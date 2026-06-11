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FIFA World Cup 2026: सर्वोत्तम खेळाडूचा 'गोल्डन बूट' कोणाला? मेस्सी, रोनाल्डोसह हे खेळाडू प्रमुख दावेदार

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Contenders: फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला सुरुवात झाली असून विजेतेपद कोणाल मिळणार याचीही चर्चा सुरू झाली आहे. यासोबतच सर्वोत्तम खेळाडूचा 'गोल्डन बूट' कोणाला मिळणार याचीही उत्सुकता आहे.
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धा सुरू होताच विजेतेपद कोणाला मिळणार, याची चर्चा सुरू होते, तशीच उत्सुकता सर्वोत्तम खेळाडूचा गोल्डन बूट कोणाला मिळणार, याचीही होत असते. ४८ संघांतून १, २४८ खेळाडू आपले कौशल्य दाखवणार आहेत; पण त्यातील एकच कोणीतरी हा सन्मान मिळवणार आहे. मातब्बर संघात अनेक दिग्गज खेळाडू आहेत. त्यामुळे सर्वोत्तम होण्याची ही स्पर्धा चुरशीची असणार, यात शंकाच नाही.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar
FIFA World Cup 2026: शेवटचा वर्ल्ड कप... लिओनेल मेस्सी अन् ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आता तरी समोरासमोर येतील का? जाणून घ्या समीकरण
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