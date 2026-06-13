FIFA WORLD CUP 2026: अमेरिकेचा दबदबा! पॅराग्वेचा फडशा; ९६ वर्षांत न झालेला चमत्कार झाला... कॅनडाने कसाबसा पराभव टाळला

USA beat Paraguay 4-1 in FIFA World Cup 2026: फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवसाच्या खेळात अमेरिकेने ग्रुप ड च्या लढतीत पॅराग्वेवर ४-१ असा दणदणीत विजय मिळवला, तेच सहयजमान कॅनडाने पराभव टाळताना बोस्निया अँड हर्झेगोव्हिनाविरुद्धचा सामना १-१ असा बरोबरीत राखला. क्ले लॅरिनने ७८व्या मिनिटाला केलेला गोल हा कॅनडाचा पराभव टाळण्यासाठी पुरेसा ठरला, तत्पूर्वी जोव्हो लुकिचने ( २१ मि.) बोस्नियाला आघाडी मिळवून दिली होती. कॅनडाने या सामन्यात विजयासाठी सर्व जोर लावला, परंतु त्यांना बरोबरीवर समाधान मानावे लागले..दुसरीकडे अमेरिकेने पॅराग्वेचा फडशा पाडला... ७व्या मिनिटाला डॅमियन बोबाडिल्लाच्या स्वयंगोलने अमेरिकेला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. ती भरून काढण्यासाठी पॅराग्वेला ७३ व्या मिनिटाला मॉरिसिओच्या गोलची वाट पाहावी लागली, परंतु तोपर्यंत अमेरिकेकडून दोन अधिकचे गोल झाले होते. फोलारिन बॅलोगन याने ३१ व ४५+५ मि. असे दोन गोल करून अमेरिकेला पहिल्या हाफमध्येच ३-० अशी आघाडी मिळवून दिली होती..Fifa World Cup 2026 : माजी विजेत्या ब्राझिलला धक्का... नेयमार ज्युनियरची मोरोक्कोविरुद्धच्या सामन्यातून माघार.९६ वर्षांपूर्वीच्या विक्रमाशी बरोबरी१९३० नंतर अमेरिकेकडून वर्ल्ड कपच्या पहिल्याच सामन्यात दोन गोल करणारा फोलारिन हा पहिलाच खेळाडू ठरला. आर्सेनल क्लबच्या अकादमीत घडलेल्या या खेळाडूने आज इतिहास बदलून टाकला. १७ जुलै १९३० मध्ये बर्ट पॅटेनोडने पॅराग्वेविरुद्ध दोन गोल केले होते. अमेरिकेसाठी चौथा गोल २३ वर्षीय जिओवॅन्नी रेनाने केला. त्याने भरपाई वेळेच्या ८व्या मिनिटाला ( ९०+८ मि.) अप्रितम गोल करून अमेरिकेचा ४-१ असा विजय पक्का केला..अमेरिकेने तिसऱ्यांदा फिफा वर्ल्ड कप सामना तीन गोलांच्या फरकाने जिंकला आहे. यापूर्वीचे दोन विजय १९३० मध्ये ( बेल्जियमविरुद्ध ३-० आणि पॅराग्वेविरुद्ध ३-०) त्यांनी मिळवले होते. मेक्सिको ( १८) नंतर CONCACAF देशांमधून सर्वाधिक १२ वर्ल्ड कप खेळणारा अमेरिका हा दुसरा देश आहे. त्यांनी मागील तीन वर्ल्ड कप स्पर्धांच्या बाद फेरीपर्यंत प्रवेश केला आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्यांनी वर्ल्ड कप स्पर्धेतील साखळी फेरीत मागील ९ सामन्यांत त्यांना फक्त एक पराभव ( ०-१ वि. जर्मनी, २०१४) पत्करावा लागला आहे. त्यांनी तीन विजय व पाच सामने ड्रॉ राखले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.