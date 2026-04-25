थप्पड प्रकरणातून हरभजन सिंगने कमावले कोट्यवधी रुपये, श्रीसंतचा मोठा दावा

हरभजन सिंह आणि एस. श्रीसंत यांच्यातील 'थप्पड प्रकरण' पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. श्रीसंतने नुकताच दावा केला आहे की या घटनेतून हरभजनने जवळपास एक कोटी रुपये कमावले. त्यामुळे हा वाद पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. काही दिवसांपूर्वी ललित मोदी यांनीही या थप्पड प्रकरणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केला होता. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आलं होतं..एका मल्याळम वृत्तवाहिनीशी बोलताना तो म्हणाला, "मी कधीही कोणत्याही मुलाखतीत हरभजनबद्दल बोललो नव्हतो. आतापर्यंत आमच्यात कोणतीही वाद नव्हता, पण संदर्भात त्याने पुन्हा एकदा जाहिरात केली. त्यातून त्याने जवळपास ८० लाख ते एक कोटी रुपये कमावले. त्यानंतर त्याने मला फोन करून यासंबंधी पोस्ट करण्यास सांगितली. मी त्याला सांगितले की, 'मी माफ करेन, पण कधीही विसरणार नाही.'.पुढे बोलताना तो म्हणाला, पूर्वी मी त्याला 'भाऊ' म्हणत होतो. पण माझा आता हरभजनशी कोणताही संबंध नाही, माझ्या आई-वडिलांनी मला माफ करायला शिकवले, पण कधीही विसरू नका असेही सांगितले. माझी त्याच्याबाबत कोणतीही तक्रार नाही. मला त्याची गरजही नाही. काही मुलाखतीत, तो माझ्या मुलीबद्दल बोलला आहे. त्यानंतर लोकांना वाटला तो चांगला माणूस आहे.' तो चांगला असू शकत नाही, असंही त्याने नमूद केलं..दरम्यान, आयपीएलच्या पहिल्या हंगामात हरभजन मुंबईच्या संघाकडून तर श्रीसंत पंजाबच्या संघाकडून खेळत होते. दोन्ही संघांमधील सामन्यानंतर खेळाडू एकमेकांशी हस्तांदोलन करत असताना हरभजनने श्रीसंतला कानशिलात लगावली होती. या घटनेनंतर हरभजनवर बंदीही घालण्यात आली होती.