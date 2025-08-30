Shivam Patare Exclusive: लहानपणी वडिलांसोबत केलेली पहिली रेड ते प्रो कबड्डी, अहमदनगरच्या शिवमचा कसा झालाय प्रवास?

शिवम पठारे एक २२ वर्षीय उदयोन्मुख कबड्डीपटू, वडिलच त्याचे पहिले गुरू, त्यांच्याकडून मिळालेल्या प्रेरणेतून आज तो भारतासाठी खेळण्याचं स्वप्नही पाहातोय. अहमदनगरमधून आलेल्या शिवमला घरातूनच कबड्डीचं बाळकडू मिळालंय. आज तो प्रो कबड्डीमध्ये हरियाना स्टीलर्सचे प्रतिनिधित्व करतोय. त्याचं हे प्रो कबड्डीतील तिसरं वर्ष असून त्याला हरियाना स्टीलर्सने २० लाखांमध्ये रिटेन केलं होतं. त्याच्याशी आत्तापर्यंतच्या प्रवासाबद्दल ई-सकाळने साधलेला हा संवाद....Gautami Naik Exclusive: गल्ली क्रिकेट ते स्मृती मानधनाची बॅटिंग पार्टनर! किरण मोरेंनी हेरलेल्या गौतमी नाईकचा कसा राहिला प्रवास.वडिलच पहिले गुरू वडिलच पहिले गुरू असल्याचे सांगताना २२ वर्षीय शिवम म्हणाला, मी लहान होतो, तेव्हा माझे वडील मला कबड्डी खेळायला घेऊन जायचे. त्यांनीच मला कबड्डी शिकवली. ते सुद्धा कबड्डीपटू होते. गावात पण कबड्डी खेळली जायची, तर मी क्लबमध्ये जायचो. वडील मला शिकवायचे की रेड कशी मारायची कसा डिफेन्स करायचा.' 'मी गावापासून जरी सुरुवात केली, तरी मी कबड्डी खेळण्यासाठी बाहेर गेलो. मी मुंबईतील कांदिवलीमध्ये भारतीय क्रीडा प्राधिकरणात गेलो. तिथे मी प्रोफेशनल ट्रेनिंग घेतली. मी यादरम्यान विविध स्पर्धा खेळत आज इथपर्यंत पोहचलो आहे.' .फिटनेसवर लक्षशिवमचा सध्या ट्रेनिंग, फिटनेस आणि सामना यावरच लक्ष केंद्रित आहे. साधारण सकाळी ८ वाजता त्याचा दिवस सुरू होतो. नाश्ता, जीम, जेवण आणि विश्रांती झाली की संध्याकाळी सामन्यासाठी सराव असतो. त्याच्या ट्रेनिंगबद्दलही त्याने सांगितले. यावेळी हरियानाकडून मानसिक आरोग्यासाठीही प्रयत्न केले जात असल्याचे त्याने सांगितले. तो म्हणाला, 'मेंटल फिटनेससाठी एक सायकोलॉजिस्ट आम्हाला इथे आहे. त्या वेगवेगळे टास्क आम्हाला देत असतात, जसं की पुस्तक वाचणे, डायरी लिहिणे वैगरे असे वेगवेगळे टास्क असतात. आम्हाला दिवसभरातला एक तास मेंटल फिटनेससाठी असतो. फिजिकल फिटनेससाठी जीम असतं, बाहेर आम्ही धावतो, सराव, फिजिओ सेशन्स वैगरे असतात.'.Shreyasi Joshi Exclusive: स्वप्न तिनं पाहिलं, साथ आई-बाबांनी दिली! भारताचा तिरंगा मानानं फडकावणाऱ्या पुण्याची स्केटर श्रेयसीचा प्रवास.दुखापतींपासून वाचण्यासाठी आमचे फिजिओ 'इंज्युरी प्रीव्हेंशन प्रोग्राम' देतात, त्याच काही स्ट्रेचेस, मोबेलिटी, वैगरे गोष्टी असतात, असंही शिवमने सांगितलं. तसेच प्रो कबड्डी खेळताना कोणतं आव्हान वाटलं का, याबाबत सांगताना शिवम म्हणाला, फार आव्हान वाटलं नाही, पण आव्हान काही असेलच, तर ते सामन्यावेळीच कळतं. कधी कधी याबद्दल कोच आणि बाकी खेळाडू सांगतात.आदर्श खेळाडू...शिवमने सांगितलं की तो अस्लम इनामदारला आदर्श मानतो. त्याचे व्हिडिओ आजही तो पाहत असतो. तसेच जेव्हाही अस्लमला भेटण्याची संधी मिळाली, तेव्हा त्याच्याकडून शिकत असतो आणि अस्लमही बऱ्याचदा त्याला सल्ले देत असतो..प्रो कबड्डीसाठी निवड झाली तेव्हा...ज्यावेळी प्रो कबड्डीसाठी निवड झाली, त्यावेळी घरच्यांच्या भावनांबद्दल सांगताना शिवम म्हणाला, 'घरच्यांचं स्वप्न होतं की मी कबड्डी खेळावं, मोठ्या स्तरावरही जावं. ज्यावेळी त्यांना कळालं की माझी निवड प्रो कबड्डीसाठी झाली, तेव्हा खूप खूश होते. जेव्हा निवड झाली, तेव्हा मी हरियानामध्येच होतो. मी जेव्हा घरी आलो, तेव्हा ते म्हणाले की खूप छान झालं आणि स्वप्न पूर्ण झालं.'शिवमने अविस्मरणीय क्षण कोणता होता, असं विचारल्यानंतर सांगितलं की प्रो कबड्डीच्या ११ व्या हंगामातील अंतिम सामन्यात संघाला गरज असताना केलेलं सुपर टॅकल कधीही विसरणार नाही.शिवमने आत्तापर्यंत प्रो कबड्डीमध्ये ४७ सामने खेळले असून २८७ पाँइंट्स मिळवले आहेत. त्याने ९ वेळा सुपर टेनही मिळवले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.