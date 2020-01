टीम इंडियाचा 'टी-20 किंग' करणार कमबॅक!

मुंबई : भारताचा एकेकाळचा 'टी-20 किंग' अशी ख्याती असलेला सुरेश रैना टी-20 विश्वकरंडकातून पुनरागमन करण्याचे ध्येय बाळगून आहे. भारतीय संघात स्थान मिळवणे आता खूप अवघड आहे हे माहित असूनही त्याने प्रयत्न करणे सुरु ठेवले आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत एवढ्यातच पुनरागमनाची इच्छा सोडून देणं हे फार लवकर ठरेल, असे म्हणत त्याने पुनरागमनासाठी उत्सुक असल्याचे सांगितले. तो म्हणाला, ''मी सध्या कोणतेही लक्ष्य ठेवलेले नाही. मी कोठेही क्रिकेट खेळलो तरी मला त्याचा नेहमीच आनंद मिळाला आहे.''

- विराट राहुलला म्हणाला 'ग्लोव्ह्ज घाल' अन् रिषभ पंत राहिला 'बेंचवर'

''जर मी आयपीएलमध्ये चांगली कामगिरी करु शकलो, तर मला किती तयारीची गरज आहे हे मला कळेल. संघाला सध्या कशा प्रकारच्या खेळाची गरज आहे, याची मला माझ्या अनुभवामुळे कल्पना आहे. त्यामुळे माझ्या आयपीएलमधील कामगिरीवर माझ्या पुनरागमनाच्या संधी अवलंबून आहेत.''

Can @ImRaina make his comeback in International cricket?#SureshRaina #TeamIndia #IPL pic.twitter.com/vOMkvH2tmF

— CricFit (@CricFit) January 24, 2020