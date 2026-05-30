IPL 2026 फायनलच्या २४ तासांपूर्वीच गुजरात टायटन्स संघ अडचणीत सापडला! अहमदाबादला पोहोचण्यास उशीर होणार; चिंता वाढली

वादळी हवामानामुळे गुजरात टायटन्सच्या प्रवासाच्या योजनांमध्ये व्यत्यय आला आहे. यामुळे रविवारच्या आयपीएल २०२६ अंतिम सामन्यापूर्वी अहमदाबादमध्ये त्यांच्या आगमनास विलंब झाला आहे. या धक्क्यामुळे टायटन्सकडे त्यांच्या तिसऱ्या आयपीएल अंतिम सामन्याच्या तयारीसाठी २४ तासांपेक्षा कमी वेळ उरला आहे. त्यांचा सामना नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरूशी होईल..राजस्थान रॉयल्सवर क्वालिफायर २ मध्ये विजय मिळवल्यानंतर गुजरात टायटन्स संघ शनिवारी दुपारी एका चार्टर विमानाने चंदीगडहून निघणार होता. परंतु, वायव्य भारतातील पंजाब आणि राजस्थानमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे चंदीगड विमानतळ प्रशासनाला उड्डाणाची परवानगी देता आली नाही, ज्यामुळे शहरातून होणाऱ्या अनेक विमानांच्या उड्डाणांमध्ये व्यत्यय आला. परिणामी, टायटन्स आता रात्री १० वाजल्यानंतरच अहमदाबादला पोहोचतील..IPL फायनलपूर्वी RCB चाहत्यांना मोठा धक्का! सेलिब्रेशनवर पोलिसांकडून बंदी; मोठी अॅडव्हायजरी जारी.त्यानंतर गांधीनगरमधील त्यांच्या हॉटेलपर्यंतचा अतिरिक्त ३० मिनिटांचा प्रवास करतील, अशी अपेक्षा आहे. बीसीसीआयने पारंपरिक दोन ठिकाणांऐवजी तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी तीन प्लेऑफ सामने आयोजित करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, आयपीएलच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अंतिम फेरीतील संघाला विजेतेपदाच्या लढतीच्या केवळ एक दिवस आधी प्रवास करावा लागला आहे..IPL 2026, Video: एकट्या १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने झुंज दिली, पण संघाने साथ सोडली; अश्विनचा राजस्थान रॉयल्सवर हल्लाबोल.याउलट, गतविजेते रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू बुधवारी अहमदाबादमध्ये दाखल झाले. त्यांना त्यांच्या सलग दुसऱ्या इंडियन प्रीमियर लीग फायनलपूर्वी दोन पूर्ण सराव सत्रांचा लाभ मिळाला आहे. "होय, कारण क्वालिफायर १ नंतर आम्हाला विश्रांती घेण्यासाठी आणि सावरण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला. त्याच वेळी, जीटी संघ थेट क्वालिफायर २ मधून येत आहे. एक प्रकारचा फायदा आहे, पण तो फार मोठा नाही, कारण दोन्ही संघ खूप चांगले आहेत आणि त्यांनी उत्कृष्ट क्रिकेट खेळले आहे," असे पाटीदार सामन्यापूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले.