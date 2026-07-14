FIFA World Cup 2026: फ्रान्सच्या भक्कम बचावाला भेदण्यासाठी स्पेनला काय करावे लागेल? ऑलिव्हर काह्न यांनी सांगितला प्लॅन

France vs Spain, FIFA World Cup 2026 Semi-Final: फिफा विश्वचषक 2026 स्पर्धा आता उपांत्य फेरीत दाखल झाली असून, जर्मनीचे दिग्गज गोलरक्षक आणि FIFA विश्वचषकासाठी माजी फुटबॉलपटू आणि झी५ तज्ज्ञ ऑलिव्हर काह्न यांच्या मते, यंदाच्या विजेतेपदाच्या शर्यतीत कोणताही संघ स्पष्टपणे आघाडीवर नाही. त्यांच्या मते, डावपेचांतील शिस्त, मानसिक ताकद आणि छोट्या-छोट्या क्षणांतील निर्णयच अंतिम फेरीत पोहोचणाऱ्या संघांचे भविष्य ठरवतील..France vs Morocco: किलियन एम्बाप्पेची जादू कायम! फ्रान्स सलग तिसऱ्यांदा Fifa World Cup उपांत्य फेरीत; मोरोक्कोवर सहज विजय.उपांत्य फेरीतील सामन्यांचा आढावा घेताना काह्न यांनी स्पेन विरुद्ध फ्रान्स या लढतीला स्पर्धेतील "सर्वात रंजक डावपेचात्मक सामना" असे संबोधले. स्पेनच्या चेंडूवरील नियंत्रणाच्या शैलीला फ्रान्सच्या वेगवान प्रतिआक्रमणाची साथ मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.ते म्हणाले, "जो संघ बचावाची रचना अबाधित ठेवत मध्यफळीवर नियंत्रण मिळवेल, त्यालाच वरचष्मा मिळेल. उपांत्य फेरीतील सामने अनेकदा सातत्यपूर्ण वर्चस्वाने नव्हे, तर अगदी छोट्या फरकाने ठरतात." .स्पेन फ्रान्सच्या भक्कम बचावफळीला कसे भेदू शकते, याबाबत बोलताना काह्न यांनी संयम आणि संतुलन यावर भर दिला. "स्पेनने संयम राखत, पण उद्देशपूर्ण खेळ करायला हवा. त्यांनी चेंडूचा वेगाने प्रसार करावा, संख्यात्मक आघाडी निर्माण करावी आणि बचावातील संतुलन कायम ठेवावे, कारण संक्रमणाच्या टप्प्यात फ्रान्स हा जगातील सर्वोत्तम संघांपैकी एक आहे."मध्यफळीतील संघर्षच सामन्याचा निकाल ठरवेल, असेही काह्न यांनी स्पष्ट केले. "सतत प्रेसिंग करण्याचा प्रश्न नाही, तर योग्य वेळी आणि योग्य पद्धतीने प्रेसिंग करण्याचा आहे. जो संघ मध्यभागावर नियंत्रण ठेवेल आणि प्रतिस्पर्ध्याला मधून खेळ उभारण्यापासून रोखेल, तोच बहुधा सामन्यावर नियंत्रण ठेवेल.".स्वतःच्या अनुभवाचा दाखला देत काह्न यांनी आधुनिक फुटबॉलमध्ये गोलरक्षकांच्या वाढत्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला. "आधुनिक गोलरक्षक हे फक्त शेवटचे बचावपटू नसून, ते पहिल्या आक्रमणाचीही सुरुवात करतात... गोलरक्षकाचा एक योग्य निर्णय किंवा एक चूक संपूर्ण सामन्याचे चित्र बदलू शकते."डावपेचांइतकीच मानसिक ताकदही महत्त्वाची असल्याचे सांगताना काह्न म्हणाले, "सर्वोत्तम संघ आपल्या ठरलेल्या योजनेवर ठाम राहतात. ते घाबरत नाहीत, भावनांवर नियंत्रण ठेवतात आणि दबावाच्या क्षणीही योग्य निर्णय घेत राहतात.".विजेतेपदाचा सर्वात प्रबळ दावेदार कोण, असे विचारले असता काह्न यांनी फ्रान्सला किंचित आघाडी दिली, मात्र उर्वरित सर्व संघांमध्ये अत्यंत कमी फरक असल्याचेही नमूद केले. "आतापर्यंतच्या कामगिरीच्या आधारावर मला एक संघ निवडायचा झाला, तर मी कदाचित फ्रान्सची निवड करेन. संतुलन, संघाची खोली आणि विविध पद्धतीने सामने जिंकण्याची क्षमता या बाबतीत ते सर्वात परिपूर्ण वाटतात. मात्र या चारही संघांमधील फरक अत्यंत कमी आहे आणि यांपैकी कोणताही संघ विश्वचषक उंचावू शकतो."फिफा विश्वचषक २०२६ चे सर्व सामने ZEE 5 या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर हिंदी, इंग्रजी, मल्याळम आणि बंगाली भाषांमध्ये LIVE पाहाता येणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.