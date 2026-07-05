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FIFA World Cup 2026 मधून कोण होणार आऊट? ब्राझीलसमोर हालंडचे आव्हान, तर इंग्लंड संघ मेक्सिकोला भिडणार!

Brazil vs Norway, England vs Mexico: फिफा विश्वचषक २०२६च्या उपउपांत्यपूर्व फेरीत ब्राझील-नॉर्वे आणि इंग्लंड-मेक्सिको असे दोन हायव्होल्टेज सामने रविवारी रंगणार आहेत.
Brazil Face Norway and England Battle Mexico | FIFA World Cup

Brazil Face Norway and England Battle Mexico | FIFA World Cup

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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Brazil vs Norway, England vs Mexico, FIFA World Cup 2026: फिफा विश्वचषक २०२६ च्या उपउपांत्यपूर्व फेरीत रविवारी फुटबॉलप्रेमींना दुहेरी मेजवानी मिळणार आहे. पाच वेळचे विश्वविजेते ब्राझील एर्लिंग हालंडच्या नेतृत्वाखाली शानदार फॉर्ममध्ये असलेल्या नॉर्वेचा सामना करणार आहेत, तर इंग्लंडला मेक्सिको सिटीमध्ये सह-यजमान मेक्सिकोविरुद्ध तब्बल दशकाहून अधिक काळ अपराजित राहिलेल्या त्यांच्या घरच्या मैदानावर खेळावे लागणार आहे.

दोन वेगवेगळ्या आव्हानांचा सामना, उपांत्यपूर्व फेरीतील दोन जागांसाठी चुरस आणि गोल्डन बूटच्या शर्यतीत वाढती स्पर्धा — रविवारचा दिवस अविस्मरणीय ठरणार आहे.

Brazil Face Norway and England Battle Mexico | FIFA World Cup
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