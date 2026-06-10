पाकिस्तानचे गद्दाफी स्टेडियम खेळण्यास अयोग्य, ICC ने लॉर्ड्स खेळपट्टीवरही ओढले ताशेरे

क्रिकेटची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या लंडनमधील ऐतिहासिक लॉर्ड्स स्टेडियमची खेळपट्टी सुमार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 'असमाधानकारक' असा शेरा मारत आयसीसीने लॉर्ड्ससह लाहोर येथील गदाफी स्टेडियमच्या खेळपट्टीवरही कारवाई केली आहे. आयसीसीच्या खेळपट्टी आणि मैदान समितीने या दोन खेळपट्टया असमाधानकारक असल्याचे म्हटले आहे. लॉर्ड्सवर इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यात नुकताच पहिला कसोटी सामना झाला तर गदाफी स्टेडियमवर पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात एकदिवसीय लढत झाली. Lord's and Lahore Pitches Receive ICC Demerit Point.असमाधानकारक असा शेरा मारत या दोन्ही मैदानांना एक दोषांक गुण देण्यात आला. लॉर्ड्सवरील खेळपट्टीबाबत सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट तर गदाफी स्टेडियमच्या खेळपट्टीवर जेर्मी ला ब्रॉय यांनी तक्रार केली होती..FIFAमध्ये युद्धाची खुन्नस? अमेरिकेतील सामन्यांसाठी इराणच्या वाट्याची तिकिटे रद्द, संघ पदाधिकाऱ्यांना व्हिसा नाकारला.लॉर्ड्सच्या खेळपट्टीवर चेंडू कमालीचा सीम होत होता तसेच तो अनेकदा खाली राहत होता. त्यामुळे फलंदाजांना कमी-अधिक उंची असलेल्या चेंडूंचा सामना करावा लागला, असे पायक्रॉफ यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. या सामन्यात पहिल्या दिवशी १६ तर दुसऱ्या दिवशी १७ फलंदाज बाद झाले. हा सामना इंग्लंडने चौथ्या दिवशी ११५ धावांनी जिंकला आणि मालिकेत आघाडी घेतली..गदाफी स्टेडियमच्या खेळपट्टीवर चेंडू कमी उडत होता आणि थांबूनही येत होता, त्यामुळे फलंदाजांना धावा करणे मुश्किल झाले होते. लॉईस आणि गदाफी स्टेडियमच्या खेळपट्टघांवर अशा प्रकारे पहिल्यांदाच कारावाई करण्यात आली. दोषांक गुण पाच वर्षांपर्यंत कायम राहतात. सहा दोषांक गुण झाले तर पुढील वर्षभर आंतरराष्ट्रीय सामने आयोजनाचे हक्क रद्द करण्यात येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.