२००,००,००,०००! भारत-पाक सामना रद्द झाल्यास ICC ला बसणार मोठा फटका, पाकिस्तानकडून वसूल करणार ही रक्कम?

India vs Pakistan T20 World Cup 2026 Match Cancelled : भारत पाकिस्तान सामना रद्द झाल्यास याचा आर्थिक फटका आयसीसीला देखील बसण्याची शक्यता आहे. हे नुकसान २०० कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, अशी शक्यता आहे.
Shubham Banubakode
Updated on

India vs Pakistan T20 World Cup clash cancelled, raising concerns over ICC revenue and PCB penalties : टी-२० विश्वकप स्पर्धेत पाकिस्तानने भारताविरुद्ध सामना ( ind pak match news ) खेळण्यास नकार दिला आहे. या स्पर्धेला अवघे सहा दिवस बाकी असताना त्यांनी ही घोषणा केली आहे. त्यामुळे क्रिकेट वर्तुळात विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पाकिस्तानच्या या निर्णयानंतर आयसीसीनेही ( icc on pak issue in marathi ) परिपत्रक जारी करत प्रतिक्रिया दिली आहे. पाकिस्तानाला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा आयसीसीकडून देण्यात आला आहे.

