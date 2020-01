विराट राहुलला म्हणाला 'ग्लोव्ह्ज घाल' अन् रिषभ पंत राहिला 'बेंचवर'

ऑकलंड : सध्या भारतीय संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर गेला आहे. भारत-न्यूझीलंडमध्ये 5 सामन्यांची टी-20 मालिका खेळली जाणार असून शुक्रवारी (ता.24) पहिला टी-20 सामना होणार आहे. या सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर 'मेन इन ब्लू' मैदानात सरावासाठी उतरलेले पाहायला मिळाले. ऑकलंडमधील मैदानावर गुरुवारी (ता.23) दोन्ही संघांनी कसून सराव केला.

या मालिकेच्या पूर्वसंध्येला भारतीय क्रिकेट संघाचा कॅप्टन विराट कोहलीने पत्रकार परिषद घेतली. आणि त्याने संघाच्या तयारीबद्दल माध्यमांना माहिती दिली. त्यावेळी त्याने केलेल्या एका विधानामुळे विकेटकीपर रिषभ पंतची काळजी वाढली आहे.

Practice Session Of The Ahead First T20 Against New Zealand. @imVkohli, @klrahul11. #NZvIND #INDvsNZ #ViratKohli pic.twitter.com/2oskBIcoMb

— CricketMAN (@Man4Cricket) January 23, 2020