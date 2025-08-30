क्रीडा

Shivam Patare Exclusive: लहानपणी वडिलांसोबत केलेली पहिली रेड ते प्रो कबड्डी, अहमदनगरच्या शिवमचा कसा झालाय प्रवास?

Kabaddi Player Shivam Patare on His Journey: प्रो कबड्डीच्या १२ व्या हंगामात अहमदनगरचा शिवम पाठारे हरियाना स्टीलर्सचे प्रतिनिधित्व करत आहे. त्याच्याशी ई-सकाळने साधलेला संवाद...
Updated on

शिवम पठारे एक २२ वर्षीय उदयोन्मुख कबड्डीपटू, वडिलच त्याचे पहिले गुरू, त्यांच्याकडून मिळालेल्या प्रेरणेतून आज तो भारतासाठी खेळण्याचं स्वप्नही पाहातोय. अहमदनगरमधून आलेल्या शिवमला घरातूनच कबड्डीचं बाळकडू मिळालंय. आज तो प्रो कबड्डीमध्ये हरियाना स्टीलर्सचे प्रतिनिधित्व करतोय.

त्याचं हे प्रो कबड्डीतील तिसरं वर्ष असून त्याला हरियाना स्टीलर्सने २० लाखांमध्ये रिटेन केलं होतं. त्याच्याशी आत्तापर्यंतच्या प्रवासाबद्दल ई-सकाळने साधलेला हा संवाद...

