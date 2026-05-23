India’s Fastest Man! भारताच्या गुरविंदरवीर सिंगने १०.०९ सेकंदात पार केले १०० मीटरचे अंतर; राष्ट्रकुल, आशियाई स्पर्धेचे तिकीट मिळवले

Gurvindervir Singh qualifies for Commonwealth Games 2026: पंजाबच्या गुरविंदरवीर सिंगने फेडरेशन कप २०२६मध्ये पुरुषांच्या १०० मीटर शर्यतीत अवघ्या १०.०९ सेकंदांची ऐतिहासिक वेळ नोंदवत राष्ट्रीय विक्रम मोडीत काढला. त्याने सुवर्णपदक पटकावले आहे. रांची येथील बिर्सा मुंडा स्टेडियमवर सुरू असलेल्या या स्पर्धेत भारतीय धावपटूंनी कमालीची कामगिरी केली आहे. गुरविंदरवीर सिंगने १०० मीटर अंतर अवघ्या १०.०९ सेकंदात कापून भारताचा आतापर्यंतचा सर्वात वेगवान धावपटू बनण्याचा मान मिळवला. १०० मीटरचे अंतर १०.१० सेकंदाच्या आत पार करणारा तो पहिला भारतीय धावपटू ठरला..या स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत कमालीची नाट्यमय घडामोड पाहायला मिळाली होती. आधी गुरविंदरवीरने १०.१७ सेकंदांसह जुना राष्ट्रीय विक्रम मोडला होता, पण त्यानंतर अवघ्या ५ मिनिटांत त्याचा सहकारी खेळाडू अनिमेश कुजूरने (Animesh Kujur) १०.१५ सेकंदांची वेळ नोंदवून तो विक्रम स्वतःच्या नावावर केला होता. अंतिम फेरीत गुरविंदरवीरने पुन्हा एकदा जोरदार मुसंडी मारली आणि १०.०९ सेकंदांच्या थक्क करणाऱ्या वेळेसह सुवर्णपदकावर आपले नाव कोरले व राष्ट्रीय विक्रम पुन्हा आपल्या नावावर केला..या कामगिरीमुळे त्याने या वर्षाच्या अखेरीस ग्लासगो येथे होणाऱ्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे (Commonwealth Games) आणि आशियाई स्पर्धेचे पात्रता निकषही यशस्वीरित्या पार केले आहेत. भारतीय ॲथलेटिक्सच्या इतिहासातील १०० मीटर स्प्रिंटमधील ही एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण कामगिरी मानली जात आहे. गुरविंदरवीर हा पंजाबमधील जलंधर येथील २४ वर्षीय प्रतिभावान धावपटू असून तो सध्या भारताचा सर्वात वेगवान माणूस (India's Fastest Man) म्हणून ओळखला जातो..त्याने आशियाई U20 चॅम्पियनशिपमध्ये (Asian U20 Championships) कांस्यपदक पटकावले आहे. तसेच ४x१०० मीटर रिले शर्यतीतही त्याच्या नावावर राष्ट्रीय विक्रम (३८.६९ सेकंद) आहे. तो रिलायन्स फाउंडेशनच्या (Reliance Foundation) जेम्स हिलियर (James Hillier) यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण घेतो. त्याच्या कुटुंबाला क्रीडा क्षेत्राचा मोठा वारसा आहे. त्याचे वडील राष्ट्रीय पातळीवरील व्हॉलीबॉलपटू होते, तर आजोबा कबड्डीपटू आणि भारतीय सैन्यात कार्यरत होते..गुरविंदरवीरचा हा प्रवास सोपा नव्हता. कारकिर्दीदरम्यान त्याला पोटाच्या अल्सरचा (Stomach Ulcer) त्रास झाला, ज्यामुळे त्याचे वजन खूप कमी झाले होते. या गंभीर आजारावर आणि दुखापतींवर मात करून त्याने ट्रॅकवर पुनरागमन केले आणि भारताचा सर्वोत्तम धावपटू बनण्याचा मान मिळवला.