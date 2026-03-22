Harshvardhan Sadgir Retire: महाराष्ट्र केसरीचा किताब जिंकताच हर्षवर्धनची निवृत्तीची घोषणा; सरकारला ठरवलं जबाबदार

1. नाशिकच्या हर्षवर्धन सदगीरने महाराष्ट्र केसरी किताब जिंकताच गादीवरील कुस्तीतून निवृत्ती जाहीर केली. 2. सरकारकडून मदत न मिळाल्याने त्याने नाराजी व्यक्त केली. 3. हर्षवर्धनने महेंद्र गायकवाडला ४-३ गुणांनी पराभूत केले. 4. त्याला चांदीची गदा, ५ लाख रोख आणि फॉर्च्युनर कार मिळाली. 5. महेंद्र गायकवाडलाही ४ लाख रुपये आणि स्कॉर्पियो एन कार मिळाली..नाशिकच्या हर्षवर्धन सदगीर याने नुकतेच पुण्यातील वाघोली येथे झालेल्या ६८ व्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले. मात्र यानंतर त्याने धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. त्याने सरकार विरोधात नाराजी व्यक्त करताना गादीवरील कुस्तीतून निवृत्ती घेतल्याचे म्हटले आहे. .Maharashtra Kesari Prize: विजेता हर्षवर्धन सदगीरसह उपविजेता महेंद्र गायकवाडही मालामाल; पाहा कोणाला काय मिळालं बक्षीस.हर्षवर्धन सदगीरने किताबाच्या लढतीत रविवारी (२२ मार्च) सोलापूरच्या महेंद्र गायकवाडला ४-३ गुणांच्या फरकाने पराभूत केले होते. यासह हर्षवर्धनने डबल महाराष्ट्र केसरी होण्याचा मान पटकावला. हर्षवर्धनने यापूर्वी २०१९ मध्ये पुण्यातील बालेवाडी येथे झालेल्या महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेचे विजेतेपद मिळवले होते..दरम्यान, रविवारी डबल महाराष्ट्र केसरी झाल्यानंतर हर्षवर्धन सदगीरने सरकार विरोधात नाराजी व्यक्त केली. त्याने सामचे प्रतिनिधी सागर आव्हाड यांच्याशी बोलताना सांगितले की तो गादीवरील कुस्तीतून निवृत्त होत आहे. त्याला गरज असताना सरकारकडून मदत मिळाली नाही..हर्षवर्धन म्हणाला, 'माझं स्वप्न होतं, परत एकदा करून दाखवायचं होत. मला खूप पाण्यामध्ये पाहात होते, पण मला आज अभिमान आहे की मी करून दाखवलं. आज मी गादीतील कुस्तीतून निवृत्ती घेतली आहे. सरकारकडे मी दोन वर्षे पळत होतो. महाराष्ट्र केसरी होतो, गरीब घरातला आहे, मला नोकरी द्या. मला नोकरी दिली नाही. पण मी आज करून दाखवलं, मी इतकं मोठं बक्षीस जिंकलं. मला सरकारची गरज नाही.'त्याने पुढे असेही सांगितले की त्याने सरकारमुळे निवृत्ती घेतली. तसेच त्याने आपले बूट काढले बुटांचे चुंबन घेतलं आणि स्पर्धेतून निवृत्ती घेतली..दरम्यान, हर्षवर्धनने स्पर्धा जिंकल्यानंतर खिलाडूवृत्ती दाखवत महेंद्र गायकवाडचीही भेट घेतली. या दोघांनी एकमेकांना अलिंगन देत खिलाडूवृत्तीचे दर्शन घडवले. महाराष्ट्र केसरीचा किताब जिंकल्यानंतर हर्षवर्धनला मानाची चांदीची गदा, ५ लाख रोख बक्षीस आणि फॉर्च्युनर कार बक्षीस म्हणून मिळाले. याशिवाय महेंद्र गायकवाडलाही ४ लाख रुपये आणि स्कॉर्पियो एन ही कार बक्षीस मिळाली.