FIFA World Cup Quarter-Final Schedule: 'राऊंड ऑफ १६'चा थरार संपला; आता दिग्गज ८ संघांमध्ये 'काँटे की टक्कर'; पाहा वेळापत्रक

FIFA World Cup 2026 Marathi news: फिफा विश्वचषक २०२६ च्या उपउपांत्यपूर्व (Round of 16) फेरीत फुटबॉल चाहत्यांना अपेक्षित असलेले सर्व काही पाहायला मिळाले—अखेरच्या क्षणातील विजयी गोल, धक्कादायक निकाल, अविश्वसनीय पुनरागमन आणि भावनिक निरोप. आता स्पर्धा अंतिम आठ संघांपर्यंत मर्यादित झाली आहे.मोरोक्कोने यजमान कॅनडाचा पराभव करून बाद फेरीची सुरुवात दमदार केली. कतारमध्ये २०२२मध्ये झालेल्या स्पर्धेतील कामगिरी प्रभाव पुढेही त्यांनी कायम ठेवला, तर कॅनडा इतिहासात प्रथमच विश्वचषकाच्या बाद फेरीत पोहोचल्याचा अभिमान बाळगू शकतो..FIFA World Cup 2026: बेल्जियमने अमेरिकेला घरात घुसून हरवले; मग रोमेलु लुकाकूनं 'ट्रम्प डान्स' करत डिवचलं; Viral Video.पॅराग्वेने फ्रान्सला कडवी झुंज दिली, पण अखेरीस किलियन एम्बाप्पेच्या पेनल्टीच्या जोरावर फ्रान्सने विजय मिळवत उपांत्यपूर्व फेरी गाठली.या फेरीतील सर्वात मोठा धक्का न्यू जर्सी येथे बसला, जिथे नॉर्वेने ब्राझीलचा पराभव केला. एर्लिंग हालांडच्या दोन गोलांमुळे पाच वेळच्या विजेत्या ब्राझीलचा प्रवास संपला, तर नेयमारने आपल्या अखेरच्या विश्वचषक सामन्यात पेनल्टीवर गोल करत निरोप घेतला.इंग्लंडने यजमान मेक्सिकोविरुद्ध नाट्यमय विजय मिळवला. त्यामुळे मेक्सिकोही स्पर्धेतून बाहेर झाले. .आणखी एका महान खेळाडूचा विश्वचषक प्रवासही संपला. अतिरिक्त वेळेत मिकेल मेरिनोच्या गोलमुळे स्पेनने पोर्तुगालला पराभूत केले आणि क्रिस्टियानो रोनाल्डोच्या गौरवशाली विश्वचषक कारकिर्दीचा भावनिक शेवट झाला.बेल्जियमच्या सामन्यापूर्वी फोलारिन बालोगुनवरील रेड कार्ड निलंबन मागे घेण्याच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला. मात्र बेल्जियमने मैदानावर ४-१ असा दणदणीत विजय मिळवत उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला..विद्यमान विजेता अर्जेंटिनाने इजिप्तविरुद्ध स्पर्धेतील सर्वात संस्मरणीय पुनरागमन केले. २-० ने पिछाडीवर असताना लिओनेल मेस्सीच्या प्रेरणादायी खेळीमुळे अर्जेंटिनाने १३ मिनिटांत तीन गोल करत विजय मिळवला.स्वित्झर्लंडने कोलंबियाचा पेनल्टी शूटआउटमध्ये पराभव करून अंतिम आठ संघांची यादी पूर्ण केली..FIFA WORLD CUP 2026: इंग्लंडच्या खेळाडूंना Viagra खाऊन खेळण्याची परवानगी; यजमान मेक्सिकोविरुद्धच्या लढतीपूर्वी का दिलीय ही सूट? .आता उपांत्यपूर्व फेरीत मोरोक्को विरुद्ध फ्रान्स, स्पेन विरुद्ध बेल्जियम, नॉर्वे विरुद्ध इंग्लंड आणि स्वित्झर्लंड विरुद्ध अर्जेंटिना असे सामने रंगणार आहेत. हे सर्व सामने सामने ZEE 5 या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर हिंदी, इंग्रजी, मल्याळम आणि बंगाली भाषांमध्ये थेट पाहता येतील. तसेच Unite8 Sports टीव्ही चॅनेलवरही हे सामने पाहाता येणार आहेत.उपांत्य फेरीचे वेळापत्रक(FIFA World Cup Quarter Final Timetable)१० जुलै - मोरोक्को विरुद्ध फ्रान्स (रात्री १.३० वा)११ जुलै - स्पेन विरुद्ध बेल्जियम (रात्री १२.३० वा)१२ जुलै - नॉर्वे विरुद्ध इंग्लंड (रात्री २.३० वा)१२ जुलै - स्वित्झर्लंड विरुद्ध अर्जेंटिना (पहाटे ६.३० वा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.