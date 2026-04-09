ICC WTC Teams: आयसीसी स्पर्धेत मोठा बदल! आता WTC मध्ये १२ संघांचा समावेश; ३ नव्या संघांना मिळणार संधी, पण कोणत्या?

जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपमध्ये एक मोठा बदल होणार आहे. आयसीसीचे अध्यक्ष झाल्यानंतर जय शाह यांनी एक क्रांतिकारक निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे कसोटी क्रिकेटचा विश्वचषक मानल्या जाणाऱ्या या स्पर्धेचे स्वरूप पूर्णपणे बदलणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या पुढील हंगामात १२ संघ खेळतील. डब्ल्यूटीसीचा पुढील हंगाम २०२७ मध्ये सुरू होईल. सध्या या स्पर्धेत नऊ संघ सहभागी झाले असून, आणखी तीन संघ सामील होणार आहेत..असे वृत्त आहे की, जय शाह यांच्या नेतृत्वाखालील आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपमध्ये झिम्बाब्वे, आयर्लंड आणि अफगाणिस्तान यांचा समावेश करण्याचा विचार करत आहे. हे तीन संघ आता भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, वेस्ट इंडिज, इंग्लंड, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांच्याविरुद्ध स्पर्धा करतील. जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपमध्ये, दर दोन वर्षांनी, प्रत्येक संघ आपल्या पसंतीच्या सहा संघांविरुद्ध मायदेशात आणि परदेशात मालिका खेळतो. .जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेत सर्वाधिक गुण मिळवणारा संघ अंतिम फेरीत प्रवेश करतो. तीन नवीन संघांच्या समावेशामुळे नियमांमध्ये बदल होऊ शकतो. याला अंतिम स्वरूप येण्यास अजून बराच वेळ आहे. स्पर्धेत तीन लहान संघांचा समावेश करण्याचा आयसीसीचा निर्णय या देशांमधील क्रिकेटच्या विकासासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. आतापर्यंत तीन संघांनी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप जिंकली आहे..न्यूझीलंडने २०१९-२०२१ ची कसोटी चॅम्पियनशिप जिंकली. ऑस्ट्रेलियाने २०२१-२०२३ ची चॅम्पियनशिप जिंकली. भारत दोन्ही कसोटी चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत पोहोचला. दक्षिण आफ्रिकेने २०२३-२०२५ च्या कसोटी चॅम्पियनशिपचा अंतिम सामना जिंकला. आयसीसीने २०२८ च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमध्ये क्रिकेटच्या ऐतिहासिक पुनरागमनासाठी एक भक्कम पात्रता आराखडा तयार केला आहे, ज्यामध्ये प्रादेशिक वर्चस्वाला प्राधान्य दिले आहे. .या प्रस्तावित योजनेनुसार, आशिया, युरोप, आफ्रिका आणि ओशिनियासारख्या प्रदेशांतील अव्वल संघांना थेट ऑलिम्पिकमध्ये स्थान मिळेल, तर यजमान म्हणून अमेरिकेला आपोआप एक जागा मिळेल. महिला क्रिकेटसाठीही असाच नमुना अवलंबला जाईल, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर ऑलिम्पिक जागांचे न्याय्य वितरण सुनिश्चित होईल आणि या खेळाची व्याप्ती नवीन भौगोलिक सीमांपर्यंत वाढेल.