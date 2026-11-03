क्रीडा

Cheteshwar Pujara: भारताच्या संघ बदलाचा न्यूझीलंडला फायदा, एकदिवसीय मालिकेबाबत चेतेश्वर पुजाराचे भाकीत

IND vs NZ ODI Series : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पाच एकदिवसीय सामन्यांची मालिका सुरू होणार आहे. ही मालिका २-२ बरोबरीत सुटेल, असा अंदाज भारताचा माजी फलंदाज चेतेश्वर पुजाराने व्यक्त केला आहे.
Cheteshwar Pujara

Cheteshwar Pujara

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात बुधवारपासून सुरू होणारी पाच एकदिवसीय सामन्यांची मालिका २-२ अशी बरोबरीत सुटेल, असा अंदाज भारताचा माजी फलंदाज चेतेश्वर पुजाराने व्यक्त केला आहे. मालिकेच्या मध्यावर भारतीय संघात होणाऱ्या बदलाचा न्यूझीलंडला किंचित फायदा मिळू शकतो, अशीही शक्यता त्याने व्यक्त केली.

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