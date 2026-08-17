World Padel League चे गेम चेंजर्स लायन्स ठरले पहिले चॅम्पियन! ऑसी मॅव्हरिक जॅग्वार्सचा फायनलमध्ये पराभव

अॅकसेल वर्ल्ड पॅडल लीगच्या सीझन 4 ची सांगता होत असताना अंतिम दिवशी काही रोमांचक सामने पाहायला मिळाला. गेम चेंजर्स लायन्सने अंतिम सामन्यात ऑसी मॅव्हरिक जॅग्वार्सचा 19-10 असा पराभव करत मोसमाचा विजेता होण्याचा मान मिळवला आणि आपले पहिले वर्ल्ड पॅडल लीग विजेतेपद पटकावले. यापूर्वी दिवसभरात लायन्सने वेदांता लेपर्ड्सचा 16-13 असा पराभव केला, तर जॅग्वार्सने उपांत्य फेरीत व्हीबी रिअॅल्टी चिताजवर 15-11 असा विजय मिळवला..'वर्ल्ड पॅडेल लीग'चा चौथा हंगाम मुंबईत! १२ ऑगस्टपासून रंगणार हाय-व्होल्टेज सामने.अंतिम सामन्यात पहिल्या सेटमध्ये लायन्सच्या बीआत्रिझ गोन्झालेझ आणि पॉला जोसेमारिया यांच्यासमोर जॅग्वार्सच्या आलेखांद्रा अलोन्सो आणि क्लॉडिया जेन्सेन यांचे आव्हान होते. चुरशीच्या लढतीनंतर लायन्सने दमदार सुरुवात करत पहिला सेट 6-3 असा जिंकला. फेडेरिको मोरिनो आणि टेओदोरो झपाटा यांनी त्यानंतर दुसऱ्या सेटमध्ये इग्नासियो पिओट्टो आणि एन्झो जेन्सेन यांचा सामना केला. लायन्सच्या जोडीने दमदार कामगिरी करत 6-2 असा विजय मिळवला आणि आपल्या संघाला सामन्यावर नियंत्रण मिळवून दिले. निर्णायक सेटमध्ये जॅग्वार्सने पुनरागमनाचा प्रयत्न केला. .पोल हर्नांडेझ आणि गिल्ये कोलाडो यांनी गोन्झालो अल्फोन्सो आणि सान्यो गुटिएरेझ यांच्याविरुद्ध सामना चुरशीचा ठेवला. दोन्ही जोड्यांमध्ये अनेकदा चुरशीची लढत झाली, मात्र अखेरच्या टप्प्यात लायन्सने संयम राखत सेट 7-5 असा जिंकला आणि विजेतेपद पटकावले.दिवसाच्या सुरुवातीला, पहिल्या उपांत्य फेरीत लायन्सच्या पॉला जोसेमारिया आणि बीआत्रिझ गोन्झालेझ यांनी लेपर्ड्सच्या मार्ता ओर्तेगा आणि व्हेरोनिका व्हिरसेदा यांच्याविरुद्ध पहिला सेट 6-4 असा जिंकला. दुसऱ्या सेटमध्ये लेपर्ड्सने पुनरागमन केले. फ्रान्सिस्को ग्युरेरो आणि जावी रुईझ यांनी फेडेरिको मोरिनो आणि टेओदोरो झपाटा यांचा 6-4 असा पराभव केला. .त्यानंतर निर्णायक सेटमध्ये सान्यो गुटिएरेझ आणि गोन्झालो अल्फोन्सो यांच्यासमोर मिगेल देउस आणि नुनो देउस यांचे आव्हान होते. लायन्सच्या जोडीने हा सेट 6-3 असा जिंकला. दुसऱ्या उपांत्य फेरीत क्लॉडिया जेन्सेन आणि आलेखांद्रा अलोन्सो यांनी अरांझाझू ओसोरो आणि कार्ला मेसा यांच्यावर 6-3 असा विजय मिळवत जॅग्वार्सला आघाडी मिळवून दिली. .Badminton : भारताची स्टार खेळाडू पी.व्ही. सिंधू दोन वर्षानंतर जेतेपदाची लढत खेळणार; Japan Open च्या फायनलमध्ये प्रवेश.जॉन सान्झ आणि येशू मोया यांनी त्यानंतर इग्नासियो पिओट्टो आणि एन्झो जेन्सेन यांच्यावर 6-3 असा विजय मिळवत चिताजला सामन्यात बरोबरी साधून दिली. निर्णायक सेटमध्ये पोल हर्नांडेझ आणि गिल्ये कोलाडो यांनी कोकी निएतो आणि लुचो काप्रा यांचा सामना केला. जॅग्वार्सने हा सेट 6-2 असा जिंकत अंतिम फेरीत प्रवेश केला.वर्ल्ड पॅडल लीग सीझन 4 हा उच्च दर्जाच्या पॅडल सामन्यांनी, चुरशीच्या लढतींनी आणि गेम चेंजर्स लायन्ससाठी संस्मरणीय विजेतेपदाच्या समारोपाने रंगतदार ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.