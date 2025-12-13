मेस्सीला पाहण्यासाठी महागडं तिकीट, राज्यपालांनी घेतला आक्षेप, राज्य सरकारकडे मागितला अहवाल

अर्जेंटिनाचा स्टार फुटबॉलपटू लियोनेल मेस्सी आज कोलकात्यात आला आहे. त्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रम आणि व्यवस्थेवरून आता पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांनी राज्य सरकारला कठोर शब्दात सुनावलं आहे. राज्य सरकारला याबाबत पत्र पाठवून सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे. अनेक फुटबॉल प्रेमींनी राज्यपालांकडे तक्रार केली होती की, तिकिटांची किंमत खूपच जास्त असल्यानं कोलकात्यातली आयोजित कार्यक्रमात लाडक्या खेळाडूला पाहण्याची संधी मिळू शखली नाही. या तक्रारीनंतरच राज्यपालांनी अहवाल मागवला आहे..राज्यपाल बोस यांनी मेस्सीच्या कोलकाता दौऱ्यावर राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केलाय. सर्वसामान्य लोकांच्या भावनांचा वापर करून त्यातून पैसे कमावण्याची परवानगी का दिली जातेय असा प्रश्न त्यांनी विचारलाय. राज्यपालांकडे फुटबॉल प्रेमींकडून सतत फोन आणि ईमेल येत आहेत. त्यात मेस्सीच्या सामन्याच्या तिकिटांची किंमत जास्त असल्याची तक्रार आहे. राज्यपालांना आता याची माहिती हवीय की त्यांचा आवडता खेळाडू इथं असूनही सर्वसामान्य लोक त्याला का पाहू शकत नाहीत..Lionel Messi India Tour 2025 : कोलकात्यात मेस्सीच्या चाहत्यांचा दंगा, लवकर निघून गेल्याने झाले आक्रमक, स्टेडियमची केली तोडफोड, पाहा VIDEO.मेस्सी सॉल्ट लेक स्टेडियममध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात सहभागी होणार आहे. त्यात मोहन बागान मेस्सी ऑल स्टार्स डायमंड आणि डायमंड हार्बर मेस्सी ऑल स्टार्स यांच्यात एक सामना होणार आहे. या सामन्यात अव्वाच्या सव्वा किंमत मोजून फक्त श्रीमंत लोकच स्टार फुटबॉलपटूला पाहू शकणार असल्यानं राज्यपालांनी आश्चर्य व्यक्त केलंय..राज्यपालांकडून सरकारला पत्र लिहून मेस्सीच्या दौऱ्याचं नियोजन करणाऱ्या आणि त्यातून पैसे उकळणाऱ्या व्यक्तींची नावे मागवली आहेत. सर्वसामान्य लोकांना मेस्सीला पाहण्यापासून का रोखलं जात आहे? असा प्रश्न राज्यपालांनी विचारला आहे. मेस्सी शनिवारी भारत दौऱ्याची सुरुवात आयोजकांसोबतच्या कार्यक्रमातून करणार आहे. त्यानंतर सॉल्ट लेक स्टेडियममध्ये आयोजित कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे..मेस्सी त्याचा स्ट्राइक पार्टनर लुइस सुआरेज आणि अर्जेंटिनाचा खेळाडू रोड्रिगो डी पॉलसोबत भारतात आला आहे. त्यांच्यासोब शाहरुख खानसुद्धा कोलकात्यात होणाऱ्या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहे. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित असणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.