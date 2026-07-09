FIFA World Cup: फिफा अध्यक्ष इन्फांटिनो यांची चौकशी करा!; युरोपियन संसदेतील डझनभर खासदारांची मागणी

ब्रुसेल्स: युरोपियन संसदेतील डझनभर खासदारांनी फिफाचे अध्यक्ष जियानी इन्फांटिनो यांच्याविरोधात चौकशी सुरू करण्यासाठी पाठिंबा गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. विश्वकरंडक स्पर्धेत अमेरिकेचा स्ट्रायकर फॉलारिन बालोगुन याला रेड कार्ड मिळूनही खेळण्याची परवानगी देण्याच्या निर्णयातील त्यांच्या भूमिकेची चौकशी व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे..अमेरिका संघाने बोस्निया हर्झेगोविना संघावर मिळवलेल्या विजयात बालोगुनला धसमुसळ्या खेळाबद्दल रेड कार्ड दाखवण्यात आले होते. नियमानुसार त्यामुळे तो पुढील सामन्यासाठी अपात्र ठरणार होता. मात्र अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बालोगुन याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी इन्फांटिनो यांच्याकडे केली. त्यांनी लगेचच त्याच्यावरील निलंबन उठवले होते..Novak Djokovic: वय वर्षे एकोणचाळीस अन् पाच तास १५ मिनिटांचा थरार; पाच सेटच्या झुंजीनंतर नोवाक उपांत्य फेरीत.स्पर्धा सुरू असताना रेड कार्ड निलंबनासंबंधीचा नियम बदलण्याचा फिफाचा निर्णय हा लज्जास्पद असून, न्यायव्यवस्थेची पायमल्ली करणारा आहे, असे युरोपियन संसदेचे खासदार बॅरी अँड्र्युस, लारा वॉल्टर्स आणि निल्स फगलसंग यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. पुन्हा एकदा आपण पाहिले, की इन्फांटिनो आणि फिफा यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या मागण्यांसमोर शरणागती पत्करली, असाही थेट उल्लेख या निवेदनात करण्यात आला आहे..या खासदारांनी युरोपियन युनियनमधील सदस्य देशांच्या राष्ट्रीय फुटबॉल संघटनांना फिफाच्या आचारसंहिता समितीकडे इन्फांटिनो यांच्या चौकशीची मागणी करण्याचे आवाहन केले आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा दबाव निलंबन उठवण्यामागे कारणीभूत होता का, तसेच ट्रम्प यांना फिफा पीस प्राइज प्रदान करण्यासारख्या इतर उल्लंघनांची चौकशीही व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे..Mumbai: मुंबईत दमदार पाऊस! जलसाठा ४१ टक्क्यांवर पोहोचला, पण पुढचे दोन महिने चिंता वाढवणारे.निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय शिस्तपालन समितीने घेतला होता, असे फिफाने स्पष्ट करून हात झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. या पत्रावर आतापर्यंत ३५ खासदारांनी स्वाक्षरी केल्याचे या खासदारांनी सांगितले. ते पुढे म्हणतात, खेळाचे सौंदर्य हे त्याच्या निष्पक्ष आणि पारदर्शक नियमांमध्ये आहे. जेव्हा इन्फांटिनो राजकीय दबावाच्या आधारे कोण खेळणार हे ठरवू देतात, तेव्हा खेळातील निष्पक्षतेची भावना पूर्णपणे नष्ट होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.