२००,००,००,०००! भारत-पाक सामना रद्द झाल्यास ICC ला बसणार मोठा फटका, पाकिस्तानकडून वसूल करणार ही रक्कम?

India vs Pakistan T20 World Cup clash cancelled, raising concerns over ICC revenue and PCB penalties : टी-२० विश्वकप स्पर्धेत पाकिस्तानने भारताविरुद्ध सामना ( ind pak match news ) खेळण्यास नकार दिला आहे. या स्पर्धेला अवघे सहा दिवस बाकी असताना त्यांनी ही घोषणा केली आहे. त्यामुळे क्रिकेट वर्तुळात विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पाकिस्तानच्या या निर्णयानंतर आयसीसीनेही ( icc on pak issue in marathi ) परिपत्रक जारी करत प्रतिक्रिया दिली आहे. पाकिस्तानाला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा आयसीसीकडून देण्यात आला आहे. .असं असलं तरी याचा आर्थिक फटका आयसीसीला देखील बसण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांपासून केवळ आयसीसीच्या स्पर्धेत भारत–पाकिस्तान यांच्यात सामना होतो आहे. हा सामना हायव्होलटेज असल्याने ( date of ind pak match ) या सामन्यांतून आयसीसीला सर्वाधिक उत्पन्न मिळते. मात्र हा सामनाच रद्द झाला, आयसीसीला अपेक्षित उत्पन्न मिळणार नाही. त्यामुळे याचा फटका आयसीसीला देखील बसणार आहे..T20 World Cup: पाकिस्तानने पायावर कुऱ्हाड मारली! भारताविरुद्धच्या मॅचवर बहिष्कार घालण्याचे परिणाम होणार वाईट; ICC नेही दिलंय उत्तर.क्रिकबझच्या रिपोर्टनुसार, भारताच्या प्रत्येक सामन्यांतून आयसीसीला जवळपास १०० कोटी रुपयांची कमाई होते. त्यातही सामना भारत–पाकिस्तान यांच्यात असेल तर ही कमाई दुप्पट होते. या सामन्यासाठी १० सेकंदांच्या जाहिरातीचा दर साधारणपणे २५ लाख ते ४० लाख इतका असतो. त्यामुळे एकूण नुकसान हे २०० कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते..पाकिस्तान क्रिकेट संघ PCB च्या विरोधात गेला! पंतप्रधानांचा निर्णय येण्याआधीच खेळाडूंनी आपापसात ठरवलं; T20 World Cup मध्ये....आयसीसीला जर इतकं नुकसान झालं तर त्याचा परिणाम रेव्हेन्यू शेअरिंग मॉडेलवरही होतो. बीसीसीआयला याचा फारसा फरक पडणार नसला, पण पाकिस्तानसाठी ही मोठी अडचण ठरू शकते. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जर पाकिस्तानने हा निर्णय मागे घेतला नाही, झालेलं आर्थिक नुकसान आयसीसी पाकिस्तानकडून वसूल करू शकते.