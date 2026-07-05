FIFA World Cup 2026 मधून कोण होणार आऊट? ब्राझीलसमोर हालंडचे आव्हान, तर इंग्लंड संघ मेक्सिकोला भिडणार!

Brazil vs Norway, England vs Mexico, FIFA World Cup 2026: फिफा विश्वचषक २०२६ च्या उपउपांत्यपूर्व फेरीत रविवारी फुटबॉलप्रेमींना दुहेरी मेजवानी मिळणार आहे. पाच वेळचे विश्वविजेते ब्राझील एर्लिंग हालंडच्या नेतृत्वाखाली शानदार फॉर्ममध्ये असलेल्या नॉर्वेचा सामना करणार आहेत, तर इंग्लंडला मेक्सिको सिटीमध्ये सह-यजमान मेक्सिकोविरुद्ध तब्बल दशकाहून अधिक काळ अपराजित राहिलेल्या त्यांच्या घरच्या मैदानावर खेळावे लागणार आहे. दोन वेगवेगळ्या आव्हानांचा सामना, उपांत्यपूर्व फेरीतील दोन जागांसाठी चुरस आणि गोल्डन बूटच्या शर्यतीत वाढती स्पर्धा — रविवारचा दिवस अविस्मरणीय ठरणार आहे..FIFA World Cup 2026 : 16 वर्षांनंतर स्पेनची बाद फेरीत दमदार एन्ट्री! ऑस्ट्रियाला 3-0 ने हरवत राऊंड ऑफ 16 गाठलं.ब्राझील विरुद्ध नॉर्वेआकडेवारी ब्राझीलच्या बाजूने, पण इतिहास नॉर्वेच्याब्राझील या सामन्यात प्रबळ दावेदार आहे. १९९० नंतर ब्राझीलने एकदाही प्री-क्वार्टरफायनल फेरी गमावलेली नाही आणि यावेळी विजय मिळवल्यास सलग नवव्यांदा ते उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचतील. मात्र नॉर्वेकडे एक मानसिक आघाडी आहे. या दोन्ही संघांमधील चार सामन्यांमध्ये नॉर्वेने दोन विजय मिळवले असून दोन सामने बरोबरीत सुटले आहेत. विशेष म्हणजे, नॉर्वेने ब्राझीलविरुद्ध एकदाही पराभव स्वीकारलेला नाही. १९९८ च्या विश्वचषकातील २-१ चा ऐतिहासिक विजय आजही नॉर्वेजियन चाहत्यांच्या स्मरणात आहे. रविवारी विजय मिळाल्यास नॉर्वे प्रथमच विश्वचषकाच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश करेल.गोल्डन बूटच्या शर्यतीत हॉलंड आघाडीवर, पण ब्राझीलची आक्रमक फळीही तितकीच धोकादायकएर्लिंग हालंडने या स्पर्धेत नॉर्वेसाठी पाच गोल करत शानदार कामगिरी केली असून आपल्या पहिल्याच विश्वचषकात तो लिओनेल मेस्सी, किलियन एम्बाप्पे आणि हॅरी केन यांच्यासह गोल्डन बूटच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे. ब्राझीलकडेही दमदार आक्रमण आहे. विनिसियस ज्युनियरने चार गोल आणि एक असिस्ट केली आहे, तर मॅथ्यूस कुन्हाने तीन वेळा गोलजाळे हलवले आहे. प्रशिक्षक कार्लो अँसेलोटी यांच्याकडे सामना फिरवण्याची क्षमता असलेले अनेक खेळाडू आहेत..ब्राझील सलग आठ वेळा उपांत्यपूर्व फेरी ब्राझीलची परंपराब्राझीलने मागील आठही विश्वचषक स्पर्धांमध्ये उपांत्यपूर्व फेरी गाठली आहे. दुसरीकडे, नॉर्वेने आजवर कधीही ही मजल मारलेली नाही. त्यामुळे अनुभव आणि इतिहास असलेल्या बलाढ्य संघासमोर निर्भयपणे खेळणाऱ्या नॉर्वेचा हा सामना अधिकच रंगतदार ठरणार आहे.नॉर्वेचा आक्रमक खेळ विरुद्ध ब्राझीलची अभेद्य बचावफळीनॉर्वेने आतापर्यंत चार सामन्यांत दहा गोल केले असले तरी त्यांनी आठ गोलही स्वीकारले आहेत. त्यामुळे त्यांचा खेळ आक्रमक राहण्याची शक्यता आहे. ब्राझीलने मात्र संपूर्ण स्पर्धेत केवळ दोन गोल स्वीकारले आहेत. राऊंड ऑफ ३२ मध्ये जपानविरुद्ध पिछाडीवरून पुनरागमन करत गॅब्रिएल मार्टिनेलीच्या अतिरिक्त वेळेतील विजयी गोलमुळे त्यांनी विजय मिळवला. त्यामुळे या सामन्यात नॉर्वेच्या आक्रमणाची आणि ब्राझीलच्या मजबूत बचावाची खरी कसोटी लागणार आहे.लक्ष ठेवण्यासारखे खेळाडू:नॉर्वे: एर्लिंग हालंड, मार्टिन ओडेगार्ड, अँटोनियो नुसाब्राझील: विनिसियस ज्युनियर, मॅथ्यूस कुन्हा, लुकास पाक्वेटा.इंग्लंड विरुद्ध मेक्सिकोमेक्सिकोमध्ये मेक्सिकोला हरवणे सोपे नाहीइंग्लंड या सामन्यात प्रबळ दावेदार असला तरी मेक्सिकोने २०१३ पासून मेक्सिको सिटी स्टेडियमवर एकही सामना गमावलेला नाही. घरच्या मैदानावरील हा विक्रम कोणत्याही प्रतिस्पर्ध्यासाठी आव्हानात्मक आहे. मात्र इंग्लंडने मागील चार विश्वचषकांपैकी तीन वेळा किमान उपांत्यपूर्व फेरी गाठली असून त्यांना बाद फेरीतील अनुभवाचा फायदा आहे.एका संघाची अभेद्य बचावफळी, तर दुसऱ्याचे संतुलित आक्रमणमेक्सिकोने या स्पर्धेत सलग चार क्लीन शीट्स राखत आपल्या बचावफळीची ताकद सिद्ध केली आहे. इंग्लंडलाही भेदणे सोपे नाही, पण त्यांच्याकडे आक्रमणातही भरपूर पर्याय आहेत. हॅरी केनने पाच गोल करत गोल्डन बूटच्या शर्यतीत स्थान मिळवले आहे, तर ज्युड बेलिंगहॅम मध्यफळीत खेळाचा वेग नियंत्रित करत आहे. अँथनी गॉर्डननेही विंगवरून प्रतिस्पर्धी बचावफळीला सतत त्रास दिला आहे..अत्यंत चुरशीच्या सामन्याची अपेक्षाया सामन्याची खरी ओळख म्हणजे दोन्ही संघांचा भक्कम बचाव. मेक्सिकोने चार सामन्यांत एकही गोल स्वीकारलेला नाही, तर इंग्लंडने केवळ तीन गोल स्वीकारले आहेत. त्यामुळे हा सामना गोलांच्या पावसापेक्षा एखाद्या निर्णायक क्षणावर ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.बाद फेरीतील प्रत्येक सामना कठीणचराऊंड ऑफ ३२ मध्ये डीआर काँगोविरुद्ध इंग्लंडला विजयासाठी शेवटपर्यंत संघर्ष करावा लागला होता. दुसरीकडे, मेक्सिकोने शांतपणे पण शिस्तबद्ध कामगिरी करत स्पर्धेतील सर्वात संघटित संघांपैकी एक म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. मजबूत बचाव, वेगवान प्रतिआक्रमणे आणि घरच्या प्रेक्षकांचा पाठिंबा यामुळे एल ट्राय इंग्लंडला मोठा धक्का देण्यास सज्ज आहे.लक्ष ठेवण्यासारखे खेळाडू:इंग्लंड: हॅरी केन, ज्युड बेलिंगहॅम, अँथनी गॉर्डनमेक्सिको: राउल जिमेनेझ, रॉबर्टो अल्वाराडो, ज्युलियन क्विनोनेस.FIFA WORLD CUP 2026: इंग्लंडच्या खेळाडूंना Viagra खाऊन खेळण्याची परवानगी; यजमान मेक्सिकोविरुद्धच्या लढतीपूर्वी का दिलीय ही सूट? .रविवारी होणारे हे दोन्ही सामने विश्वचषकाच्या पुढील प्रवासाचे चित्र अधिक स्पष्ट करतील. ब्राझील नॉर्वेच्या स्वप्नवत मोहिमेला पूर्णविराम देणार की हॉलंड आणखी एक ऐतिहासिक अध्याय लिहिणार? मेक्सिको सिटीतील प्रचंड दबावाखाली इंग्लंड आपला तोल सांभाळणार की मेक्सिको घरच्या मैदानावर मोठा विजय साजरा करणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे रविवारी मिळतील..कुठे पाहाल सामने?फिफा विश्वचषक २०२६चे सर्व सामने Unite8 Sports टीव्ही चॅनेलवर आणि ZEE 5 या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर हिंदी, इंग्रजी, मल्याळम आणि बंगाली भाषांमध्ये पाहता येतील. नॉर्वे विरुद्ध ब्राझील यांच्यातील सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रविवारी मध्यरात्री १.३० वाजता (६ जुलैची सुरुवात) होईल, तर इंग्लंड विरुद्ध मेक्सिको सोमवारी पाहाटे (६ जुलै) ५.३० वाजता सुरू होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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