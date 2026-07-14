फिफा वर्ल्ड कपआधी टीममधून हकालपट्टी केलेल्या ३८ वर्षीय रेफरीचा मृतदेह आढळल्यानं खळबळ

FIFA World Cup Referee Death: फिफा वर्ल्ड कपच्या रेफरी टीममधून हटवलेले डच रेफरी रॉब डीपरिंग हे मृतावस्थेत आढळल्यानं खळबळ उडाली आहे. डीपरिंक यांना २०२६ वर्ल्ड कपमध्ये व्हिडीओ असिस्टंट रेफरी बनायचं होतं. पण स्पर्धेच्या आधी त्यांच्यावर अल्पवयीनाच्या लैंगिक अत्याचाराचे आरोप झाले. यामुळे त्यांना संघातून हटवण्यात आलं. मात्र नंतर सबळ पुराव्या अभावी प्रकरण बंद झालं. पण आता त्यांच्या मृत्यूची बातमी समोर येतेय..डीपरिंक यांचा मृत्यू वयाच्या ३८व्या वर्षी झालाय. त्यांच्या मृत्यूचं कारण अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही. डच फुटबॉल असोसिएशनने डीपरिंक यांच्या मृत्यूबाबत माहिती देताना सांगितलं की, डीपरिंक यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. देशातील सर्वात चांगल्या अधिकाऱ्यांपैकी ते एक होते असंही म्हटलं आहे. रॉब डीपरिंक यांच्या निधनाने आम्हाला धक्का बसला. त्यांच्या मृत्यूमुळे आम्ही एक चांगला रेफरी गमावला. पण त्याही पेक्षा एक दयाळु आणि खेळासाठी वाहून घेतलेला सहकारी आमच्यातून गेला असंही डच फुटबॉल असोसिएशनने म्हटलंय..FIFA World Cup 2026: फ्रान्सच्या भक्कम बचावाला भेदण्यासाठी स्पेनला काय करावे लागेल? ऑलिव्हर काह्न यांनी सांगितला प्लॅन.फिफानेसुद्धा डच रेफरींच्या मृत्यूवर शोक व्यक्त केला. फिफाने म्हटलं की, संपूर्ण फुटबॉल जगताकडून आम्ही डीपरिंक यांच्या कुटुंब, मित्र परिवार आणि डच फुटबॉल असोसिएशनच्या दु:खात सहभागी आहोत. डीपरिंग यांच्या मृतात्म्यास शांती लाभो..डीपरिंक २०१७पासून नेदरलँडच्या टॉप फ्लाइट लीग, एरेडिव्हिसीमध्ये रेफरी म्हणून काम करत होते. २०२४मध्ये युरोपियन चॅम्पियनशिपवेळी VAR अधिकाऱ्यांपैकी ते एक होते. २०२६च्या फिफा वर्ल्ड कपमध्ये त्यांना व्हिडीओ असिस्टंट रेफरी म्हणून घेतलं होतं पण नंतर हकालपट्टी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.