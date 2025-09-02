Vikas Jadhav Exclusive: 'आई म्हणायची, तू तिथं कधी दिसणार?' प्रो कबड्डीमध्ये नाव कमावण्यास सज्ज असलेल्या विकासची गोष्ट

पुण्यातील एका गावातला साधा मुलगा, ज्याच्या आईचं स्वप्न होतं की आपला लेक कबड्डी खेळताना टीव्हीवर दिसावा. आईच्या या स्वप्नासाठी त्यानेही कसून मेहनत घेतली. जिद्दीच्या जोरावर कबड्डी जगतात त्याची ओळख निर्माण करण्यासाठी तो आता झटतोय. तो खेळाडू आहे विकास जाधव. २० वर्षांच्या विकासने विविध स्पर्धा खेळून त्याने प्रो - कबड्डीच्या मैदानातही पाऊल टाकले आहे. सध्या तो हरियाना स्टिलर्सकडून खेळताना दिसतोय. त्याचा इथपर्यंतचा प्रवास कसा राहिलाय याबद्दल त्याच्याशी ई-सकाळने साधलेला हा संवाद....Vishal Tate Exclusive: शाळेतल्या सरांमुळे कबड्डीची सुरुवात करणारा नांदेडचा विशाल PKL चं मैदान गाजवण्यास सज्ज; वाचा त्याचा प्रवास.कबड्डीची सुरुवात कशी झाली?कबड्डीच्या आत्तापर्यंतच्या प्रवासाबाबत विकासने सांगितलं की "सुरुवातीला मी माझ्या गावातल्या क्लबकडूनच खेळत होतो, तेव्हा तर माहित नव्हतं की यात पण करियर होऊ शकतं. पण गावतले जे सिनियर खेळाडू होते, ते बाहेरच्या मोठ्या ऍकेडमीमध्ये जाऊन शिकून यायचे, त्यांना पाहून मलाही वाटलं की मी पण काही तरी करायला हवं. त्यांच्यासारखं नाव कमवायला हवं.' 'थोड्या दिवसांनी मी पण गावाबाहेर बारामती स्पोर्ट्स ऍकेडमीमध्ये गेलो. तिथे मी ५ वर्षे चांगला सराव केला. तिथे दादासो आव्हाड म्हणून एक कोच आहेत, त्यांनी माझ्यावर चांगलं काम केलं. तेव्हापासून पुढे चांगलं खेळत गेलो, राष्ट्रीय स्पर्धा खेळलो. त्यानंतर प्रो कबड्डीमध्ये निवड झाली आणि हा प्रवास आता सुरू आहे.".कुटुंबाने नेहमीच प्रोत्साहन दिल्याचं सांगताना विकास म्हणाला, "माझ्या कुटुंबाने सुरुवातीपासूनच मला पाठिंबा दिला होता. ते मला कायमच प्रोत्साहित करतात की तुला जे करायचंय ते कर, पण त्यात तुझे १०० टक्के दे. मला कधीच माझ्या कुटुंबाकडून अडचण नाही आली. नको खेळू किंवा मला आवडणाऱ्या गोष्टींना विरोध किंवा आभ्यासच कर, असं त्यांनी कधी काही नाही केलं."विकास असंही सांगतो की सध्या लक्ष फक्त कबड्डीवरच आहे बाकी गोष्टी जवळ येऊ द्यायच्या नाहीत. वय देखील लहान असल्याने कबड्डीवरच लक्ष केंद्रित ठेवायचंय. तसेच त्याने सांगितलं की तो कायमच त्याच्या कबड्डीत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करतो, त्यामुळे बाहेरच्या गोष्टींचा फार प्रभाव पडत नाही.'.फिटनेस कसा सांभाळतो?विकासला सामन्यातील दबावाबाबत विचारल्यानंतर तो म्हणाला, 'सामन्यात दबाव घेऊन खेळत नाही, एवढी वर्षे मेहनत केली आहे, सराव केला आहे, त्याचाच वापर सामन्यात करण्याचा विचार करत असतो. 'याशिवाय फिटनेससाठी मेहनत घ्यायला लहानपणापासूनच आवडत असल्याचे त्याने सांगितलं. तो म्हणतो, 'मला सुरुवातीपासून जीमला जाण्याची आणि बाहेर धावायला जाण्याची आवड होती. त्यामुळे फिटनेससाठीच्या मेहनतीबद्दल फार काही वाटत नाही.'दुखापतीपासून दूर कसा राहतो, या प्रश्नाचं उत्तर देताना विकास म्हणाला, 'माझ्या फिटनेसवर काम करतो, मी नियमित पणे माझा डाएट, माझं डेली रुटीन याकडे मी लक्ष देतो. त्यामुळे दुखापत होण्याची शक्यता कमी होते. जरी दुखापत झाली, तरी फिजिओचा सल्ला घेतो. ज्या माझ्या कमजोर बाजू आहेत, जसं की खांदा, गुडघे, यांच्यावर मी जास्त काम करतो.'याशिवाय मानसिक आरोग्याही उत्तम राखण्यासाठी विविध गोष्टी करत असल्याचे विकासने सांगितले. तो म्हणाला, 'मानसिक आरोग्यासाठी ब्रिदिंग करतो, ज्या गोष्टी दिवसभरात होतात, त्या माझ्या डायरीमध्ये लिहून काढतो. व्हिज्युअलायझेशन करत असतो, अशा बऱ्याच गोष्टी करतो. वर्तमानकाळाचाच विचार करण्याचा प्रयत्न करत असतो.'.आईचं स्वप्न पूर्ण झालं!प्रो कबड्डीत निवड झाल्यानंतर काय भावना होतात, याबाबत विकास म्हणाला, 'प्रो कबड्डीत निवड झाल्यावर खूप आनंद झाला होता. माझ्या आईचं स्वप्न होतं मी प्रो कबड्डीमध्ये खेळावं. आई मला नेहमी म्हणायची की तू कधी दिसणार टीव्हीवर, तू कधी तिथे खेळणार? त्यामुळे माझा विचार पक्का होता की काहीही झालं तरी प्रो कबड्डीमध्ये खेळायचं.''जेव्हा आमच्या मॅनेजरने मला सांगितलं की माझी प्रो कबड्डीमध्ये निवड झाली, तेव्हा मी पहिला फोन आईला केला होता. ती खूप खुश झालेली. ती मला म्हणाली मला फोनवर तू इतक्या वर्षे घेतलेली मेहनत फळाला आली. जेव्हा त्यानंतर आम्ही भेटलो, तेव्हाही तिने मला खूप गोष्टींबद्दल सांगितलं. तिचा आनंद पाहून मला खूप समाधान वाटलं.'.Shivam Patare Exclusive: लहानपणी वडिलांसोबत केलेली पहिली रेड ते प्रो कबड्डी, अहमदनगरच्या शिवमचा कसा झालाय प्रवास?.हरियाना स्टिलर्स संघातील अनुभवांबाबत विकास म्हणाला, 'हरियाना स्टिलर्सकडून खेळायला आलो, तेव्हा सुरुवातीला मनात विचार यायचा की कसं स्वत:ला त्या माहोलमध्ये सामील करून घेईल, पण नंतर सर्व गोष्टी कळायला लागल्या, सिनियर खेळाडूपण समजून घ्यायचे, सर्व समजावून सांगायचे की असं करायचं, कसं राहायचं वैगरे. सिनियर खेळाडूंसोबत खेळण्याचे अनुभव घेता आले. सुरुवातीला उच्च दर्जाची मानसिकता तयार करून खेळायला थोडं कठीण गेलं, पण नंतर सर्व गोष्टींची सवय झाली.'विकासला जेव्हा त्याचा आदर्श कोण असं विचारल्यावर त्याने उत्तर दिलं की 'मी प्रत्येक खेळाडूकडून शिकत असतो. त्यांच्या खास शैलींमधून काहीतरी धडा घेत असतो. पण एका खेळाडूबद्दल सांगायचं तर मला अर्जुन देशवालचा खेळ खूप आवडतो. विकासने प्रो कबड्डीच्या ११ व्या हंगामामध्ये पदार्पण केलं होतं. तो आता १२ व्या हंगामातही हरियाना स्टिलर्सकडून खेळत आहे. तो ११ व्या हंगामात विजेतेपद जिंकलेल्या हरियाना स्टिलर्सचाही भाग राहिला.