FIFA World Cup 2026: सर्वोत्तम खेळाडूचा 'गोल्डन बूट' कोणाला? मेस्सी, रोनाल्डोसह हे खेळाडू प्रमुख दावेदार

विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धा सुरू होताच विजेतेपद कोणाला मिळणार, याची चर्चा सुरू होते, तशीच उत्सुकता सर्वोत्तम खेळाडूचा गोल्डन बूट कोणाला मिळणार, याचीही होत असते. ४८ संघांतून १, २४८ खेळाडू आपले कौशल्य दाखवणार आहेत; पण त्यातील एकच कोणीतरी हा सन्मान मिळवणार आहे. मातब्बर संघात अनेक दिग्गज खेळाडू आहेत. त्यामुळे सर्वोत्तम होण्याची ही स्पर्धा चुरशीची असणार, यात शंकाच नाही. .FIFA World Cup 2026: शेवटचा वर्ल्ड कप... लिओनेल मेस्सी अन् ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आता तरी समोरासमोर येतील का? जाणून घ्या समीकरण.जागतिक फुटबॉलचा विचार केला जातो तेव्हा अर्थातच सुपरस्टार लिओनेल मेस्सी, ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आघाडीवर असतात; पण दुसरा पेले म्हणून ओळखला जाणारा किलियन एम्बापे तेवढाच मोठा खेळाडू आहे..मेस्सीचा वारसदार म्हणून पाहिले जात असलेला स्पेनचा लामिन यमाल हा १९ वर्षीय खेळाडूही कमाल दाखवण्यास सज्ज झाला आहे. सोबत फ्रान्सचा ओस्माने देम्बेले तर ब्राझीलच्या विनिशअस ज्युनियर आणि राफिन्हा हेसुद्धा शर्यतीत आहेत. अर्थात इंग्लंडच्या हॅरी केनला इतिहास घडवण्याची संधी असेल. .शर्यतीत असलेले दावेदारकिलियन एम्बापे (फ्रान्स)आंतरराष्ट्रीय सामने : ९८. गोल : ५६वर्ल्डकप सामने : १४. गोल : १२गटातील लढती : सेनेगल, इराक, नॉर्वेहॅरी केन (इंग्लंड)आंतरराष्ट्रीय सामने : ११३. गोल : ७९वर्ल्डकप सामने : ११. गोल : ८गटातील सामने : क्रोएशिया, घाना, पनामामिकेल ओयारझाबाल (स्पेन)आंतरराष्ट्रीय सामने : ५३. गोल : २५प्रथमच विश्वकरंडक स्पर्धेत खेळणारगटातील लढती : केप वर्दे, सौदी अरेबिया, उरुग्वे.FIFA World Cup 2026: अमेरिकेत युरोपियन क्रांतीची चाहूल! फ्रान्स, स्पेन, इंग्लंडमध्ये रस्सीखेच, तर अर्जेंटिना, ब्राझीलचा लागणार कस.इर्लिंग हॅलांड (नॉर्वे)आंतरराष्ट्रीय सामने : ५०. गोल : ५५प्रथमच विश्वकरंडक स्पर्धेत सहभागगटातील सामने : इराक, सेनेगल, फ्रान्सलिओनेल मेस्सी (अर्जेंटिना)आंतरराष्ट्रीय सामने : १९९. गोल : ११७वर्ल्डकप सामने : २६. गोल : १३गटातील सामने : अर्ल्जेरिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्डनख्रिस्तियानो रोनाल्डो (पोर्तुगाल)आंतररराष्ट्रीय सामने : २२६. गोल : १४३विश्वकरंडक सामने : २२. गोल : ८गटातील सामने : काँगो डीआर, उझबेकिस्तान, कोलंबियालामिन यमाल (स्पेन)आंतरराष्ट्रीय सामने : २५. गोल : ६विश्वकरंडक स्पर्धेत प्रथमच खेळणारगटातील सामने : केप वर्दे, सौदी अरेबिया, उरुग्वेओस्माने देम्बेले (फ्रान्स)आंतरराष्ट्रीय सामने : ५९, गोल : ७विश्वकरंडक सामने : ११ : गोल : ०गटातील सामने : सेनेगल, इराक, नॉर्वेविनिसिअस ज्युनियर (ब्राझील)आंतरराष्ट्रीय सामने : ४९. गोल : ९विश्वकरंडक सामने : ४. गोल : १गटातील सामने : मोरोक्को, हैती, स्कॉटलंड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.