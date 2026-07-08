क्रीडा

FIFA World Cup Quarter-Final Schedule: 'राऊंड ऑफ १६'चा थरार संपला; आता दिग्गज ८ संघांमध्ये 'काँटे की टक्कर'; पाहा वेळापत्रक

FIFA World Cup 2026 Quarter Final Timetable: फिफा विश्वचषक २०२६ मधील राऊंड ऑफ १६ चा थरार संपला असून आता अंतिम ८ संघ निश्चित झाले आहेत. त्यामुळे आता उपांत्यपूर्व फेरीला सुरुवात होणार असून त्याचे वेळापत्रक जाणून घ्या.
FIFA World Cup 2026 Quarter Final Timetable

FIFA World Cup 2026 Quarter Final Timetable

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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FIFA World Cup 2026 Marathi news: फिफा विश्वचषक २०२६ च्या उपउपांत्यपूर्व (Round of 16) फेरीत फुटबॉल चाहत्यांना अपेक्षित असलेले सर्व काही पाहायला मिळाले—अखेरच्या क्षणातील विजयी गोल, धक्कादायक निकाल, अविश्वसनीय पुनरागमन आणि भावनिक निरोप. आता स्पर्धा अंतिम आठ संघांपर्यंत मर्यादित झाली आहे.

मोरोक्कोने यजमान कॅनडाचा पराभव करून बाद फेरीची सुरुवात दमदार केली. कतारमध्ये २०२२मध्ये झालेल्या स्पर्धेतील कामगिरी प्रभाव पुढेही त्यांनी कायम ठेवला, तर कॅनडा इतिहासात प्रथमच विश्वचषकाच्या बाद फेरीत पोहोचल्याचा अभिमान बाळगू शकतो.

FIFA World Cup 2026 Quarter Final Timetable
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