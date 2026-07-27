Commonwealth Games 2026 : आजोबा भाजी विकायचे, वडील शिवणकाम करतात... लव्हप्रीतने भारतासाठी जिंकले ऐतिहासिक पदक!

Lovepreet Singh wins Commonwealth Games 2026 gold medal : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या खात्यात गुरुवारी आणखी एक पदक जमा झाले... मध्यरात्रीच्या सत्रात नाशिकच्या दिलीप गावितने पॅरा धावपटूंमध्ये सुवर्ण जिंकल्यानंतर, रात्री वेटलिफ्टर लव्हप्रीत सिंगने ऐतिहासिक कामगिरी केली. पंजाबच्या लव्हप्रीतने पुरुषांच्या ११०+ किलो वजनी गटात रौप्यपदक जिंकत भारताच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला. त्याने गेम्स रेकॉर्ड नोंदवला. शेवटच्या क्षणापर्यंत तो सुवर्णपदकाच्या शर्यतीत आघाडीवर होता, परंतु न्यूझीलंडच्या डेव्हिड लिटीने त्याच्या शेवटच्या प्रयत्नात २२३ किलोचा भार यशस्वीपणे उचलला आणि एका किलोच्या फरकाने त्याने भारतीय वेटलिफ्टरवर मात केली. लव्हप्रीतला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. .११० किलोहून अधिक वजनी गटातील वेटलिफ्टिंगमध्ये पंजाबच्या लव्हप्रीत सिंगने पहिल्याच प्रयत्नात १६८ किलो भार उचलून सर्वांना मागे टाकले. लव्हप्रीतने २०२२ च्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकले होते, तर २०२१ च्या राष्ट्रकुल वेटलिफ्टिंग अजिंक्यपद स्पर्धेत त्याच्या नावावर रौप्यपदक आहे. त्याने दुसऱ्या प्रयत्नात १७३ किलो वजन उचलून आपली आघाडी मजबूत केली. त्याने तिसऱ्या प्रयत्नात १७६ किलो भार उचलून स्पर्धा विक्रम नोंदवला. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या डेव्हिड लिटीने १६६ किलो भार उचलला होता..WHO IS DILIP GAVIT? ५ वर्षांचा असताना झाडावरून पडला अन् हात गमावला... शेतमजूराच्या पोरानं राष्ट्रकुल स्पर्धेत 'सुवर्ण'अध्याय लिहिला; संघर्षमय कहाणी.सुवर्णपदकाचा प्रबळ दावेदार मानल्या जाणाऱ्या सानेले माओने १७५ किलो वजनी गटातील स्नॅचचे तिन्ही प्रयत्न चुकवले. त्यामुळे लव्हप्रीतचा मार्ग मोकळाच झाला होता. क्लिन अँड जर्कमध्ये त्याला इंग्लंडचा अँड्य्रू ग्रिफिथ्स व न्यूझीलंडच्या लिटीचे आव्हान होते. पण, लव्हप्रीतने कुणालाच आसपास फिरकू दिले नाही. त्याने क्लिन अँड जर्कमध्ये दुसऱ्या प्रयत्नात २१२ किलो भार उचलून एकूण ३८८ किलोसह सुवर्णपदकाच्या शर्यतीत स्वतःला आघाडीवर ठेवले. लिटीने त्याच्या तिसऱ्या प्रयत्नात २२३ किलो भार उचलला आणि तोच लव्हप्रीतला तिसऱ्या प्रयत्नात २१७ किलो उचतला आले नाही. त्यामुळे लिटीने ३८९ किलोसह सुवर्ण नावावर केले, तर लव्हप्रीतला ३८८ किलोसह रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. .Who is Lovepreet Singh?लव्हप्रीतने वयाच्या १३ व्या वर्षापासून वेटलिफ्टिंगचा सराव सुरू केला. गावातील खेळाडू रूपेंद्र सिंग आणि हिरा सिंग यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन तो या खेळाकडे वळला. तो प्रसिद्ध दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवाला यांचा मोठा चाहता आहे. २०२२ च्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत पदक जिंकल्यानंतर त्याने मंचावर 'सिद्धू मुसेवाला' स्टाईलने सेलिब्रेशन केले होते, जे सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले..Commonwealth Games 2026: भल्याभल्यांना टक्कर दिली, भारताची २० वर्षांची वाघिण जगाला भिडली! कोण आहे मार्टिना देवी मैबाम? थोडक्यात हुकले पदक.त्याचे कुटुंब अमृतसरमधील 'बाल सिकंदर' या अत्यंत दुर्गम आणि सीमावर्ती भागात एका छोट्या दोन खोलीच्या घरात राहत होते. त्याचे वडील किरपाल सिंग हे अमृतसरमधील एका छोट्याशा गावात कपडे शिवण्याचे काम करतात. त्यांच्या घराबाहेरच त्यांची कपडे शिवण्याची एक छोटी दुकान आहे. त्याचे आजोबा गुरमेज सिंग हे कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी भाजीपाला विकायचे. लहान असताना लवप्रीत देखील अनेकदा त्यांच्यासोबत भाजी विकायला जात असे आणि शेतात काम करत असे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.