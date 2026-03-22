Maharashtra Kesari Prize: विजेता हर्षवर्धन सदगीरसह उपविजेता महेंद्र गायकवाडही मालामाल; पाहा कोणाला काय मिळालं बक्षीस

1. महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेत नाशिकच्या हर्षवर्धन सदगीरने दुसऱ्यांदा विजेतेपद मिळवले. 2. त्याने सोलापूरच्या महेंद्र गायकवाडला ४-३ अशा गुणांनी पराभूत केले. 3. हर्षवर्धनला चांदीची गदा, ५ लाख रुपये आणि टोयोटो फॉर्च्युनर कार मिळाली. 4. उपविजेता महेंद्रला ४ लाख रुपये आणि स्कॉर्पियो एन कार मिळाली. 5. विविध गटातील विजेत्यांना बुलेट आणि उपविजेत्यांना स्प्लेंडर दुचाकी देण्यात आल्या..महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेते विजेतेपद मिळवणे हे महाराष्ट्रातील प्रत्येक मल्लाचे स्वप्न असते. हे स्वप्न आज (२२ मार्च) नाशिकच्या हर्षवर्धन सदगीरने (Harshwardhan Sadgir) दुसऱ्यांदा पूर्ण केले. त्याने किताबाच्या लढतीत सोलापूरच्या महेंद्र गायकवाडला (Mahendra Gaikwad) ४-३ अशा गुणांच्या फरकाने पराभूत केले. यासह हर्षवर्धन सातवा महाराष्ट्र केसरी ठरला आहे. त्याने यापूर्वी २०१९ मध्ये महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा जिंकली होती. .Maharashtra Kesari: नाशिकचा हर्षवर्धन सदगीर 'डबल महाराष्ट्र केसरी'! महेंद्र गायकवाडला चितपट करत पटकावली मानाची गदा.हर्षवर्धनने गादी विभागाचे विजेतेपद मिळवून किताबाच्या लढतीत प्रवेश मिळवला होता. त्याने गादीवरील वर्चस्व कायम ठेवत किताबाच्या लढतीत माती विभागातून आलेल्या महेंद्र गायकवाडला चितपट केले. दरम्यान, विजेत्या हर्षवर्धन आणि उपविजेत्या महेंद्र या दोघांनाही मोठी बक्षीसं मिळाली आहेत..कोणाला काय मिळाले बक्षीस?विजेत्या हर्षवर्धन याला मानाची चांदीची गदा मिळाली. याशिवाय ५ लाख रुपये रोख आणि टोयोटो फॉर्च्युनर ऑटोमॅटिक कार हे बक्षीस मिळाले आहे. पण केवळ विजेत्या खेळाडूलाच नाही, तर उपविजेत्या महेंद्र गायकवाड आणि गटातील विजेत्या व उपविजेत्या मल्लांनाही मोठी बक्षीसं देण्यात आली आहेत..उपविजेत्या महेंद्रला ४ लाख रुपये रोख बक्षीस मिळाले, तसेच त्याला स्कॉर्पियो एन ऑटोमॅटिक कार बक्षीस देण्यात आले. याशिवाय विविध गटातील माती आणि गादी विभागातील मिळून १८ विजेत्या मल्लांना बुलेट, व उपविजेत्यांना स्प्लेंडर या दुचाकी बक्षीस म्हणून देण्यात आले..Maharashtra Kesari: मानाच्या गदेसाठी हर्षवर्धन सदगीर आणि महेंद्र गायकवाड लढणार; जय पाटील, सिकंदर शेख पराभूत.शिक्षणमंत्र्यांची उपस्थिती, तर मु्ख्यमंत्र्यांच्या शुभेच्छारामकृष्ण अण्णा सातव पाटील यांच्या आयोजनाखाली झालेल्या ६८ व्या महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेतील शेवटच्या दिवशी शिक्षणमंत्री दादासाहेब भूसे उपस्थित होते. यासोबतच अनेक माजी महाराष्ट्र केसरी विजेते मल्ल उपस्थित होते. दरम्यान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील उपस्थित राहणार होते, मात्र त्यांना दुसऱ्या कामात व्यस्त असल्याने उपस्थित राहू शकले नाहीत. मात्र त्यांनी व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पर्धेला शुभेच्छा दिल्या.