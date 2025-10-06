Video: D Gukesh विरुद्ध विजय मिळवताच नाकामुरानं 'किंग' प्रेक्षकांमध्ये फेकला, अमेरिकन खेळाडूच्या सेलिब्रेशनवरून वाद

अर्लिंग्टनमध्ये झालेल्या 'चेकमेट' बुद्धिबळ स्पर्धेत अमेरिकेने भारतावर ५-० असा विजय मिळवला. हिकारू नाकामुराने डी गुकेशवर विजय मिळवल्यानंतर केलेले सेलिब्रेशन वादग्रस्त ठरले. नाकामुराने विजयानंतर गुकेशचा किंग प्रेक्षकांमध्ये भिरकावला..अर्लिंग्टनमध्ये नुकतेच 'चेकमेट' हा बुद्धिबळाची स्पर्धेची फेरी पार पडली. या स्पर्धेत पहिल्या लेगमध्ये तरी अमेरिकेने भारतावर ५-० असा विजय मिळवला. मात्र या दरम्यान, सर्वांचे लक्ष वेधले ते जपानमध्ये जन्म झालेल्या अमेरिकेच्या हिकारू नाकामुराच्या सेलिब्रेशनने. भारताच्या १९ वर्षीय डी गुकेशवर विजय मिळवल्यानंतर त्याने केलेलं सेलिब्रेशन वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे..D Gukesh: ज्या कार्लसनने 'कमजोर' म्हणून हिणवलं, त्याच्याच नाकावर टिच्चून गुकेशनं 'रॅपिड' स्पर्धेचं जेतेपद जिंकलं.वर्ल्ड चॅम्पियन डी गुकेशविरुद्ध जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या नाकामुराचा सामना होणार होता. त्यांच्यात अटीतटीची लढतही झाली. पण नाकामुराने वरचढ कामगिरी करत गुकेशवर विजय मिळवला. विजय मिळवताच नाकामुराने चेसबोर्डवरील गुकेशचा किंग मोहरा (King) उचलला आणि तो प्रेक्षकांमध्ये फिरकावला आणि त्यानंतर तो इतर त्याच्या अमेरिकन सहकाऱ्यांसोबत आनंद साजरा करताना दिसला. यावेळी गुकेश मात्र त्याचे बाकीचे मोहरे बोर्डवर पुन्हा लावताना दिसला. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत असून यावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेकांनी नाकामुरावर टीका केली आहे..गुकेशला पराभूत केल्यानंतर नाकामुरा म्हणाला, 'मी जिंकत होतो आणि प्रेक्षकांना माहित होते मी जिंकत होतो त्यामुळे मी त्यांचा आवाज ऐकून खूप आनंदी होतो.'दरम्यान, पहिल्या फेरीत भारतीय खेळाडू काळ्या मोहऱ्यांनी, तर पांढऱ्या मोहऱ्यांनी अमेरिकेचे खेळाडू खेळले. .पहिल्या फेरीदरम्यान दोन्ही संघांच्या खेळाडूंनी विजयाच्या संधी निर्माण केल्या होत्या, पण अखेर अमेरिकेचे खेळाडू भारी पडले. काळ्या मोहऱ्यांसह भारतीय संघाच्या खेळाडूंना थोडा संघर्ष करावा लागला. पण जेव्हा आता दुसरी फेरी भारतात होईल, तेव्हा भारतीय संघ पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करतील..D Gukesh: जगज्जेत्या भारतीयांमध्ये संघर्ष; स्वीस बुद्धिबळ : गुकेश दिव्याची १०३ चालींत बरोबरी.दरम्यान, पहिल्या फेरीत अर्जुन इरिगसीला फॅबियानो कारुआनाने पराभूत केलं, तर दिव्या देशमुखला कॅरिया यिपकडून पराभवाचा धक्का बसला. सागर शाहला लेवी रोझमनने बाद केले, तर इथन वाझचा तानी अडेवुमीकडून पराभव झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.