Hardik Pandya : भारताचा भावी 'कर्णधार' पांड्या ICC च्या टी 20 संघात 12th मॅन

Hardik Pandya Virat Kohli Suryakumar Yadav : ऑस्ट्रेलियातील टी 20 वर्ल्डकप झाल्या झाल्या आयसीसीने आपला मोस्ट व्हॅल्यूएबल टी 20 वर्ल्डकप 2022 चा संघ घोषित केला. या संघात फक्त दोन भारतीय खेळाडूंना जागा मिळाली आहे. वर्ल्डकपमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा विराट कोहली आणि टी 20 रँकिंगमध्ये अव्वल असलेला सूर्यकुमार यादव यांनाच या संघात अंतिम 11 मध्ये स्थान मिळवता आले आहे. तर दुसरीकडे भारताचा भावी टी 20 कर्णधार म्हणून संबोधला जाणारा हार्दिक पांड्या या संघात 12th मॅन आहे.

आयसीसीच्या ICC Men's T20 World Cup 2022 Most Valuable Team संघात एकूण सहा देशांचे विविध खेळाडू आहेत. यात वर्ल्डकप विजेता इंग्लंड, उपविजेता पाकिस्तान, सेमी फायनल खेळणारे भारत, न्यूझीलंड याचबरोबर झिम्बाब्वे, दक्षिण आफ्रिका या संघाच्या खेळाडूंचा देखील समावेश आहे.

The Most Valuable Team of the ICC Men's T20 World Cup 2022

अॅलेक्स हेल्स (इंग्लंड) - 212 धावा सरासरी 42.40

जॉस बटर (इंग्लंड) कर्णधार - 225 धावा सरासरी 45.00, 9 बळी

विराट कोहली (भारत) - 296 धावा सरासरी 98.66

सूर्यकुमार यादव (भारत) - 239 धावा सरासरी 59.75

ग्लेन फिलिप्स (न्यूझीलंड) - 201 धावा सरासरी 40.2

सिकंदर रझा (झिम्बाब्वे) - 219 धावा सरासरी 27.37, विकेट 10

शादाब खान (पाकिस्तान) 98 धावा सरासरी 24.50, विकेट्स 11

सॅम करन (इंग्लंड) - 13 विकेट्स सरासरी 11.38

एन्रिच नॉर्त्जे (दक्षिण आफ्रिका) - 11 विकेट्स सरासरी 8.54

मार्क वूड (इंग्लंड) - 9 विकेट्स सरासरी 12.00

शाहीनशाह आफ्रिदी (पाकिस्तान) - 11 विकेट्स सरासरी 14.09

12 वा खेळाडू हार्दिक पांड्या (भारत) - धाा 128 सरासरी 25.60, विकेट 8