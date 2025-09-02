क्रीडा

Vikas Jadhav Exclusive: 'आई म्हणायची, तू तिथं कधी दिसणार?' प्रो कबड्डीमध्ये नाव कमावण्यास सज्ज असलेल्या विकासची गोष्ट

Pro Kabaddi Player Vikas Jadhav Journey: आईचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी झटणारा खेळाडू विकास जाधव आता प्रो कबड्डीत नशीब चमकवण्यास सज्ज आहे. वाचा त्याचा आत्तापर्यंत कसा राहिलाय प्रवास
Pro Kabaddi | Vikas Jadhav
Pro Kabaddi | Vikas JadhavSakal
Pranali Kodre
Updated on

पुण्यातील एका गावातला साधा मुलगा, ज्याच्या आईचं स्वप्न होतं की आपला लेक कबड्डी खेळताना टीव्हीवर दिसावा. आईच्या या स्वप्नासाठी त्यानेही कसून मेहनत घेतली. जिद्दीच्या जोरावर कबड्डी जगतात त्याची ओळख निर्माण करण्यासाठी तो आता झटतोय. तो खेळाडू आहे विकास जाधव.

२० वर्षांच्या विकासने विविध स्पर्धा खेळून त्याने प्रो - कबड्डीच्या मैदानातही पाऊल टाकले आहे. सध्या तो हरियाना स्टिलर्सकडून खेळताना दिसतोय. त्याचा इथपर्यंतचा प्रवास कसा राहिलाय याबद्दल त्याच्याशी ई-सकाळने साधलेला हा संवाद...

Pro Kabaddi | Vikas Jadhav
Vishal Tate Exclusive: शाळेतल्या सरांमुळे कबड्डीची सुरुवात करणारा नांदेडचा विशाल PKL चं मैदान गाजवण्यास सज्ज; वाचा त्याचा प्रवास
Loading content, please wait...
Exclusive interview
Kabaddi players
Kabaddi player
pro kabaddi
Haryana Steelers
Family support in sports

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com