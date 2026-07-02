Belgium vs Senegal : ३ मिनिटांत बाजी पलटली, बेल्जियमने ०-२ अशा पिछाडीवरून मॅच फिरवली; लढवय्या सेनेगलचा दुर्दैवी पराभव

Belgium qualify for Round of 16 after dramatic comeback: फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील गुरुवारची पहाट थरारक सामन्यांचा अनुभव देणारी ठरली. इंग्लंडने २-१ असा विजय मिळवून आगेकूच केली खरी, परंतु डीआर काँगोने त्यांना कडवी टक्कर दिली. यजमान अमेरिकेने बोस्निया-हर्झेगोविनावर २-० असा विजय मिळवला, परंतु तिसरा आणखी रोमहर्षक राहिला. बेल्जियमनला सेनेगलने शेवटच्या मिनिटापर्यंत झुंजवले. निर्धारित ९० मिनिटांच्या खेळातील तीन मिनिटे सामन्याला कलाटणी देणारी ठरली. त्यानंतर ही मॅच ३० मिनिटांच्या अतिरिक्त वेळेत गेली आणि त्यातही विजयी गोल झाला तो ५ मिनिटांच्या भरपाईवेळेत... सेनेगलने सर्वस्व पणाला लावूनही विजयाने त्यांना हुकलावणी दिली आणि तो क्षण फुटबॉल चाहत्यांना निराश करणारा ठरला..USA 2 - 0 Bosnia-Herzegovinaसामन्याच्या साठव्या मिनिटाला दहा खेळाडूंसह खेळूनही, अमेरिकेने बोस्निया-हर्झेगोविनाला २-० ने हरवून ३२ संघांच्या फेरीत सहज विजय मिळवला. पहिल्या हाफमध्ये पूर्णपणे वर्चस्व गाजवल्यानंतर, फोलारिन बालोगुनने पहिल्या हाफच्या उत्तरार्धात एका अनपेक्षित डिफ्लेक्शनचा फायदा घेत गोल करून खाते उघडले. दुसऱ्या हाफमध्ये दहा खेळाडूंसह खेळूनही अमेरिकेने बाजी मारली. मलिक टिलमनने अखेरच्या क्षणी मिळालेल्या थेट फ्री किकवर विजय गोल केला. .Fifa World Cup: किलियन एम्बापेचा जलवा... Golden Boot च्या शर्यतीत मेस्सीला मागे टाकले; फ्रान्स, नॉर्वे अन् मेक्सिको Round of 16 मध्ये.Belgium 3 - 2 Senegalहा सामना नाट्यमय राहिला... सेनेगलने हबिब डिएराच्या गोलच्या जोरावर २४ व्या मिनिटाला आघाडी मिळवली. पहिल्या हाफमध्ये वर्चस्व गाजवत सेनेगलने तगड्या बेल्जियवर दडपण राखले. त्यात ५१ व्या मिनिटाला इस्मैल सारच्या गोलने सेनेगलची आघाडी २-० अशी मजबूत केली. ८५ व्या मिनिटापर्यंत सेनेगलच्या हातात असलेला हा सामना पुढील तीन मिनिटांत निसटला. निर्धास्त झालेल्या बचावपटूंना चकवून बेल्जियमने पुनरागमन केले..रोमेलू लुकाकूने ८६ व्या मिनिटाला, तर यौरी तिएलेमन्सने ८९व्या मिनिटाला गोल करून सामना २-२ असा बरोबरीत आणला. त्यामुळे ३० मिनिटांचा अतिरिक्त खेळ खेळवला गेला. १२० मिनिटांच्या खेळातही ही बरोबरीची कोंडी सुटणार नाही आणि मॅच पेनल्टी शूट आऊटमध्ये जाईल असे वाटत असताना ५ मिनिटांच्या भरपाई वेळेत बेल्जियमला पेनल्टी मिळाली आणि यौरीने गोल करून ३-२ असा थरारक विजय निश्चित केला.."सामना खूपच चुरशीचा होता, पण आम्ही आमचा जीव ओतून खेळलो. आम्ही पिछाडीवर होतो, पण आम्ही आमचा कणखरपणा दाखवला. अशा सामन्यांमध्ये याचीच गरज असते. सेनेगलचा हा संघ स्पर्धेतील सर्वोत्तम संघांपैकी एक आहे. तांत्रिक, शारीरिक आणि डावपेचांच्या दृष्टीने सामना खूपच कठीण होता. पण जेव्हा आम्ही प्रेसिंगची तीव्रता वाढवली, जेव्हा आम्ही चेंडूवर ताबा मिळवण्यासाठी सज्ज होतो, तेव्हा आमची सांघिक भावना दिसून आली आणि आम्ही सामना जिंकलो," असे लुकाकू म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.