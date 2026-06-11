FIFA World Cup 2026: यजमान मेक्सिकोची आज विजयी किक? सलामीची लढत दक्षिण आफ्रिकेशी

यजमान मेक्सिकोचा संघ आज (ता. ११) सलामीच्या लढतीत आफ्रिका खंडातील देश दक्षिण आफ्रिकन संघाचा सामना करणार आहे. हुगो ब्रुस यांच्या मार्गदर्शनात दक्षिण आफ्रिकन संघ मैदानात उतरणार असून, झेवियर ॲग्वायर यांच्याकडे मेक्सिको संघाच्या व्यवस्थापकाची जबाबदारी असणार आहे. अ गटामध्ये या दोन संघांसह दक्षिण कोरिया व झेक प्रजासत्ताक या देशांचाही समावेश असणार आहे. मेक्सिको संघ यंदा यजमान म्हणून रणांगणात उतरणार आहे. .FIFA World Cup 2026: सर्वोत्तम खेळाडूचा 'गोल्डन बूट' कोणाला? मेस्सी, रोनाल्डोसह हे खेळाडू प्रमुख दावेदार.१९९४ ते २०१८ यादरम्यान झालेल्या विश्वकरंडकात मेक्सिको संघाला अंतिम १६ फेरी गाठली होती. मात्र, मागील विश्वकरंडकात (२०२२) त्यांचे आव्हान साखळीतच संपुष्टात आले. यजमान म्हणून यंदा ते सहभागी होणार असल्यामुळे त्यांच्याकडून चमकदार खेळाच्या अपेक्षा असणार आहेत. मेक्सिकोची विश्वकरंडकातील सर्वोत्तम कामगिरी उपांत्यपूर्व फेरी ही राहिली आहे. मेक्सिको संघाने १९७० मध्ये आणि १९८६ मध्ये उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत मजल मारली होती, पण यापुढे काही त्यांना जाता आले नाही..दक्षिण आफ्रिका फुटबॉल संघाला २०१४, २०१८ व २०२२ यावर्षी झालेल्या विश्वकरंडकासाठी पात्र होता आले नाही. २०१०नंतर हा संघ पहिल्यांदाच प्रतिष्ठेची स्पर्धा खेळत आहे. तसेच दक्षिण आफ्रिकन संघाला विश्वकरंडकाच्या साखळी फेरीचा अडथळा अद्याप ओलांडता आलेला नाही. यंदा तरी दक्षिण आफ्रिकन संघ साखळी फेरीच्या पुढे जातो का, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे..संभाव्य संघ :मेक्सिको : गलार्डो, वासकेझ, माँटेस, रेयेस, गुटीयेरेज, लिरा, फिदाल्गो, क्विनोनेस, अल्वाराडो, जिमेनेझ.दक्षिण आफ्रिका : विल्यम्स, मुदाऊ, ओकोन, एमबोकाझी, मोदिबा, मोकोएना, सिथोले, एमबाथा, मोरेमी, फॉस्टेर, एपोलिस..FIFA World Cup 2026: शेवटचा वर्ल्ड कप... लिओनेल मेस्सी अन् ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आता तरी समोरासमोर येतील का? जाणून घ्या समीकरण.मेक्सिको-दक्षिण आफ्रिका आमने- सामने२०१० विश्वकरंडक : १-१ बरोबरी२००५ कॉनकाकॅफ गोल्ड कप : दक्षिण आफ्रिकेचा २-१ने विजय२००० आंतरराष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण सामना : मेक्सिकोचा ४-२ने विजय१९९३ आंतरराष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण सामना : मेक्सिकोची ४-०ने मातगट अ : मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, झेक प्रजासत्ताक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.