क्रीडा

France vs Senegal : किलियन एमबापेने मोडला मेस्सीचा विक्रम अन् नोंदवले २ वर्ल्ड रेकॉर्ड; मुंबईपेक्षा लहान देशाची फ्रान्सला कडवी टक्कर

Kylian Mbappe breaks Lionel Messi World Cup record : फिफा वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये किलियन एमबापेने आणखी एक ऐतिहासिक कामगिरी करत फुटबॉलविश्वात आपले वर्चस्व सिद्ध केले. सेनेगलविरुद्धच्या सामन्यात एमबापेने दोन गोल झळकावत फ्रान्सला विजय मिळवून दिला आणि अनेक विक्रम आपल्या नावावर केले.
Kylian Mbappe equals Lionel Messi World Cup goals record

Kylian Mbappe equals Lionel Messi World Cup goals record

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

France vs Senegal Fifa World Cup 2026 Marathi News: किलियन एमबापेने ( Kylian Mbappe ) दोन सोपे प्रयत्न गमावल्यानंतर अखेर फ्रान्ससाठी विजयी गोल केला. मात्र, मुंबईपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या सेनेगल संघाने गत उपविजेत्या आणि २०१८च्या विजेत्या संघाला चांगलेच झुंजवले होते. पण, पहिल्या हाफमध्ये रटाळ खेळ करणाऱ्या फ्रान्सने मध्यंतरानंतर गती पकडली अन् एमबापेच्या २ गोलच्या जोरावर ३-१ अशी बाजी मारली. एमबापेने या गोलच्या जोरावर अर्जेंटिनाचा दिग्गज लिओनेल मेस्सी ( Lionel Messi) याच्यासह आणखी दोन विक्रम मोडले. तो फ्रान्सकडून सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय आणि सर्वाधिक वर्ल्ड कप गोल करणारा खेळाडू ठरला.

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