलेले अभेद गोलरक्षक सर्वात कौतुकास्पद तर ठरलेच; पण त्याची कहाणीही तेवढीच भावणारी ठरली. Cape Verde Goalkeeper Vozinha Stuns Spain at FIFA 2026.सर्वात लहान देशांपैकी असलेला केप वर्दे हा देश विश्वकरंडक फुटबलसाठी प्रथमय पात्र ठरला आहे आणि पहिल्याच सामन्यात त्यांनी स्पेनला आपल्याविरुद्ध एकही गोल करू दिला नाही. वोझिन्हा याने तर सात गोल अडवले. आपण जिंकू शकत नाही, याची जाणीव होताच स्पेनने पूर्ण तंदुरुस्त नसतानाही तरुण सुपरस्टार लामिन यमाल याला मैदानात उतरवले; परंतु तोही वोझिन्हा याची भिंत तोडू शकला नाही..Argentina vs Algeria : १९६६ नंतर कोणालाच नाही जमले, ते लिओनेल मेस्सीने केले... १ गोल अन् ५ भन्नाट विक्रम, पेले यांचाही पराक्रम मोडला.कमालोचे गोलरक्षक करणाऱ्या वोझिन्हा याला सामन्यानंतर अश्रू आवरणे कठीण झाले होते. केप वर्देच्या सर्व खेळाडूंनी त्याला आलिंगन देऊन त्याचा शाबासकी दिली, ४०च्या वर्षीही पदार्पणात इतके भक्कम गोलरक्षण केल्याची दखल फुटबॉलविश्वाने घेतली, त्यामुळे सर्वत्र चर्चा वोझिन्हा याची होती..२५व्या वर्षानंतरव्यावसायिक खेळाडू वोझिन्हा याने त्याच्या वयाच्या २५व्या वर्षापर्यंत आपल्या व्यावसाविक फुटबॉल स्पर्धेची सुरुवातही केली नव्हती; मात्र त्यानंतर तो मोलदोवा, सायप्रस, स्लोवाकिया आणि पोर्तुगाल या देशांतील लॉगमध्ये खेळला आहे. सध्या तो पोर्तुगालमध्ये दुसऱ्या श्रेणीतील लीगमध्ये खेळतो..२०१२ मध्ये बोझिन्हा केप वर्देच्या राष्ट्रीय संघात दाखल झाला, काही वर्षात त्याच्या मनात निवृत्तीचा विचार येऊ लागला होता; परंतु विश्वकरंडक स्पर्धा खेळण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्याचे वय चाळीशीकडे झुकत असले तरी खेळण्याचा निर्णय घेतला..इन्स्टाग्रामवर वोझिन्हाची क्रेझ स्पेनविरुद्धच्या सामन्याअगोदर वोझिन्हाचे इन्स्टाग्रामवर केवळ ५० हजार फॉलोअर्स होते; पण ९० मिनिटांच्या सामन्यानंतर फॉलोअर्सची ही संख्या २.४ कोटींपर्यंत गेली आहे. एवढा प्रतिसाद पाहून बोझिन्हाही थक्क झाला..पर्यटकांसाठी वाढीव शुल्क...केप वर्दे हा जगातील ५० देशांपैकी असा देश आहे. त्यांना अमेरिकेचा व्हिसा हवा असल्यास १५ हजार डॉलरचा बाँड करावा लागतो. अमेरिकेत येणाऱ्या काही देशांच्या पर्यटकांसाठी ट्रम्प सरकारने व्हिसाचे हे वाढीव शुल्क लावलेले आहे; परंतु एवढे पैसे आपल्याकडे नसल्यामुळे आपण आईला आणू शकलो नाही, अशी खंत वोझिन्हा याने व्यक्त केले. विश्वकरंडक स्पर्धेची ज्यांच्याकडे तिकिटे आहेत त्यांना व्हिसाच्या मूल्यात सूट देण्याचा निर्णय ट्रम्प सरकारने घेतला आहे; परंतु त्यास उशीर झाल्याचे केप वर्देसह काही देशांतील प्रेक्षकांचे म्हणणे आहे..आजी-आजोबांकडून पालनपोषणसामन्यानंतर बोलताना वोझिन्हा आपल्या भावना आवरण्याचा प्रयत्न करीत होता; पण अश्रूच्या माध्यमातून तो मन हलके करीत होता. त्याचे पालनपोषण आईसह आजी-आजोबांनी केले. काही महिन्यांपूर्वी त्याच्या आजी-आजोबांनी जगाचा निरोप घेतला. अशा परिस्थितीत आपला खेळ प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी आईला अमेरिकेत आणण्यासाठी बोझिन्हा प्रयत्न करीत होता; परंतु पुरेसे पैसे नसल्यामुळे तो हतबल होता आणि त्याचे शल्यही त्याने व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.