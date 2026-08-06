क्रीडा

Dilip Gavit: सुवर्णपदक विजेत्या खेळाडूला अडीच तास ताटकळत ठेवलं! दिलीप गावित यांचा राज ठाकरेंवर संताप

Dilip Gavit Raj Thackeray controversy: सुवर्णपदक विजेते दिलीप गावित आणि प्रशिक्षक वैजनाथ काळे हे राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानातून निघून जात असताना मनसेचे शहराध्यक्ष सुदाम कोंबडे यांनी त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला.
dilip gavit

dilip gavit

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Nashik news gold medalist wait: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताला सुवर्णपदक मिळवून देणाऱ्या नाशिकच्या दिलीप गावित यांना राज ठाकरे यांनी भेटीसाठी बोलावून घेतले होते. मात्र त्यांना तब्बल अडीच तास ताटकळत ठेवल्याचा प्रकार घडला आहे. गावित यांच्यासोबत त्यांचे प्रशिक्षक वैजनाथ काळे हेदेखील होते. शेवटी ही भेट होऊ शकली नाही.

Loading content, please wait...
Nashik
Raj Thackeray
mns
COMMONWEALTH GAMES
Marathi News Esakal
www.esakal.com