क्रीडा

FIFA 2026 : एका रात्रीत हीरो बनला, पण आईला आणायला पैसे नाहीत; केप वर्देच्या गोलरक्षकाची खंत; कोण आहे वोझिन्हा?

Who Is Vozinha? केप वर्दे या छोट्याशा देशाचा ४० वर्षीय गोलरक्षक वोझिन्हा एका रात्रीत आणि एका सामन्यात हिरो ठरला. स्पेनविरुद्ध त्याने केलेले अभेद गोलरक्षक सर्वात कौतुकास्पद तर ठरलेच; पण त्याची कहाणीही तेवढीच भावणारी ठरली.
FIFA Hero Vozinha Shares Emotional Family Struggles

FIFA Hero Vozinha Shares Emotional Family Struggles

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अॅटलांटा, ता. १६: विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धा कोण गाजवणार? सुपरस्टार लिओनेल मेस्सी, ख्रिस्तियानो रोनाल्डो, एम्बापे मैदानात उतरण्याअगोदर पदार्पण करणाऱ्या केप वर्दे या छोट्याशा देशाचा ४० वर्षीय गोलरक्षक वोझिन्हा एका रात्रीत आणि एका सामन्यात हिरो ठरला. माजी विजेत्या स्पेनविरुद्ध त्याने केलेले अभेद गोलरक्षक सर्वात कौतुकास्पद तर ठरलेच; पण त्याची कहाणीही तेवढीच भावणारी ठरली. Cape Verde Goalkeeper Vozinha Stuns Spain at FIFA 2026

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