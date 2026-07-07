FIFA World Cup 2026: बेल्जियमने अमेरिकेला घरात घुसून हरवले; मग रोमेलु लुकाकूनं 'ट्रम्प डान्स' करत डिवचलं; Viral Video

Belgium vs USA FIFA World Cup 2026: फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत सध्या उपउपांत्यपूर्व फेरीचे (Round of 16) सामने सुरू आहे. या स्पर्धेत बुधवारी पाहाटे अमेरिका विरुद्ध बेल्जियम सामना सियाटेल येथे पार पडला. या सामन्यात बेल्जियमने यजमान अमेरिकेचा ४-१ असा धुव्वा उडवत विजय मिळवला. या विजयासह बेल्जियमने उपांत्यपूर्व फेरीत धडक मारली आहे, तर अमेरिकेचे आव्हान मात्र संपले आहे. दरम्यान, या सामन्याला सुरुवात होण्याआधीच वादाची किनार लाभली होती. त्यामुळे त्याचा परिणाम सामन्यातही दिसला. .FIFA World Cup 2026: रोनाल्डोच्या विश्वविजयाच्या स्वप्नासमोर स्पेनची भिंत; अमेरिका सज्ज इतिहास घडवायला, पण समोर बेल्जियमचं चॅलेंज.Cristiano Ronaldo : भावनिक क्षण! ख्रिस्तियानो रोनाल्डो रडला... मैदानावर एकटा उभा राहिला; फुटबॉलविश्व स्तब्ध Video .या सामन्यात चार्ल्स डी केटेलेअरने बेल्जियमचं खातं ९ व्याच मिनिटाला उघडलं होतं. त्यानंतर अमेरिकेकडून एकमेव गोल मलिक टिलमनने ३१ व्या मिनिटाला करत बरोबरी साधली होती. पण ही बरोबरी अमेरिकेला फार काळ टिकवता आली नाही. कारण ३३ व्या मिनिटावा चार्ल्स डी केटेलेअरने पुन्हा एक गोल करत बेल्जियमला आघाडीवर नेले. त्यानंतर हान्स वानाकेनने ५७ व्या मिनिटाला बेल्जियमसाठी तिसरा गोल केला. रोमेलू लुकाकूने ९० मिनिटानंतरच्या भरपाई वेळेच्या तिसऱ्या मिनिटाला (९०+३) बेल्जियमसाठी चौथा गोल डागला. यासह बेल्जियमने आपला विजय पक्का केला..सामन्यादरम्यान बेल्जियमचा स्ट्रायकर लुकाकूने डोनाल्ड ट्रम्प यांची नक्कल करत त्यांचा ट्रेडमार्क डान्स केला. त्याला त्याच्या संघसहकाऱ्यांनीही साथ दिली. या डान्सचा व्हिडिओ काही क्षणातच सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाला आहे..नेमकं झालं काय?झालं असे की अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड टम्प यांनी हस्तक्षेप करून अमेरिकेच्या संघातील प्रमुख खेळाडू फोलारिन बालोगुनला देण्यात आलेले रेड कार्ड तात्पुरते रद्द करायला लावले होते. त्यामुळे त्याचा बेल्जियमविरुद्ध खेळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. ट्रम्प यांनी केलेली बालोगुनचे रेड कार्ड रद्द करण्याची विनंती फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फांटिनो यांनी मान्य केली होती. या निर्णयावर बराच विरोध व्यक्त करण्यात आला होता. गुरुवारी बोस्निया हर्झेगोविना सामन्यात बालोगुन याने जाणीवपूर्वक आपला बूट बोस्नियाचा खेळाडू तारिक मुहरेमोविकच्या गुडघ्यावर मारला होता. त्यानंतर त्याला रेफ्रींनी रेड कार्ड दाखवले होते. त्यामुळे त्याच्यावर बेल्जियमविरुद्ध सामन्यावर बंदी होती. मात्र ट्रेम्प यांच्या हस्तक्षेपानंतर हे रेड कार्ड रद्द करण्यात आले होते..FIFA WORLD CUP: वर्ल्डकप स्पर्धेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हस्तक्षेप; अमेरिकेचा हुकमी खेळाडू बालोगुनचे ‘रेड कार्ड’ फिफाकडून तात्पुरते रद्द.मात्र बालोगुन बेल्जियमविरुद्ध खेळल्यानंतर सामन्याच्या निकालावर फारसा फरक पाडू शकला नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांच्यावर टीका होत आहे. तसेच निकालाचा निर्णय बदलू शकणार का असे प्रश्नही विचारले जात आहेत..दरम्यान आता उपांत्यपूर्व फेरीत बेल्जियमचा सामना माजी विजेत्या स्पेनविरुद्ध होणार आहे. स्पेनने पोर्तुगालला पराभूत करत उपांत्यपू्र्व फेरी गाठली आहे. स्पेन आणि बेल्जियम यांच्यातील उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना ११ जुलै रोजी खेळवला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.