क्रीडा

FIFA World Cup: फिफा अध्यक्ष इन्फांटिनो यांची चौकशी करा!; युरोपियन संसदेतील डझनभर खासदारांची मागणी

European Lawmakers Seek Probe Against FIFA President: युरोपियन संसदेतील खासदारांनी फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फांटिनो यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
FIFA World Cup

FIFA World Cup

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ब्रुसेल्स: युरोपियन संसदेतील डझनभर खासदारांनी फिफाचे अध्यक्ष जियानी इन्फांटिनो यांच्याविरोधात चौकशी सुरू करण्यासाठी पाठिंबा गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. विश्वकरंडक स्पर्धेत अमेरिकेचा स्ट्रायकर फॉलारिन बालोगुन याला रेड कार्ड मिळूनही खेळण्याची परवानगी देण्याच्या निर्णयातील त्यांच्या भूमिकेची चौकशी व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

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