FIFA WORLD CUP 2026: केप व्हर्दे अन् Vozinha यांनी पुन्हा करून दाखवले; स्पेननंतर उरुग्वेलाही रोखले, स्टेडियमवर 'आई'ला पाहून गोलरक्षक भावूक

Vozinha emotional moment with mother after Uruguay draw: केप व्हर्दे संघाने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील स्वप्नवत वाटचाल कायम राखली आणि स्पेनला बरोबरीत रोखल्यानंतर केप व्हर्देने दोन वेळच्या विजेत्या उरुग्वेलाही २-२ अशा बरोबरीत रोखून चमत्कार घडवला. त्यांनी त्यांच्या पहिल्या दोन सामन्यांत फक्त पाच फाऊल केले आणि १९६६ वंतर कोणत्याची संघाकडून पहिल्या फेरीत झालेले, हे सर्वात कमी फाऊल ठरले. पण, या सामन्यात पुन्हा एकदा चर्चेत राहिला तो गोलरक्षक व्होझिन्हा... व्हिसासाठी पैसे नसल्याने त्याच्या आईला स्पेनविरुद्धच्या सामन्यात उपस्थित राहता आले नव्हते, परंतु आज त्या उपस्थित होता आणि बरोबरीचा निकाल लागताच त्याने आईकडे पाहिले अन् त्याचे डोळे गहिवरले....उरुग्वेविरुद्धच्या लढतीत केव्हीन पिनाने २१ व्या मिनिटाला केप व्हर्देला आघाडी मिळवून दिली, परंतु माजी विजेत्यांकडून पलटवार झाला. त्यांचे काही वार व्होझिन्हाने परतवून लावले. पण, मध्यंतराचा खेळ संपण्याच्या अगदी शेवटच्या मिनिटांत माजी विजेत्यांनी धडाधड दोन गोल केले. मॅक्सी अरौजो ( ४४ मि.) व ऑगस्टीन कॅनोबिओ ( ४५+६ मि.) यांनी गोल करून संघाला २-१ अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर दुसऱ्या हाफमध्ये केप व्हर्देकडून सातत्याने गोलसाठी प्रयत्न होताना दिसले..संपूर्ण सामन्यात त्यांनी गोलसाठी १२ प्रयत्न केले, तर उरुग्वेनेही १७ प्रयत्न केले. यापैकी केप व्हर्देचे ४ ऑन टार्गेट प्रयत्न राहिले. उरुग्वेचे १३ प्रयत्न ऑफ टार्गेट राहिले.. पेनल्टी क्षेत्राच्या आत त्यांचे ९ प्रयत्न केप व्हर्देच्या बचावफळीने रोखले. केप व्हर्देसाठी ६१ व्या मिनिटाला हेलिओ व्हॅरेलाने गोल करून सामना बरोबरीत आणला आणि निर्धारीत ९० मिनिटांच्या खेळात ही बरोबरी कायम राखली..ह गटात चुरस...केप व्हर्देच्या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे H गटातील चुरस वाढली आहे. स्पेनने दोन सामन्यांत ४ गुण कमावले आहेत, तर उरुग्वे व केप व्हर्दे यांच्या खात्यात प्रत्येकी २ गुण आहेत. त्यामुळे आता उरुग्वे विरुद्ध स्पेन आणि केप व्हर्दे विरुद्ध सौदी अरेबिया सामन्यांना महत्त्व आले आहे. उरुग्वेला स्पेनला पराभूत करून पुढील फेरीत पोहोचता येईल, तोही सामना बरोबरीत सुटल्यास त्यांचे ३ गुण होतील आणि अशा परिस्थितीत केप व्हर्देने सौदी अरेबियाला पराभूत करावे, यासाठी त्यांना प्रार्थना करावी लागेल. सौदी अरेबिया जिंकल्यास ते पुढील फेरीत जातील..भावूक क्षण..वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या इतिहासात केप व्हर्देसाठी दुसरा गुण मिळवल्यानंतर, व्होझिन्हा आपल्या सहकाऱ्यांकडे धावला नाही. त्याची नजर थेट प्रेक्षागृहाकडे वळली आणि तिथे आई होती. ॲना कॅंडिडा एव्होरा या केप व्हर्देचा मोठा ध्वज फडकवत आनंद साजरा करत होत्या; तर तिचा मुलगाही हात उंचावून तिला स्मितहास्य करत होता. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेला जाण्यासाठी लागणाऱ्या व्हिसाचा खर्च परवडत नसल्यामुळे ॲनाला आपल्या मुलाचा वर्ल्ड कपचा पहिला सामना केप व्हर्देतूनच पहावा लागला होता. तिची ही कहाणी सर्वत्र पसरली आणि हजारो लोकांच्या मनाला भिडली; अखेरीस तिला मुलाकडे जाण्यासाठी विशेष परवानगी मिळाली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.