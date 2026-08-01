Commonwealth Games 2026: एका माजी गोलंदाजाने नीरज चोप्राला भालाफेकीत हरवले; CWG मध्ये गोल्ड जिंकणारा तो कोण?

Neeraj Chopra silver medal Commonwealth Games 2026: स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये पुरुषांच्या भालाफेक स्पर्धेत मोठा उलटफेर पाहायला मिळाला. भारताचा गोल्डन बॉय नीरज चोप्राने ८५.८३ मीटर भालाफेक करत रौप्यपदक जिंकले. तर भारताच्याच युवा भालाफेकपटू यशवीर सिंगने ८५.४१ मीटरची फेक करत कांस्यपदक पटकावले. मात्र या स्पर्धेत श्रीलंकेच्या रुमेश थरंगा पाथिराजेने ८९.७५ मीटरचा दमदार थ्रो करत सुवर्णपदकावर नाव कोरले..विशेष म्हणजे नीरजला मागे टाकणारा रुमेश थरंगा पाथिराजे हा पूर्वी क्रिकेटपटू होता. सुरुवातीला तो वेगवान गोलंदाज म्हणून क्रिकेट खेळायचा. मात्र पुढे त्याने क्रिकेट सोडून भालाफेकीकडे लक्ष दिले आणि आज त्याच खेळात त्याने मोठे यश मिळवले आहे..Neeraj Chopra Match Update: राष्ट्रकुल स्पर्धेत 'गोल्डन बॉय' नीरज खेळताना कधी दिसणार? तारीख अन् वेळ नोट करून ठेवा.कोण आहे रुमेश थरंगा पाथिराजे?रुमेश थरंगा पाथिराजेचा जन्म २१ मार्च २००३ रोजी श्रीलंकेतील कालुतरा (किंवा बलपिटिया) येथे झाला. शालेय जीवनात त्याने क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली होती. तो कालुतरा जिल्हा क्रिकेट संघाचा उपकर्णधारही होता. वेगवान गोलंदाज म्हणून तो ताशी १३४ किमी वेगाने गोलंदाजी करत होता. मात्र पुढे वडिलांच्या आणि प्रशिक्षकांच्या सल्ल्यानुसार त्याने भालाफेकीकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय त्याच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा टर्निंग पॉइंट ठरला..जून २०२६ मध्ये झालेल्या रोम डायमंड लीग स्पर्धेत त्याने ९२.६२ मीटरचा ऐतिहासिक थ्रो करत जगातील त्या हंगामातील सर्वोत्तम भालाफेक केली होती. हा श्रीलंकेचा राष्ट्रीय विक्रमही ठरला. याशिवाय २०२५ च्या जागतिक ॲथलेटिक्स स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारा तो श्रीलंकेचा पहिलाच पुरुष भालाफेकपटू ठरला होता. त्या स्पर्धेत त्याने सातवे स्थान मिळवले होते..Commonwealth Games 2026: नीरज चोप्राचे 'सुवर्ण' हुकले, Rumesh Pathirage ने मारली बाजी; पाकड्या अर्शद नदीमची लाज गेली, वाचा काय झालं....आता राष्ट्रकुल स्पर्धेत नीरज चोप्रासारख्या अव्वल खेळाडूला मागे टाकत रुमेश थरंगा पाथिराजेने सुवर्णपदक जिंकले आणि जागतिक भालाफेकीत आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. क्रिकेटमधून भालाफेकीकडे वळलेला हा प्रवास आता अनेक तरुण खेळाडूंसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.