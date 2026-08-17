क्रीडा

World Padel League चे गेम चेंजर्स लायन्स ठरले पहिले चॅम्पियन! ऑसी मॅव्हरिक जॅग्वार्सचा फायनलमध्ये पराभव

Game Changers Lions Crowned World Padel League Champions: वर्ल्ड पॅडल लीगचे पहिले विजेतेपद गेम चेंजर्स लायन्सने पटकावले. त्यांनी ऑसी मॅव्हरिक जॅग्वार्सचा पराभव करत हे विजेतेपद जिंकले.
Game Changers Lions Crowned World Padel League Champions

Game Changers Lions Crowned World Padel League Champions

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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अॅकसेल वर्ल्ड पॅडल लीगच्या सीझन 4 ची सांगता होत असताना अंतिम दिवशी काही रोमांचक सामने पाहायला मिळाला. गेम चेंजर्स लायन्सने अंतिम सामन्यात ऑसी मॅव्हरिक जॅग्वार्सचा 19-10 असा पराभव करत मोसमाचा विजेता होण्याचा मान मिळवला आणि आपले पहिले वर्ल्ड पॅडल लीग विजेतेपद पटकावले.

यापूर्वी दिवसभरात लायन्सने वेदांता लेपर्ड्सचा 16-13 असा पराभव केला, तर जॅग्वार्सने उपांत्य फेरीत व्हीबी रिअॅल्टी चिताजवर 15-11 असा विजय मिळवला.

Game Changers Lions Crowned World Padel League Champions
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