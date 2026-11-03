Cheteshwar Pujara: भारताच्या संघ बदलाचा न्यूझीलंडला फायदा, एकदिवसीय मालिकेबाबत चेतेश्वर पुजाराचे भाकीत

नवी दिल्ली : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात बुधवारपासून सुरू होणारी पाच एकदिवसीय सामन्यांची मालिका २-२ अशी बरोबरीत सुटेल, असा अंदाज भारताचा माजी फलंदाज चेतेश्वर पुजाराने व्यक्त केला आहे. मालिकेच्या मध्यावर भारतीय संघात होणाऱ्या बदलाचा न्यूझीलंडला किंचित फायदा मिळू शकतो, अशीही शक्यता त्याने व्यक्त केली..या मालिकेतील किमान एक सामना पावसामुळे रद्द होण्याचा अंदाज पुजाराने व्यक्त केला आहे.. भारतीय संघाचा नियमित कर्णधार शुभमन गिल आणि उपकर्णधार के. एल. राहुल हे अखेरच्या दोन सामन्यांत खेळणार नाहीत. १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेच्या तयारीसाठी ते संघातून बाहेर राहतील. एकदिवसीय मालिका १५ नोव्हेंबरला संपणार आहे..Maharashtra Police: ठाणे पोलीस दलात मोठे फेरबदल; तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ, दोघांच्या बदल्या.'जिओस्टार'शी बोलताना पुजारा म्हणाला, मालिका २-२ अशी बरोबरीत सुटेल. पहिल्या तीन सामन्यांत एक भारतीय संघ खेळेल, तर अखेरच्या दोन सामन्यांत वेगळा भारतीय संघ मैदानात असेल. त्यामुळे पाचही सामन्यांत एकच संघ खेळत नसल्याचा फायदा न्यूझीलंडला किंचित मिळू शकतो..पहिल्या तीन सामन्यांत भारतीय संघ चांगली कामगिरी करेल, असा मला विश्वास आहे. अखेरचे दोन सामने मात्र आव्हानात्मक ठरू शकतात, त्यामुळे मालिका चुरशीची होईल. न्यूझीलंडमध्ये पाऊसही पडतो. त्यामुळे एक सामना पावसामुळे रद्द होण्याची शक्यता आहे, असे पुजाराने सांगितले..एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या खेळाडूला शतक झळकावणे तुलनेने सोपे जाते. सलामीवीराची भूमिका निश्चित असते; मात्र न्यूझीलंडमधील परिस्थितीत त्यात बदल होऊ शकतो. त्यामुळे रोहितपेक्षा विराटला शतक झळकावण्याची अधिक संधी आहे, असे त्याने स्पष्ट केले..Ritu Tawde: महापौर रितू तावडे अडचणीत? १० वर्षापूर्वीच्या प्रकरणात आरोपनिश्चिती; शिक्षकाला केलेली मारहाण.भारताचे माजी फलंदाजी प्रशिक्षक अभिषेक नायर यांनीही कसोटी मालिकेच्या पार्श्वभूमीवर एकदिवसीय संघातील बदलांबाबत मत व्यक्त केले. न्यूझीलंडविरुद्धची कसोटी मालिका मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल, असे नायरने सांगितले. २०२४ मध्ये न्यूझीलंडने भारतातच कसोटी मालिकेत ३-० असा अनपेक्षित विजय मिळवला होता..माझ्या मते ही कसोटी मालिका गौतम गंभीर आणि भारतीय चाहत्यांसाठी निर्णायक ठरणार आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रकारांत खेळणारे के. एल. राहुल आणि शुभमन गिल यांनी केवळ कसोटी क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करावे, असे मत नायरने व्यक्त केले..विराटकडून शतकाची अपेक्षान्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्यापैकी कोण अधिक शतके झळकावेल, असा प्रश्नही पुजाराला विचारण्यात आला, त्यावर त्याने विराट कोहलीला पसंती दिली. विराट कोहली तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करतो. तसेच तो परिस्थितीनुसार फलंदाजी करतो. डावाला आकार देण्याची त्याची क्षमता आहे, असे पुजारा पुढे आवर्जून म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.