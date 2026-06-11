क्रीडा

FIFA World Cup 2026: यजमान मेक्सिकोची आज विजयी किक? सलामीची लढत दक्षिण आफ्रिकेशी

Mexico vs South Africa : फिफा वर्ल्डकपला आज सुरुवात होत असून यजमान मेक्सिकोचा सलामीचा सामना दक्षिण आफ्रिकेसोबत होणार आहे.
Mexico vs South Africa

Mexico vs South Africa

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

यजमान मेक्सिकोचा संघ आज (ता. ११) सलामीच्या लढतीत आफ्रिका खंडातील देश दक्षिण आफ्रिकन संघाचा सामना करणार आहे. हुगो ब्रुस यांच्या मार्गदर्शनात दक्षिण आफ्रिकन संघ मैदानात उतरणार असून, झेवियर ॲग्वायर यांच्याकडे मेक्सिको संघाच्या व्यवस्थापकाची जबाबदारी असणार आहे.

अ गटामध्ये या दोन संघांसह दक्षिण कोरिया व झेक प्रजासत्ताक या देशांचाही समावेश असणार आहे. मेक्सिको संघ यंदा यजमान म्हणून रणांगणात उतरणार आहे.

Mexico vs South Africa
FIFA World Cup 2026: सर्वोत्तम खेळाडूचा 'गोल्डन बूट' कोणाला? मेस्सी, रोनाल्डोसह हे खेळाडू प्रमुख दावेदार
Loading content, please wait...
Football Marathi News
Football