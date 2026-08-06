Dilip Gavit: सुवर्णपदक विजेत्या खेळाडूला अडीच तास ताटकळत ठेवलं! दिलीप गावित यांचा राज ठाकरेंवर संताप

Nashik news gold medalist wait: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताला सुवर्णपदक मिळवून देणाऱ्या नाशिकच्या दिलीप गावित यांना राज ठाकरे यांनी भेटीसाठी बोलावून घेतले होते. मात्र त्यांना तब्बल अडीच तास ताटकळत ठेवल्याचा प्रकार घडला आहे. गावित यांच्यासोबत त्यांचे प्रशिक्षक वैजनाथ काळे हेदेखील होते. शेवटी ही भेट होऊ शकली नाही..राज ठाकरेंची भेट न झाल्याने दिलीप गावित आणि प्रशिक्षक वैजनाथ काळे नाराज होऊन माघारी परतले. राज ठाकरे हे ठाकरे दौऱ्यावर असताना गावित आणि काळे यांना भेटीचा निरोप देण्यात आला होता. मात्र ठरलेल्या वेळेपासून अडीच तास वाट बघूनही भेट न झाल्याने दोघेही रागाने निघून गेले..Nirmala Nawale: निर्मला नवले यांच्याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठी जबाबदारी; जिल्हा परिषद निवडणुकीत पराभवानंतरही संघटनेत स्थान.''भेट द्यायची नव्हती तर मग बोलावले कशाला?" असा संताप प्रशिक्षक काळे यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले की, राज ठाकरे हे राज्याचे मोठे नेते आहेत, यात शंका नाही. पण आम्हीही देशासाठी आणि महाराष्ट्रासाठी काहीतरी केले आहे. तिरंगा उंचावणाऱ्या खेळाडूला अशा प्रकारे ताटकळत ठेवणे योग्य नाही..Rajgad Khopadewadi funeral crisis: राजगड परिसरातील खोपडेवाडीत ताडपत्रीखाली अंत्यसंस्कार; स्मशानभूमीअभावी ग्रामस्थांचा संताप उफाळला.दरम्यान, सुवर्णपदक विजेते दिलीप गावित आणि प्रशिक्षक वैजनाथ काळे हे राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानातून निघून जात असताना मनसेचे शहराध्यक्ष सुदाम कोंबडे यांनी त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी थांबण्यास नकार देत निघून जाणे पसंत केले. यावेळी मनसे पदाधिकाऱ्यांची चांगलीच धावपळ उडाली, पण सगळे प्रयत्न निष्फळ ठरले. या घटनेनंतर क्रीडाप्रेमींमधून संपात व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.