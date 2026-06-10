३२ वर्षांनी अमेरिकेत फिफाचा थरार; तिकीट दर, मैदानाचा आकार ते व्यवस्था; काय झाला बदल?

FIFA World Cup 2026: अमेरिकासह मेक्सिको व कॅनडा या देशांमध्ये फुटबॉल विश्वकरंडकाचा थरार यंदा रंगणार आहे. तब्बल ३२ वर्षांनंतर अमेरिका येथे जागतिक फुटबॉलची किक बसणार आहे. याआधी १९९४ मध्ये अमेरिका येथे फुटबॉल विश्वकरंडकाचे आयोजन करण्यात आले होते. या ३२ वर्षांच्या कालावधीत फुटबॉल विश्वकरंडकाशी संबंधित विविध बदल पाहायवयास मिळत आहेत. यामध्ये नियम, तिकिटांचे दर, संघांचा सहभाग आदी बाबींचा समावेश आहे. या बदलांवर टाकलेला दृष्टिक्षेप.... From 1994 to 2026: FIFA's New American Experience.तिकिटांचे दर१९९४ मधील विश्वकरंडकात पहिल्या फेरीतील लढतींसाठी ४० ते १२० अमेरिकन डॉलर्स इतकी तिकिटाची किंमत होती. तसेच अंतिम फेरीसाठी ही किंमत १८० ते ४७५ अमेरिकन डॉलर्स इतकी झाली होती. आता २०२६ मधील विश्वकरंडकात पहिल्या फेरीसाठी १४० ते २,७३५ अमेरिकन डॉलर्स इतकी वाढ तिकिटाच्या दरामध्ये झालेली दिसत आहे. अंतिम फेरीसाठी तिकिटाचा दर ४,१८५ ते ८,६८० अमेरिकन डॉलर्स इतका वाढला आहे. एप्रिल महिन्यात फिफाकडून अंतिम फेरीच्या तिकिटाचा दर १०,९९० अमेरिकन डॉलर्स इतका वाढवण्यात आला होता..FIFAमध्ये युद्धाची खुन्नस? अमेरिकेतील सामन्यांसाठी इराणच्या वाट्याची तिकिटे रद्द, संघ पदाधिकाऱ्यांना व्हिसा नाकारला.प्रेक्षकसंख्या१९९४ मध्ये ३५.९ लाख (३.५९ दशलक्ष) प्रेक्षकांची विक्रमी संख्या नोंदवली गेली. त्या वेळी ५२ सामन्यांसाठी सरासरी ६८,९९१ प्रेक्षक उपस्थित होते. २०२६ मध्ये सामन्यांची संख्या दुप्पट असल्याने ६० लाख ते ७० लाख (सहा ते सात दशलक्ष) प्रेक्षक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे..भौगोलिक व्याप्ती१९९४ मध्ये विश्वकरंडक ही स्पर्धा अमेरिकेतील नऊ स्टेडियम्सवर खेळवली गेली. स्पर्धेचा सलामीचा सामना शिकागो येथील 'सोल्जर फील्ड'वर झाला. २०२६ मध्ये १६ स्टेडियम्सचा वापर केला जात आहे. यामध्ये अमेरिकेतील ११, मेक्सिकोमधील तीन आणि कॅनडामधील दोन स्टेडियम्सचा समावेश आहे. उपांत्यपूर्व फेरीपासूनचे सर्व सामने अमेरिकेतच होतील. या वेळी शिकागोचा समावेश नाही. फिफाकडून पुरेशी आर्थिक हमी न मिळाल्याचे कारण देत या शहराने यात रस दाखवला नाही..पाणी पिण्यासाठी विश्रांती१९९४ मध्ये काही वेळा उष्ण आणि दमट हवामान असूनही संघ सलग खेळत होते. यंदा (२०२६) हवामान पुन्हा एकदा उष्ण आणि दमट असेल, परंतु या वेळी सामन्यादरम्यान तीन मिनिटांचा 'वॉटर ब्रेक' (पाणी पिण्यासाठी विश्रांती) दिला जाणार आहे. तसेच प्रशिक्षक या वेळेचा उपयोग कदाचित रणनीतीवर त्वरित चर्चा करण्यासाठी करतील..मैदानाचे आकारमान१९९४ मध्ये फिफाने मैदानांचे आकारमान ६८ बाय १०५ मीटर (७४ बाय ११५ यार्ड) असणे अनिवार्य केले होते, परंतु स्टेडियम आयोजकांना त्या नियमाकडे दुर्लक्ष करून अरुंद मैदाने ठेवण्याची मुभा दिली होती. २०२६ मध्ये मात्र, हे मानक पूर्ण करण्यासाठी स्टेडियममध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.